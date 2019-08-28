杜特尔特第五度访华：经济考量下的政治妥协

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菲律宾总统杜特尔特8月28日至9月2日访问中国，这是他上任后第五度访华，有两次是参加“一带一路”论坛，其他则是个人官方访问。

菲总统府发言人透露，杜特尔特将与中国领导人习近平讨论南海主权议题。访华前，杜特尔特还对中国军舰在菲邻海的活动提出抨击。不过学者认为，为了保持中菲友好关系，杜特尔特访华时，有关捍卫主权的立场的表达不会太强烈。

杜特尔特上任以来，外交政策就与其历届亲美前任不同，与中国保持紧密关系。美国总统特朗普自2017年就多次邀请杜特尔特访美，却一再遭到推迟，杜特尔特就任总统后尚未访问过美国，却五次到访北京，他与美中两大国关系的亲疏可见一斑。

飞涨的中国投资

“就是要中国的投资”，香港城市大学东南亚研究中心主任汤普森（Mark Thompson）如此描述杜特尔特亲中原因。汤普森指出，菲律宾以前长期奉行亲美的外交政策，前任总统阿基诺三世（Benigno Aquino III）亲美反华立场更是明显，务实的杜特尔特上任后，才扭转了菲国长期的亲美路线，拉近与中国的关系。

汤普森向BBC中文表示，因为地缘及中国经济发展快速的关系，菲律宾与中国经济关系紧密，阿基诺反华立场并不实际，杜特尔特从现实考量，不与中国为敌，“相对务实”。

根据官方统计，2018年菲律宾共接待了125.5万名中国游客，同比增长30%，中国成为菲律宾第二大客源市场，同时也是增长最快的国际游客市场。韩国排名第一、美国第三、日本第四。

图片版权 Getty Images Image caption 今年四月第二届“一带一路”峰会期间习近平会见杜特尔特。

2016年杜特尔特上任后，中国在菲律宾基础设施建设的资金援助上加大力度。菲律宾工商部2018年12月的报告指出，2018年菲律宾获得的总投资额为9072亿比索(约合人民币1178亿元)，其中中国投资为487亿比索，与2017年5.75亿比索相比，可谓天壤之别。

这些数字都显示了菲律宾对中国的依赖，汤普森对BBC中文说：“杜特尔特比较务实，他知道菲律宾需要中国，特别是资金。” 他分析说，对内，杜特尔特把施政重点放在经济，因此需要大笔资金，像是“Build, Build, Build!” 基础建设计划、还有为公立老师加薪、国立大学免学费等政策，都需要钱。

汤普森认为，和美国私人企业对菲律宾的投资如呼叫中心（Call Center）相比，中国官方的投资更符合菲律宾政府现在的需求。

图片版权 Getty Images Image caption 菲律宾大部分外包呼叫中心都服务于欧美的客户，特别是美国客户。

汤普森说：“杜特尔特知道菲律宾非常需要中国的各方面的资助，他也预见到中国未来的强大经济力量。”

杜特尔特频频示好，开放中国大举投资，不仅刚好符合中国的“一带一路”倡议，对中国而言也是增加一个友好国家，在区域地缘政治上当然是利大于弊。

菲律宾大学政治系助理教授吴安平（Jan Robert R. Go）向BBC中文表示，从地缘来看，菲律宾在东南亚战略位置重要，中国若能与菲律宾关系保持良好，一定有帮助。他说：“盟友越多，当然越好。”

反对声音

不过，杜特尔特的亲中路线却成为反对党的攻击目标。今年五月中期选举时，反对党大打“反中牌”，质疑杜特尔特刻意淡化与中国的南海主权争议，以及中国投资带来的债务问题等。但选举结果仍是执政党大胜，反映了选民对杜特尔特亲中路线的态度。

图片版权 AFP Image caption 马尼拉民众有着一定的反中情绪。

面对内部的反对势力，菲律宾总统府表示，杜特尔特访问中国时，将会向习近平会提出南海议题，讨论2016年南海仲裁结果的议题。但吴安平预测，杜特尔特捍卫主权的立场应该不会太过强烈，因为他仍然要和中国维持友好关系。

吴安平曾经分析，对菲律宾人而言，南海争议、中国债务不会影响每天的生活，因此民众可能没感觉。汤普森指出，虽然有人反对杜特尔特的亲中路线，他的支持者也可能不认同政府的所有政策，而外交政策对一般人而言并不是那么重要，重点是人们支持、相信杜特尔特，因此亲中立场不会过度影响杜特尔特的支持度。

菲国民调机构“社会气象站”（SWS）去年十月的民调显示，近3/4菲律宾人非常信任杜特尔特，显示即使面对反对阵营的批评及有关“反毒品战”的争议，民众信任评级却从来没有低于“非常好”。

汤普森解释：“当一个领导人的支持度很高时，人们不会太在意他的政策。杜特尔特就是这种领导人。”

但值得注意的是，菲律宾人最信赖的国家仍是美国，中国和俄罗斯则是最不受信任的国家。民调机构“亚洲脉搏”（Pulse Asia）今年一月的民调显示，在1800名受访者中，菲律宾人对美国的信任度为84%，而64%的受访者不信任中国。

香港中文大学文化及宗教研究系菲律宾籍副教授艾蒙（Elmo Gonzaga）向BBC中文解释，菲律宾曾被美国托管50年，很多人对于美国当年与菲律宾站在同一战线对抗敌国很感谢，美国长年深入菲律宾政治，加上文化上受到美国极大影响，有许多菲律宾因此对美国有种特别的情结。

杜特尔特有仇美情结？

不过，杜特尔特并不是如此看待美国，杜特尔特的家乡达沃市所在的民答那峨岛（Mindanao）1989年美西战争期间，因为抵抗美国入侵，发生了多起屠杀惨剧。汤普森认为，杜特尔特有点反美国帝国主义思想及反美国殖民的情结。

杜特尔特过去多次言及美国对菲律宾的侵害，也经常在公共场合批评美国，今年五月，在东京谈及历史时，因不满美国在武器协议上出尔反尔，批评美国毫无荣誉可言。

今年七月，他则批评美国把菲律宾当诱饵，怂恿菲国在南海问题上与中国对抗，甚至质疑美国是否敢对中国宣战。

更早前，杜特尔特也常抨击美国，批评他们责难自己推行的反毒品战争。他曾警告美国，别对扫毒行动指手画脚，强调菲律宾已“不再是殖民地”。

然而，在南海问题上及军事上，菲律宾仍与美国关系密切。今年四月、五月都和美国有联合军演，美国更曾经表态，称若有军事力量袭击菲律宾，会帮助进行防御，还为美菲联合军演首度派出F-35战机。

汤普森认为，杜特尔特有点在玩“两面手法”，想与中美两国都保持一定关系，但最终考量的仍是菲律宾自身利益。希望不要像过去，过度依赖美国，但也不要与美国为敌。

东盟各国的选择

事实上，印尼、马来西亚以及缅甸等东盟国家，也与中国关系紧密。汤普森表示：“在区域上，中国仍有强大的经济实力，扮演着重要角色，因此各国都必须和中国打好交道。”

马来西亚首相马哈蒂尔去年叫停中国资本在马来西亚兴建高铁的计划。经过近一年的谈判，双方终于在一带一路北京峰会之前，于今年四月达成减价协议，恢复东铁项目。

另外，印尼总统佐科威（Joko Widodo）今年四月成功连任，他的亲中立场在竞选期间引来对手的质疑，但这并没有影响他的连任之路。

但汤普森指出，并非每个国家都向中国靠拢，像是越南在南海主权争议上，就采取了强硬态度，越南外交部长范平明在7月31日的东盟外长会议上，就指责中国石油勘探船在越南海域开展非法勘探。越南前外交部前次长范光荣更表示可能向国际仲裁法庭控告中国。

图片版权 Alberto Buzzola/Getty Images Image caption 越南海军在长沙

他在8月20日表示，中国多次侵犯越南等国海域，企图独占南海，阻碍各国资源开采活动，此举若不被阻止，将是危险先例，越南应备妥所有因应方案，包括向国际仲裁法庭控告中国。