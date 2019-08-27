图片版权 YANG HENGJUN/TWITTER Image caption 杨恒均是一名博客写手，也曾是中国外交部工作人员。

被中国扣押超过半年的澳大利亚籍华裔作家杨恒均，被正式以间谍罪拘捕。

澳大利亚方面已经确认有关消息。澳洲外交部指，这名澳大利亚公民自今年一月以来就一直被扣留在北京，且处于“严苛的处境”。

澳外交部长玛丽斯·佩恩（Marise Payne）表示，澳大利亚方面得悉拘捕事实之后，“非常失望和关切”。

佩恩说：“我们对杨先生的安危以及他目前在怎样的处境下被扣留非常关切。”

杨恒均的支持者向BBC表示，8月23日的正式拘捕在意料之中，也是这宗案件一个令人关注的进展。

他在没有明确指控的情况下被扣留超过七个月，期间堪培拉反复向北京施压，要求释放他。

“中国没有解释过扣留杨先生的原因，”佩恩在周二（8月27日）一份措辞严厉的声明中说。

“我怀着尊重再次重申我此前的请求，如果杨先生是因为他的政治信念而被扣押，他应该得到释放。”

杨恒均是谁？

杨恒均是一名小说作家，也曾是中国外交部工作人员。他在中国境外生活已经超过十年，一直运营着一个评论中国时事和国际关系的博客。

他在中国的社交媒体平台以及推特（Twitter）均较为活跃，拥有超过13万关注者，被称作是“民主小贩”。不过，他近年未有直接批评中国当局。

一月，这名居住在美国纽约的作家与妻子袁瑞娟以及她的孩子（妻子和孩子都是中国公民）一起前往中国，他在广州机场被带走。

图片版权 REUTERS Image caption 杨恒均曾在博客上评论中国的政治议题。

之后他被带往北京，以“涉嫌参与危害中国国家安全的犯罪活动”为由被扣留。

他的支持者称，他在“监视居住”之下被持续进行查问。

打压海外作家

中国曾允许澳大利亚的领事工作人员探访杨恒均，但是他却不被允许见家人和律师。他的支持者说，现在他预计会被转到一个政府监狱。

周二，澳大利亚重申，期望杨恒均得到“符合国际人权法”的对待。北京则未就杨恒均的拘捕发表评论。

他的朋友、居住在悉尼的学者冯崇义向BBC表示，他相信杨恒均在被拘期间已经受到过虐待和非人道的对待。

冯崇义指，杨恒均是一个“勇敢和身体非常强壮的人”。

“他已经熬过过去七个月的虐待和查问，也没有屈服。我想他已经准备好面对中国政府任何形式的处罚。”

他认为杨恒均被捕是北京对海外的中国民主活动人士和作家新一轮打压的一部分。

“因为他在网络上有一定的影响力，所以就成为了目标。他接下来会怎样，取决于澳大利亚和国际社会所施加的压力，”冯崇义评论说。

冯崇义还指，杨恒均的情况类似于加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）。他们二人在杨恒均被带走前几个星期被扣押，之后在五月被以间谍罪正式拘捕。

中国方面已经否认，对康明凯和斯帕弗二人的拘捕与加拿大此前逮捕华为高层孟晚舟有关，不过很多分析人士指，中国当局的行动是在以牙还牙。