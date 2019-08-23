亚马逊雨林：创纪录大火源于天灾还是人祸

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全球最大热带雨林，有“地球之肺”称号的巴西亚马逊森林正遭遇有纪录以来最频繁的火灾。巴西国家太空署（INPE）20日指出，今年亚马逊雨林已发生超过7.2万起火灾，打破历史纪录。蔓延的森林大火，成为全球焦点，各国领袖皆表达关注。

法国总统马克龙（Emmanuel Macron ）甚至指出森林大火是国际危机，希望于本周末于法国举行的G7峰会中与各国领袖讨论此事。巴西总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）的回应也成为各方焦点，尤其他就任后一直大力主张开发雨林。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @EmmanuelMacron Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2019年8月22日

博尔索纳罗强硬响应表示此次大火是天灾绝非人祸，环保组织恶意散播消息应该被谴责。

他之前甚至指出雨林大火与环保组织故意放火有关，他后来改口说只是合理怀疑。博尔索纳罗并批评马克龙的呼吁是政治目的。外界分析，缠绕在开发亚马逊雨林引发大火及生态浩劫的争议，在此次大火中凸显出来。

“地球之肺“着火

根据巴西国家太空署的卫星数据显示，巴西今年发生的火灾，超过半数集中在亚马逊地区，比去年同期的四万多起火灾增加8成以上。亚马逊雨林是全球最大的雨林，大部分座落在巴西，面积约美国领土一半。

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亚马逊雨林不但拥有无数稀有动植物物种，以及原住民文化，更被认为是减缓全球暖化的减碳重地。此次大火蔓延引起各界紧张。法国总统马克龙表示，亚马逊热带雨林的火灾记录数量创历史新高，需要成为G7峰会议程上的首要议题。

“我们的房子正在燃烧，”马克龙在推特上写道。

巴西总统博尔索纳罗指责马克龙将这个问题用于“政治利益”。他说，在巴西没有参加的七国集团首脑会议上讨论火灾的呼吁，唤起了“一种错位的殖民主义思想”。

环保主义者批评巴西政府对于亚马逊雨林的政策，称他上任以来便鼓励伐木者和农民卖土地。博尔索纳罗之前指称非政府组织纵火导致亚马逊雨林火灾，但承认没有证据。 路透社报导，在周四（8月22日）的评论中，博尔索纳罗承认农民可能卷入了该地区的火灾。

什么导致创纪录火灾

野火经常发生在巴西的旱季，但农民有时也故意非法砍伐以发展畜牧业。“干燥季节为火灾创造了有利条件。但起火，无论是故意还是偶然都是人为造成的，”巴西国家太空署研究员赛特乐（Alberto Setzer）告诉路透社。

世界自然基金会（WWF）亚马逊项目负责人梅洛（Ricardo Mello）解释，此次大火是“近期数据中显出森林砍伐增加的结果。”

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为何博尔索纳罗被批？

环保运动者一直在关注博尔索纳罗政府的政策，称这些政策都是有利于经济发展而非保护环境。

他们说，博尔索纳罗今年1月就职以来，亚马逊热带雨林已经加速缩小。卫星数据进一步加速了他们的愤怒，因为其显示出今年亚马逊地区火势急剧上升。

数据显示，今年迄今为止整个巴西的火灾已超过7.5万起，而2018年同期仅有4万起火灾。

巴西政治与雨林大火

丹尼尔·葛拉斯 （Daniel Gallas）发自巴西BBC圣保罗

图片版权 Getty Images Image caption 巴西大豆是出口中国的最主要产品之一。

巴西总统博尔索纳罗对国际社会对亚马逊的担忧不屑一顾并不是新鲜事。

在博尔索纳罗之前的其他领导人，都将国际非政府组织和欧洲领导人视为外国势力义干预本国事务。但是，博尔索纳罗将这态度提升到一个新水平：他指认非政府组织可能希望借着雨林大火来讨伐他。 此言论可能会让一些让国际人士感到震惊，但让他的国内支持者保持忠诚，在巴西他仍然是一位受欢迎的领导者。

令人惊讶的是，一个可能影响这场辩论的责备声音来自巴西农民。

虽然人们普遍支持农民砍伐雨林制造更多耕地的政策。 但一些农业领导人担心博尔索纳罗对巴西海外形象的处理不力，损伤大豆和牛肉产品的出口。

一些农民已经敦促政府改变基调。