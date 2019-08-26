G7峰会：英国劝和中美贸易战与特朗普的反复

图片版权 AFP Image caption 英国首相约翰逊在G7峰会举行前就表示，他对美中之间的以牙还牙式的冲突“非常、非常担心”。他强调说，希望看到全球贸易的开放，希望看到紧张局势的缓和，希望看到增加的关税取消。图为他与其它6国加欧盟领导人在一起。

法国举办7国集团（G7）峰会，虽然没有中国参加，中美贸易战也不是议题，却是无法避免的话题。

法国于2019年8月24日至26日在比亚里茨举办G7峰会。虽然只有西方七个国家（以及代表欧洲的欧盟）出席，议题是全球经济等紧迫的全球性问题，包括气候变化、利比亚、伊朗、恐怖主义和移民问题等等。

中国没有参加，而G7讨论全球经济的很多问题却离不开世界第一和第二大经济体的经济冲突。

英国首相约翰逊劝和

英国首相约翰逊在前往比亚里茨参加G7峰会的途中就对记者表示，他对美中之间的以牙还牙式的冲突“非常、非常担心”。

此前，在北京宣布了针对特朗普对华贸易惩罚的新的报复措施后，特朗普发布了一系列离奇的推特推文，其中包括一条表示他将命令美国公司从中国撤资。

约翰逊被问及这个问题时表示，这不是前进的道路。不论如何，那些支持增加关税的人，无论情况是否属实，都有可能为全球经济下滑承担责任。

约翰逊强调说，希望看到全球贸易的开放，希望看到紧张局势的缓和，希望看到增加的关税取消。

出席G7的欧洲理事会主席图斯克也在峰会开幕前夕的记者会上表示，贸易战必须停止，如果美国出于政治原因使用关税，将危害世界经济。

美国总统特朗普的反复

G7峰会召开，约翰逊首相就与特朗普总统举行双边会晤，共进早餐。英国媒体报道说，特朗普总统又承认在中美贸易战问题上有了新思路，放弃了升级对华贸易战的威胁。

他回应记者是否会重新考虑对中国加增关税问题说："当然会了，为什么不呢？"

特朗普表示，目前尚没有计划利用美国的1977年《国际紧急经济大国法》迫使美国企业离开中国。

他又说，如果愿意，他有权可以宣布全美国进入紧急状态。

特朗普还补充称：事实上，美国目前与中国相处得很好。他认为中方比美方更想达成交易。

但随即，他的女发言人坚称，特朗普总统唯一的遗憾就是没有征收更高的关税。

英国《卫报》说，这似乎是这种白宫模式中又一最新事件：特朗普似乎在公开场合要说些和解的话，白宫的官员们之后就抢回橄榄枝把它一折两断。

G7是什么？为何没有中国参加？

图片版权 PA Media Image caption G7峰会召开，约翰逊与特朗普举行双边会晤共进早餐。特朗普说，约翰逊是领导英国脱欧的合适人选。约翰逊回应说，你说准了。

G7是由世界七大所谓的发达经济体组成的国际组织，成员包括加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国，代表欧洲的欧盟领导也与会。

该集团自认为是一个价值共同体，以自由、人权、民主和法治以及繁荣与可持续发展为集团的关键原则。

最初在上世纪70年代国际经济受到石油危机冲击后，西方六国于1975年首次开会，就应对全球经济危机的可能解决方案交换意见。加拿大于次年加入，成为G7。

G7的部长和公务员全年举行会议，讨论共同关心的问题。

尽管中国拥有世界上最多的人口和世界第二大经济体，但中国人均财富水平相对较低。

尽管中国不被视为G7成员国那样的发达经济体，它属于G20集团。作为世界第二大经济体，它对世界经济影响举足轻重。