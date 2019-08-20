中美较量 冰天雪地格陵兰为何成为热土？

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美国总统特朗普有意买下格陵兰岛，让这个偏远的北国岛屿突然成为全世界关注的地方。

事情的经过是这样的：美国《华尔街日报》8月16日披露，总统特朗普在与顾问们吃饭和开会时，颇为认真地讨论过要买下格陵兰岛的想法。

消息一出，立刻被格陵兰政府大泼冷水。这个隶属于丹麦的自治岛表示：我们向各方生意广开大门，但我们不卖这块土地。

丹麦的政界人士们也对特朗普的想法嗤之以鼻。丹麦前首相拉斯姆森（Lars Lokke Rasmussen）在推特上表示：“这应该是愚人节笑话吧，不过完全不合时宜。”

丹麦政界的各党派人士们纷纷发表意见，有议员说：“想也别想！”；还有的议员认为，特朗普如果真的这么想，那就是最后的证据，证明“他已经疯了”。

图片版权 WorldMap Image caption 格陵兰岛位于北极圈内，介于北冰洋和北大西洋之间。

针对特朗普的这一想法，周日（19日）丹麦现任首相梅特·弗雷德里克森（Mette Frederiksen）在记者会上表示，谈论买卖格陵兰岛是“荒谬无稽之谈”。

一同出席这次记者会的还有格陵兰岛自治区总理基姆·基尔森（Kim Kielsen）。丹麦首相弗雷德里克森说：“格陵兰不卖。格陵兰岛不是丹麦的。格陵兰属于格陵兰。”

特朗普总统本人倒并没有因为这一消息感到尴尬，他在推特上证实说：“我们正在考虑”。他还发出一张搞笑图片：金光闪闪特朗普大厦高耸在格陵兰。他说：我保证不在格陵兰建这个。

如此一来，世界各地的媒体纷纷揣测，美国这次希望买下格陵兰岛究竟会开出怎样的价钱。

格陵兰岛

格陵兰岛究竟是个怎样的地方？究竟是什么吸引了美国总统特朗普呢？

图片版权 Reuters Image caption 格陵兰岛虽然蕴藏无价的矿产和自然资源，却并不是一个经济发达的地方。

格陵兰岛，总面积200万平方公里，是世界上最大的岛。当然，这是因为没有把澳大利亚算成岛，因为澳大利亚被列为“洲”。格陵兰是丹麦王国的一块自治领地，位于北大西洋和北冰洋之间。

岛上总人口约为5.6万人，绝大部分集中在沿海地区。格陵兰岛大约九成人是土著的因纽特人，有自己的议会和自治政府。

岛上约80%的地方常年被冰覆盖，全球气候变暖使人们担心冰层有融化的危险。而随着冰层逐渐融化，岛上丰富的矿产也越来越引起外界的兴趣。

格陵兰外交部对这美国总统特朗普的收买兴趣曾有以下声明，很到位地总结了格陵兰岛的魅力所在：

“格陵兰岛有丰富的宝贵自然资源，如矿产、纯净水和冰、鱼类资源、海鲜资源、再生能源，也是探险旅游业的新领地。”

格陵兰岛可谓坐拥无价之宝，然而却并不富裕。岛上的自杀率、酗酒率和失业率都很高。

特朗普为何相中？

据报道，美国总统特朗普对格陵兰岛的兴趣，部分是因为岛上的丰富矿产资源，如煤炭、锌、铜和铁矿石。

图片版权 AFP Image caption 8月19日，丹麦首相梅特·弗雷德里克森（Mette Frederiksen）（右）和格陵兰总理基姆·基尔森（Kim Kielsen）就美国总统特朗普的买岛想法做出回应：不卖。

其中，最为外界关注的是，格陵兰岛蕴藏着丰富的稀土矿产。

在美国向中国进口产品征税，美中贸易战的对垒中，中国方面暗示有可能动用的一张王牌，就是限制向美国的稀土出口。据英国《金融时报》报道，正是在这样的背景下，美国最近与格陵兰岛签署了备忘录，投资合作开采稀土矿。

《金融时报》报道称：“格陵兰岛据估计蕴藏有大约3850万吨稀土氧化物，而全世界其他地方的稀土氧化物总量约为1.2亿吨。”

而特朗普青睐格陵兰岛的另一个原因，是它对美国战略安全的重要性。

长期以来，格陵兰岛是美国全球战略的重要一环，自第二次世界大战以来，美国就已经在格陵兰岛设立了空军和雷达基地。

图片版权 Getty Images Image caption 全球气候变暖，北极冰雪融化，为各方势力进入北极活动打开方便之门。

而近年来，中国以及俄罗斯对北极地区的兴趣日益加大，无疑增大了格陵兰对美国的价值。

美国购买格陵兰？

美国想买格陵兰，并非特朗普总统的临时起意。实际上，早在1860年，美国总统安德鲁·约翰逊执政期间，就曾考虑过购买格陵兰岛。

1867年，美国国务院的一份报告就指出，格陵兰岛的战略位置，以及丰富的自然资源，都是理想的购地选项。

值得一提的是，美国正是在1867年从沙皇俄国手中买下了阿拉斯加，使它成功加入全世界八个北极国家的行列。不过格陵兰岛的购买计划并没有得以实现。

到1946年，美国总统杜鲁门曾向丹麦正式开价1亿美元，希望购买格陵兰岛，被丹麦拒绝。

不过，格陵兰岛自第二次世界大战以来就是美国防务的重要环节。1943年，美国在格陵兰卡纳克（Qaanaaq，旧称图勒Thule）的军事基地，就是美国在地球上最北地点所设的空军基地。

冷战期间，这一基地是防卫苏联进攻的第一道监测防线。冷战结束后，美国对格陵兰岛的兴趣日渐消褪，买岛的想法束之高阁。

北极

然而，全球气候变暖，温度升高海冰融化，为各国在北极和北冰洋地区积极活动提供了便利。

中国在向全世界推介“一带一路”战略架构时，北极也成为这一战略的重要环节。2018年1月，中国发表《北极政策》白皮书，表示要与各方共建“冰上丝绸之路”，自称是北极事务的重要利益攸关方，地缘上是“近北极国家”。

对此，美国国务卿蓬佩奥2019年5月公开表示，中国试图通过推动基础设施项目和商业投资来参与北极地区的事务，必须加以检查。他还否认中国是“近北极国家”的说法。

他说：“只有北极国家和非北极国家， 没有第三种—而且任何其他说法也不会赋予中国任何权利。”

蓬佩奥还警告说，俄罗斯在北极的军事扩张企图会破坏稳定。他说，北极丰富的石油、天然气、矿产和鱼类资源，使北极地区成为全球大国和各方面竞争的角斗场。

他说：“北极虽是一片荒野之地，但并不意谓着它会成为一个无法无天的地方。”