印尼迁都：盘点那些曾经迁都的国家

图片版权 Getty Images Image caption 雅加达每年平均下沉1至15厘米，城市几乎一半的地区低于海平面。

印度尼西亚正准备将首都从交通拥堵的雅加达迁往婆罗洲岛。尽管仍未公布具体的地点或时间安排，但8月16日，总统维多多已正式在国会公布了计划。

迁都的原因显而易见。雅加达每年平均下沉1至15厘米，城市几乎一半的区域低于海平面。雅加达坐落在海岸边的一片沼泽地带上，一共有13条河流在这里纵横交错。

雅加达交通十分拥堵。2016年的一项研究发现，雅加达是世界上最拥堵的城市。政府部长们必须要警察护送才能准时参加会议。

印尼新首都将位于加里曼丹，加里曼丹是印尼在婆罗洲岛的属地。迁都将耗费330亿美元，需要3万至4万公顷的土地来容纳90至150万人口。

其实中国也曾出现过多次关于迁都的讨论。2006年3月“两会”期间，479位人大代表联名向全国人大常委会提出迁都议案。

不过印尼并不是第一个考虑迁都的国家，以下有一些前例可供参考。

哈萨克斯坦

1997年，哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫决定将首都从阿拉木图迁出，他选择了位于1200公里以北的城市阿斯塔纳作为新首都。

纳扎尔巴耶夫从世界各地请来建筑师建造新首都。最令人瞩目的一处地标是大汗帐篷娱乐中心。这栋建筑物由诺曼·福斯特设计，里面有一个室内购物中心和娱乐中心。

图片版权 Getty Images Image caption 大汗帐篷娱乐中心

另一处地标是巴伊杰列克观景塔，它的构造像是一颗鸡蛋挂在树顶上。塔上有一个观景台，在上面可以看到其他新建的地标，包括总统府和中央音乐厅。

这些工程都得益于哈萨克斯坦蓬勃发展的石油行业：2018年该国经济增长率为4.8%。纳扎尔巴耶夫下台后，国会决定以他的名字命名这座城市。

今年3月，现任总统哈萨克斯坦总统托卡耶夫签署总统令，将阿斯塔纳更名为努尔苏丹。

缅甸

缅甸首都内比都的面积至少是伦敦的4倍，但人口很少。它的历史很短，2005年缅甸军政府才把首都从仰光迁到此处。目前缅甸迁都的原因并不清楚。

缅甸官员曾对BBC表示，新首都的地点更具战略意义，但分析人士们表示怀疑。他们认为，军方可能担心外国入侵，或希望对边境的少数民族有更多控制。

图片版权 Getty Images Image caption 内比都人口稀少。

还有人认为，缅甸领导人的行为像殖民时代前的缅甸国王，这些国王根据算命师的建议建造新的城镇和宫殿。

内比都具有规划型首都的所有特征：从国会到总统府的路，宽度可以容纳20条车道，但几乎没有车。路两旁是购物中心和空空荡荡的豪华酒店。内比都还有一个野生动物园和至少三座体育场。与缅甸其他地方不同，这里24小时供电。

玻利维亚

玻利维亚有两座首都：苏克雷和拉巴斯。直到1899年，玻利维亚都只有苏克雷一个首都。那年玻利维亚将国会和中央政府迁往玻利维亚最大的城市拉巴斯，将最高法院留在苏克雷。

从此，拉巴斯成为玻利维亚的行政首都，苏克雷为法定首都。

图片版权 Getty Images Image caption 拉巴斯是世界上海拔最高的首都

1825年，玻利维亚在苏克雷建国。苏克雷有25万人口，而拉帕斯有170万人口。

2007年，有人提议将国会和政府迁回苏克雷，结果引发了拉巴斯有史以来规模最大的抗议活动。该提议最终未被采纳，玻利维亚至今仍有两个首都。

尼日利亚

尼日利亚首都原本为海港城市拉各斯，1991年迁都至该国国土中央的阿布贾。迁都的原因有很多：首先是阿布贾的中心位置。

过去，从尼日利亚东北部城市迈杜古里到拉各斯大约需要两天时间，而阿布贾要近得多。

拉各斯是一个非常拥挤、人口众多的城市，这也是迁都的原因之一。

图片版权 Reuters Image caption 阿布贾的路从一开始就设计得很宽

另外阿布贾在政治和种族问题上相对也更中立。约鲁巴族控制着拉各斯，而伊博族主要分布在拉各斯的东南部，豪萨人分布在拉各斯的西北部。这不是什么小事：1967年至1970年，尼日利亚饱受比亚法拉战争的摧残，当时伊博人试图脱离尼日利亚。

拉各斯是逐步发展起来的，而阿布贾经过精心设计。拉各斯的交通十分拥堵，阿布贾的路从一开始就设计得很宽。

尼日利亚国家文化研究所、最高法院、国会和总统府都设在阿布贾，但许多联邦机构仍设在拉各斯。

葡萄牙

你可能不知道，葡萄牙历史上有13年该国的首都不是里斯本，而是巴西的里约热内卢。原因是什么？是拿破仑。

半岛战争（1807-14）期间，法国入侵葡萄牙不下三次。1807年12月法国入侵前几日，布拉干萨王室前往葡萄牙当时的殖民地巴西。他们在1908年3月到达里约热内卢。

图片版权 AFP Image caption 里约热内卢

19世纪早期，里约热内卢是一个繁荣的城市。当时的葡萄牙摄政王若昂六世创立了葡萄牙·巴西·阿尔加维联合王国。这提升了巴西的地位，在行政方面也得到更大的自主权。

1821年，葡萄牙王室回到里斯本，一直到1910年该国结束君主制。但是，他们在里约热内卢给巴西留下了深远的影响，促进了经济发展，加速了巴西独立进程。