泰国罕见公布国王贵妃照片 宫廷网站被挤爆
- 2019年 8月 27日
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泰国王宫罕见公布了国王新册封贵妃的照片，据报宫廷网站因此被挤爆。
照片显示，现年34岁的贵妃诗妮娜•披拉萨甘娅妮（Sineenat Wongvajirapakdi）坐在战斗机驾驶舱内，穿着野战服，还有一张照片是她在举枪射击。
登基不久的67岁泰国国王玛哈·哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）今年5月与王后苏提达成婚后，7月册封诗妮娜为贵妃。
诗妮娜有少校军衔，是泰国近一个世纪以来，第一个被封为贵妃的女性。
与诗妮娜贵妃照片一起公布的，还有她的传记。
泰国王宫发表声明说，国王“下令”为诗妮娜“写王室传记”。她是一位受过专门训练的飞行员、护士和卫兵。
王后苏提达，现年41岁，曾经是空姐，后被任命为国王卫队的副队长。她在被册封为王后之前，是国王多年的女友，一直陪伴尚为王储的玛哈·哇集拉隆功国王出现在各种公开场合。
泰国国王登基之前曾3次结婚和离婚，目前共有7个孩子。
2016年，泰国国王普密蓬驾崩后，玛哈·哇集拉隆功登基。