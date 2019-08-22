漫威告別蜘蛛侠：你需要知道的三个问题

图片版权 Getty Images Image caption 汤姆·赫兰德在好莱坞出席《蜘蛛侠：英雄远征》首映式。

“蜘蛛侠”要告别目前的漫威宇宙了。索尼（Sony）公司表示，对未来无法与迪士尼（Disney）继续合作《蜘蛛侠》系列电影表示“失望”。

而这意味着我们在漫威（Marvel）今后的电影中可能无法再看到汤姆·赫兰德（Tom Holland，又译霍兰德）的身影。

《蜘蛛侠》电影版权归索尼所有，但作为一个超级英雄，汤姆·赫兰德饰演的蜘蛛侠也出现在漫威的《复仇者联盟：终局之战》（Avengers: Endgame）等电影中。这一切都是因为索尼与漫威影业所属的迪士尼之间达成的协议，但双方最近谈判新协议时无法达成共识。

索尼称，希望未来“或许发生变化”，并在推特上发表声明，感谢漫威影业总裁凯文·费奇（Kevin Feige）的“帮助和指导”。

费奇是最近两部《蜘蛛侠》电影中的重要主创人员，他还成功将汤姆·赫兰德扮演的蜘蛛侠融入到价值数百亿美元的漫威电影宇宙中。

蜘蛛侠命运如何？

图片版权 Getty Images Image caption 从左至右：托比·马奎尔、安德鲁·加菲尔德及汤姆·赫兰德

这个问题十分复杂。

首先简单介绍一下蜘蛛侠。他是漫威漫画中的一个角色，但1999年索尼买下了《蜘蛛侠》的电影版权。

在此之前，索尼已经制作五部以蜘蛛侠为主人公的电影，其中三部由托比·马奎尔（Tobey Maguire）主演，两部由安德鲁·加菲尔德（Andrew Garfield）主演。

2015年，索尼与迪士尼及漫威影业达成意向协议，从此将彼得·帕克（Peter Parker）和他的蜘蛛侠身份一同带入漫威宇宙。

你的器材不支持播放多媒体材料 蜘蛛侠是如何来的？ 漫威之父史丹‧李（Stan Lee）在2012年的时候，向记者分享《蜘蛛侠》的创作来源。

这份协议使得迪士尼可以共同制作《蜘蛛侠》电影，并与索尼共享影片收入。

之后蜘蛛侠出现在以下五部漫威电影中：

《美国队长：英雄内战》（Captain America: Civil War）

《蜘蛛侠：英雄归来》（Spider-Man: Homecoming，又译作《返校日》、《强势回归》）

《复仇者联盟：无限之战》（Avengers: Infinity War）

《复仇者联盟：终局之战》

《蜘蛛侠：英雄远征》（Spider-Man: Far From Home，又译作《决战千里》、《离家日》）

《蜘蛛侠》电影今后命运如何？

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这并不代表我们不会再见到汤姆·赫兰德版的《蜘蛛侠》。BBC广播一台（Radio 1）及1Xtra的电影评论员阿里·普拉姆（Ali Plumb）指出，汤姆与索尼仍有两部电影合约在手，因此“这并不意味着我们再也看不到他了”，但接下来的电影可能会有些不一样。

“新的索尼独立制作的《蜘蛛侠》电影会面临更大挑战，他们的风险在于是否会跟之前迪士尼制作的《蜘蛛侠》电影一样好看。”

图片版权 Alamy Image caption 汤姆·赫兰德饰演的蜘蛛侠

但他认为，这对索尼也是一个机会，即便索尼现在不能再使用漫威宇宙的其他超级英雄角色，他们仍然可以做更多“冒险性”与“前卫”的尝试。

索尼不拥有其他任何迪士尼漫威角色的版权，因此未来钢铁侠（Iron Man，又译钢铁人）、美国队长、雷神索尔（Thor）、绿巨人浩克（Hulk，又译变形侠医）及其他超级英雄应该不会出现在《蜘蛛侠》电影中。

娱乐新闻网站Deadline报道称，过去数月间迪士尼与索尼无法就一系列电影今后的资金条款达成一致。

而漫威在上月动漫展（Comic-Con）期间公布的下阶段影片计划上，也没有《蜘蛛侠》的身影。

漫威世界有何反应？

“鹰眼”（Hawkeye）的扮演者杰瑞米·雷纳（Jeremy Renner）在Instagram上发帖，呼吁“蜘蛛侠”重回漫威。

另一个超级英雄“死侍”（Deadpool）的扮演者莱恩·雷诺兹（Ryan Reynolds）也在推特上提到此事。有粉丝问他是否能看到“蜘蛛侠”与“死侍”共同出现的电影，他回答称，“可以，但只能在我心里”。

索尼与迪士尼的分裂同时还在网民中间引发巨大反应，不少人对索尼表示愤怒，也有粉丝担心汤姆·赫兰德状态。

一些人开始发起话题“抵制索尼”（#BoycottSony），称他们不会支持今年漫威的其他影片。同时，“拯救蜘蛛侠”（#SaveSpidey）的话题也开始在网上积累人气。

许多粉丝还开始转发去年去世的蜘蛛侠创造者斯坦·李（Stan Lee，又译史丹‧李）的一则推文，推文中称汤姆·赫兰德是“蜘蛛侠”的绝佳人选，并问道“我的朋友汤姆最近怎么样？”（How is my friend Tom doing?）