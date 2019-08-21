英国脱欧：政府欲停欧盟人员自由流动引发争议

图片版权 Getty Images Image caption 在欧盟人员自由流动规则下，每年有4千万人从欧盟来到英国。

英国政府表示，如果10月31日英国脱欧时没有和欧盟达成协议，欧盟人员自由流动的移民法律将立即终止。这一表态引发争议。

英国前首相特蕾莎·梅曾考虑，如果英国在未达成协议的情况下退出欧盟，将逐步取消有关人员自由流动的规定，但该计划现已取消。

继任的约翰逊政府提出了上述新的变动可能性。这一变化将影响从11月起抵达英国的欧盟公民的权利。

英国自民党议员批评此举是不负责任和鲁莽的。

约翰逊首相表示，英国不会对移民怀有敌意。

内政部表示，目前居住在英国的欧盟公民在2020年12月之前，仍有权申请在英国永久居留的权利。

一位政府的发言人表示，目前欧盟的人员行动自由规则将于2019年10月31日英国离开欧盟时结束。

他表示，英国脱欧后，政府将推出一个新的、更公平的移民制度，优先考虑技能和人们可以为英国做出什么贡献，而不是他们来自哪里。

唐宁街的一位女发言人补充表示，将对未来移民英国的人实行更严厉的打击犯罪刑事规定。

根据英国前首相梅与欧盟达成的脱欧协议，欧盟人员行动自由将在英国维持两年的过渡期。

然而，英国议会的议员们一再否决了梅的协议。除非英国与欧盟达成协议，否则英国可能将在10月31日无协议脱欧。

约翰逊曾表示，他希望与欧盟达成新的协议，但如果双方无法达成协议，他也愿意无协议脱欧。

谁将受到影响？

在英国无协议脱欧的情况下，对那些获得永居的欧盟公民（在英国居住五年后获得），他们的权利不应受到影响。

已经在英国的欧盟公民现在也可以提出申请永居或者永居前定居身份。

结束欧盟人员自由流动也不会影响那些前来度假和短途旅行的欧盟公民，但会影响那些希望在英国工作或学习的人。

人员自由流动规则的变化也不会直接影响爱尔兰公民。2019年5月，英国和爱尔兰的部长们签署了一项协议，保证两国公民自由往来于爱尔兰边境两侧，跨境留学或享受全民公费医疗服务。

对可能实施的新政的反应

执政的保守党有议员表示，政府的这一表态令人深感担忧，新政不够明确。

他警告表示，脱欧后，英国如何对待欧盟公民将影响到欧盟如何对待英国公民。

图片版权 AFP Image caption 如果英国禁止欧盟公民自由进出英国，将给在英国港口和机场工作的员工带来相当大的负担。

英国倡导欧盟公民有权在英居住的非政府团体表示，如果突然取消欧盟人员自由流动规定，在英国合法居住的上百万欧盟公民一夜间就会成为非法移民。

移民观察组织表示，英国政府首先需要完成对已经在英国生活多年的欧盟公民进行登记。在这项工作完成之前，要执行任何新规定相当困难。

英国政府会不会立即结束欧盟人员自由流动规则？

根据法律规定，欧盟人员自由流动法规将在英国脱欧之日自动转成英国法律。

这就是为什么英国政府需要向议会提出《移民法案》，该法案的第一条款终止欧盟人员在英国自由流动。

但这一提案被搁置了，部分是为了避免它被反对派用来控制议会。所以，它在英国脱欧日前不太可能通过。

BBC内政事务记者丹尼·肖说，新计划涉及的具体工作怎么处理仍有待解决。他指出，每年有4千万人从欧盟来到英国，对于英国的港口和机场来说，如果立即废除人员自由流动规则，将意味着加强边境检查，这将给在英国港口和机场工作的员工带来相当大的负担。