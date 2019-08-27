中美贸易战阴影下的小伙伴：左右摇摆的巴拿马

图片版权 Panama Government Image caption 巴拿马运河四号桥示意图（巴拿马公共工程部提供）。

中美贸易战日趋白热化，作为两国主要海运通道的巴拿马运河，大量满载中美商品的巨型货轮正从通行运河的排班表中消失。运河第二大用户中国排名由仅次于美国的第二位滑至第三，美国仍然稳居榜首。

巴拿马新总统劳伦蒂诺‧科尔蒂索（Laurentino Cortizo）7月1日宣誓就职，2017年6月13日与北京建交后，两国关系受投资不如预期及运河通行费收入锐减等实质利益冲击，巴拿马的天平明显开始向华府倾斜。 正值政权更迭的巴拿马被推上太平洋两岸交锋的风头浪尖，深陷选边站的尴尬局面。

贸易战影响运河收入

图片版权 Getty Images Image caption 中国远洋运输公司旗下的集装箱货轮停靠在巴拿马运河附近海域。

巴拿马运河管理局行政长官荷黑路易斯‧吉哈诺在8月15日公布会计年度资料，美国经运河运往中国的大宗谷物、液态天然气与石油副产品明显下滑，运河通行费减收2760万美元。同时中国运往美国东海岸的机械、五金、电器与家具船只通行费也减收220万美元。

中美贸易商品过河减收的2980万美元，相较全年度总收入32.39亿美元虽仅占0.92%，但却是2016年6月运河第三套超大型船闸投入使用后，收入连年上涨趋势首度出现警讯。

运河前三大用户排名因此出现波动，长期稳居第二位的中国首度被日本挤下，排名第三。但美国仍占总通行吨位的6成，中国仅占约2成。

中美间选边站困难抉择

新总统就职当日，科尔蒂索接受唯一外媒美国有线电视网西班牙语频道专访，回应中美贸易争端战云密布下，巴拿马如何在两大运河主要用户和投资国间做出抉择。

科尔蒂索回应谨慎。他说：“中国曾是运河的第二大用户，现在是第三大用户，但美国仍高居首位。”

两年前巴中建交，北京宣称将投资25亿美元创造就业；巴拿马也以拉丁美洲物流中心及海运枢纽优势，以领头羊身分推动“一带一路”向拉丁美洲延伸，期望带来双赢的局面。

图片版权 Getty Images Image caption 科尔蒂索表示，巴拿马身处中美两个大国之间，政府将谨慎应对。

不料承包大型工程延宕后政府被迫追加预算，反而成为预期外的负面教材。

科尔蒂索提醒，巴拿马与美国维持历史性的战略关系，150家美国企业共投资70亿美元，对就业与经济做出明显贡献。他欢迎外国对巴拿马投资，但必须以正当手段取得合同。

利益考量

新政府接手一个半月后，150年历史的《巴拿马星报》，以“新政府对华关系踩煞车”头条，点出“胡安卡洛斯‧巴雷拉总统任内，巴拿马与中国关系中显现的动力和活力，在劳伦蒂诺‧科尔蒂索执政37天里已经放缓”。

在野党的《巴拿马美洲日报》也以“科尔蒂索总统表明巴拿马不会对中国唯命是从”为题，指出新总统对巴拿马与中美两国关系的重新定位。

相较于上届政府重中轻美的经贸与外交策略，科尔蒂索却在就职2周后出访纽约与银行界及金融评比组织负责人会谈，带回约20亿美元的优厚贷款。

虽然巴拿马外长亚历杭德罗·费雷尔对媒体报导公开辟谣，但并未缓解各界对巴中新关系的关注。

巴拿马商工部长拉蒙‧马丁涅斯透露，前政府与中国展开的自由贸易协定谈判将放缓；值得注意的是新政府就任至今，尚未宣布新任首席谈判代表人选。

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自由区中国投资存疑

位于巴拿马大西洋岸运河港口城市的同名“科隆自由区”成立于1948年，是美洲最大和全球第二的贸易转口中心，一向被视为巴拿马运河、金融中心并列的三大基柱。

该自由区用户协会主席丹尼尔‧罗哈斯在当本地电视台节目中指出，科尔蒂索总统就职后全盘检讨其前任巴雷拉2014-2019年执政时与中国签署所有25项协定之际，中企在该自由区几乎完全停摆。

罗哈斯提及用户协会出面组织企业家与中国企业交流与推广双方贸易，但参与的巴拿马企业家获致的一致结论是：“不要期待对方感激和回报。”

罗哈斯提醒科尔蒂索总统，睁大眼睛看看中国在巴拿马的投资。中方在太平洋岸阿玛多的工程进度缓慢，在科隆近郊的玛格丽特岛港口（中国岚桥集团）工程更已经停摆。

在此同时，中资正在邻国哥伦比亚太平洋岸推广修建一个包含港口、加工区、仓储甚至连外铁路的开发区，用以替代巴拿马运河主要港口。藉此向科尔蒂索施压，换取自身的最大利益。

新政府向美国释出善意

科尔蒂索总统修补上届政府“轻美重中”的动作，包括8月7日破例亲率外交部长与卫生官员登上美国海军“舒适号”（USNS Comfort）医疗船，亲自表达慰问与谢意。

美国海军“舒适号”医疗船13日结束亲善访问驶往下一站哥伦比亚，为委内瑞拉难民提供亟需的医疗。南美玻利维亚左翼总统埃沃‧莫拉莱斯批评该医疗船拉美11国之旅是“隐性侵略”行径。2018年下旬，中国海军“方舟号”医疗船同样到访拉美多国，提供同性质人道医疗服务。

中资承建大桥停建警讯

巴中建交后，作为“一带一路”进入拉丁美洲的门户，“巴拿马运河四号桥联营体”在2018年7月赢得运河第4座公路铁路共用大桥14.2亿美元设计与建造合同，由中国交通部建设公司（CCCC）与中国港湾工程公司（CHEC）联营体中标。

衔接巴拿马城与西郊卫星城市及泛美公路的新桥，是中资企业迄今在拉美赢得金额最大的大桥。

新政府就职月余，巴拿马财政经济部预算局局长卡洛斯‧冈萨雷斯宣布，四号桥预算被挪用偿还过去两届政府积欠农民及教师的款项，2019年预算不包含该桥专款。

巴拿马公共工程部长拉斐尔‧萨邦赫出面灭火，声称预算做出调整后，30天内大桥将恢复动工，但一周后又变更说词，表示受地质与水文探勘结果影响，正待环境部最后审核拍板，但保证大桥工程不会停摆。

投标过程被质疑

建桥经费扑朔迷离之际，巴拿马国会公共设施与运河事务委员会紧接着于8月23日传召四号桥联营体代表，询问有关招标、得标及设计变更等11点疑问。委员会将在15个工作日后提出报告，作为国会建议政府采行相应措施的参考。

巴拿马执政的民主革命党掌控了国会，推动调查的该党资深议员克里斯皮亚诺·阿达姆斯澄清，不乐见工程夭折，仅是要向选民交代投标的合法性。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 中国驻巴拿马大使馆

阿达姆斯指控，这家中资集团的成员在几个国家都有向官员行贿的记录，甚至被世界银行列入黑名单。 他质疑该巨额合同在前任总统胡安卡洛斯‧巴雷拉任内获得快速授权，甚至在卸任前2个月拨出6700万美元预付款。

中资大桥项目负责人马里奥·蒙特马约尔回应，被媒体刻意用来质疑该工程的信息，未经查证与核实。

联营体法律顾问詹妮弗·克罗斯顿对行贿指控提出反驳，因为对其中一家中企的禁令早已在2017年失效。她建议委员会在提出相关质疑前应该进行详细调查，而不是听信道听途说。

中美外交战

巴拿马运河四号桥由中资联营体中标后两个月，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）对巴拿马进行了事先未公布的闪电访问。

蓬佩奥对随行媒体透露，与巴雷拉会谈除了谈及古巴和委内瑞拉局势外，同时提醒巴拿马警惕中国利用投资扩张影响力。

北京驻巴拿马大使魏强此后以罕见的语气提出反驳，强调捍卫中资企业在巴拿马的合法权益。

2019年5月2日，巴雷拉再度主持大桥动土典礼，次日提前拨付6700万美元作为设计及首期经费。