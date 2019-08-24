香港示威持续、大陆偷渡客、爱泼斯坦悬案与本周更多好故事

你的器材不支持播放多媒体材料 香港示威者与警方之间的对峙屡屡陷入暴力循环，这种僵局是如何形成的？

8月的第四周，自今年6月初开始大规模爆发的香港示威抗议浪潮，眼下似乎稍有缓和的迹象。8月18日的香港维园大规模集会，并没有像之前有人预计的那样，再次发生警民之间的暴力冲突，也是近12周以来香港难得的一个虽有示威却没有大规模冲突的平静周末。

香港特首林政月娥周一（8月20日）表示，将展开工作构建对话平台，希望能与市民对话，并希望8月18日的香港维园大规模和平集会是“恢复平静、远离暴力的开始”。

社交媒体上，中国官方宣传渠道发起攻势“占领舆论阵地”，通过脸书、推特等西方民众广为使用的社交媒体平台发声，密集报道香港抗议示威中的暴力。推特（Twitter）及脸书（Facebook）同一天宣布封锁中国官方主导账号，称这些账号散播关于香港示威的假信息，背后由中国官方主导。

国际方面，美中贸易战的对垒中，中国方面暗示有可能动用的一张王牌，就是限制向美国的稀土出口。美国总统特朗普有意买下格陵兰岛，尤其看重其重要的全球战略地位和岛上丰富的稀土矿产。但是，特朗普想买格陵兰岛被拒后，取消了原定到丹麦的国事访问。

刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 香港《逃犯条例》修订抗议

图片版权 AFP Image caption 星期日（8月18日）大批香港市民在铜锣湾维多利亚公园参与集会，要求香港政府撤回《逃犯条例》修订及成立独立委员会调查警民冲突。

香港“反送中”抗议踏入第11周，大批香港市民响应多次发起"反送中"游行的香港"民间人权阵线"（简称"民阵"）号召，星期日（8月18日）在铜锣湾维多利亚公园参与集会，要求香港政府撤回《逃犯条例》修订及成立独立委员会调查警民冲突。然而，与过去几周“反送中”抗议活动警民冲突升级的情况不同，18日的集会大致和平，未造成大规模冲突。

香港特首林郑月娥早前建议成立一个"对话平台"，与不同阶层和政治立场的人沟通，这个建议获得建制派支持，但泛民主派批评她的建议只是为了转移外界的视线。林正月娥在周二（8月20日）形容，自己的建议是"非常有诚意的展示"。

同一天，英国大使馆向BBC表示，英国外交部"严重关切"一名受雇于英国驻香港总领事馆的香港居民郑文杰，据报他从广东深圳返回香港时被拘留。《环球时报》星期四（22日）引述广东深圳市罗湖区警方称，郑文杰因嫖娼而被罗湖警方处以行政拘留15日的处罚。

2.推特与脸书封锁假信息账号 应对中国“资讯战”

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社交媒体推特及脸书周一（19日）接连宣布，封锁其平台上的大量账号。两家社交媒体巨头说，这些账号散播关于香港示威的假信息，且背后由中国官方主导。

推特停用了936个账号，因它们“散布虚假信息”，目的是“损害香港政治运动的合理性”。推特还表示，上述账号是中国官方支持的资讯战的一部分。

脸书则移除了7个页面、3个群组和5个账号。这些账号同样被指涉及散播关于香港的假新闻。脸书的声明写道，尽管涉及的人试图藏匿身份，“我们的调查发现其与中国政府相关个人之间的关联。”

3.爱泼斯坦之死：一宗足以撼动2020年美国大选的悬案

图片版权 Getty Images Image caption 爱泼斯坦

正在狱中等待接受性交易案审讯的美国金融家杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）被发现死在囚室内，美国媒体炸开了锅。因为他的离奇死亡，很可能足以撼动2020年美国大选。

官方尸检结果判定，爱泼斯坦在他的曼哈顿监狱中自杀身亡。尽管如此，围绕爱泼斯坦之死的猜测还远未烟消云散。

据报，爱泼斯坦与上流社会的权贵及富豪交往甚密，密友名单包括美国总统特朗普、前总统克林顿夫妇以及英国王子安德鲁。

4. 大陆偷渡客：4个瓶子，2袋泡面和生命的赌注

图片版权 TAIWAN COAST GUARD ADMINISTRATION Image caption 43岁的大陆男子8月9日以塑料瓶制成的浮具，带上两袋泡面，从福建省漳州港泳渡至金门。

43岁的中国大陆男子抱着用4个塑料瓶制成的浮具，带上两袋泡面，8月9日从福建省漳州港启程泳渡台湾金门。8月10日一上岸，该名男子就遭台湾海巡署人员逮捕，移送法办。

这是不到三周，在台湾金门发生的第三起偷渡案。据台湾学者分析，随着大陆经济崛起，台湾诱因减少，加上有其他方式可以抵台，因此游泳偷渡去台湾的大陆人，近年已减少至个位数。

但信息落差导致一些被社会遗忘及社会底层的大陆人，对台湾存有想象而向往到台湾生活，不惜冒生命危险，仍选择游泳这种方式偷渡台湾。

5. 中美较量 冰天雪地格陵兰为何成为热土？

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美国总统特朗普有意买下格陵兰岛，让这个偏远的北国岛屿突然成为全世界关注的地方。

据报道，美国总统特朗普对格陵兰岛的兴趣，部分是因为岛上的丰富矿产资源，如煤炭、锌、铜、铁矿石和最为外界关注的稀土矿产。

然而，这桩没有做成的买卖，也成为特朗普总统取消丹麦国事访问的原因。