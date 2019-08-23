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中国宣布，对价值750亿美元的美国商品加征10%、5%不等关税，分两批在9月1日、12月15日起实施。

商品涉及5078种原产自美国的产品，其中包括大豆等农产品、原油和小型飞机。曾被加征关税、后又被移除的汽车与零部件，也重回关税清单。

中国国务院在23日（周五）的公告中写道：“中方采取加征关税措施，是应对美方单边主义、贸易保护主义的被迫之举。”

美国股市23日开市后下跌，道琼斯、纳斯达克、标普500指数在开盘一小时内皆下跌0.5%。

8月1日，美国总统特朗普宣布将在9月1日起向3000亿美元的中国商品加征10%关税。9月1日也是中美贸易谈判下一轮会面的日期。其后，美国政府又宣布，部分关税将延迟至12月15日实施，还有部分商品被剔除出加税名单。

中方此番加税反制，在关税实施的时间上完全匹配了美国的新一轮关税威胁。但分析人士认为，鉴于中美向对方出口的商品总额相差悬殊，中国无法在征税的商品价值总量上匹配美国，可能还会以非关税措施反制美国。可能的手段包括出台“不可靠实体清单”、对美商投资展开安全审查、增加海关检查、取消与美国企业的订单、骚扰美企驻华雇员等。中国商务部发言人高峰在22日表示，不可靠实体清单将于近期发布。

图片版权 AFP Image caption 特朗普坚称，美国经济强劲，不受贸易战影响

中国宣布加税计划后，总统特朗普发表推文称：“现在应该是美联储拿出他们本事来的时候了！”

特朗普推文的言下之意是向美联储施压，望其进一步降息。美联储上月已降息25基点，为11年来首次降息。但特朗普依然因降息幅度太小而不满。

而中国加税的消息公布之时，恰好在美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）周五发表重要讲话之前。欧洲股市闻声下跌。

纳瓦罗（Peter Navarro ）在23日（周五）受访时说，美中贸易谈判将继续进行。他表示，不认为贸易战会让美国物价上升及减缓美国的经济增长。“中国通过削减价格、降低货币价值来减少出血。（原本位于中国的）供应链正转移到世界其他国家并回到美国。他们承担了全部负担。”

特朗普近期也多次表示，美国不会因贸易战而承担任何经济损失，但又以避免影响圣诞假日季节采购未由，延迟了部分关税实施日期。他周五上午在推特上重申，“美国经济强劲而健康，而世界其他地方就不那么好了。”