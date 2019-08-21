中美贸易战让大批中国留学生弃美留英

图片版权 Getty Images Image caption 中美贸易战让更多学生选择来英国求学。

虽然英国许多大学距离新生入学还有一段时间，但绝大多数学生都已经拿到入学通知书，正在为入学做准备，这其中包括前来英国就读本科和研究生的中国留学生。

据英国官方数据，去年来英国学习的中国留学生人数比上一年涨了30%。今年秋季，前来英国求学的中国留学生人数还将创下新高。

今年，将有大约7740名中国留学生来英国就读，比去年又多了近2000人。而同10年前相比，人数几乎翻了一番。

2017-18年度，共有高达36万中国留学生在美国求学。但在中美贸易战的背景下，今年预计人数将有所下降。

弃美留英

Image caption 小李将到剑桥大学学习经济学硕士学位。

22岁的小李来自四川成都。他对英国《泰晤士报》表示，他本来考虑去美国留学，但最后决定来英国。

促使小李做出这一决定的因素包括目前北京和华盛顿之间的政治关系以及未来的不确定性。当然也有中美两国的贸易战。

他以前曾通过交换生项目在伯明翰大学就读两年。现在，小李将到剑桥大学学习经济学硕士学位。

另外一名张姓留学生对中国《环球时报》表示，他没有接受美国入学通知书，而决定来英国曼彻斯特大学读研。

小张表示，他父母坚决反对他去美国留学的计划。他们担心美国政府会编造间谍指称而把他投入监狱。

他还说，更多的中国留学生在权衡英美留学利弊后选择英国，因为他们觉得美国不再欢迎他们。

一位林姓女生对《中国青年报》表示，自己本来打算去美国读书，但现在正在重新考虑。除了担心美国政府以及个人安全之外，她还对美国的枪支法律表示担忧。

今年，共有近2万中国留学生申请来英国留学就读，比去年多出近5千人。当然，不是所有申请人都获得了成功。

中国已经是英国海外学生群体中的最大生源。其中，仅在曼彻斯特留学的中国留学生就有5千人。

双赢互惠

图片版权 Getty Images Image caption 中国在英留学生人数持续上涨。

对英国来说，中国留学生为英国大学带来了非常可观的收入。作为国际学生，中国留学生所支付的学费要比英国和欧盟本地学生高出许多。

不过，据英国《卫报》报道，中国留学生所学的学科主要集中在金融、会计、经济、电子工程以及商业学科，相对比较狭窄。

英国大学为了吸引中国留学生，每年都会安排市场促销活动。

与此同时，近几年来许多英国大学还会在中国举办毕业生典礼活动，以节省已经学成回国的中国留学生为了参加毕业典礼再从中国飞回英国的路费和时间。

脱欧和英镑贬值

中国留学生青睐英国的另外一些原因包括近期英镑疲软，让来英人士受益。

同时，英国许多研究生课程设置为一年，既省钱又省时，比去美国划算。

除此之外，出于安全、签证以及毕业后的工作机会等多方面考虑，许多中国学生家长宁愿孩子来英国读书。

也有中国家长选择送孩子去加拿大读书，认为那里更安全，毕业后也更容易找工作、拿绿卡等。