英国海军陆战队未来拟变成“隐形飞行军”

图片版权 PA Media Image caption 参加英国海军工程科技论坛的年轻工程师们提出了新的装备设计理念，希望将英国海军陆战队未来打造成隐形飞行军。

英国皇家海军透露的未来建设计划显示，皇家海军陆战队突击队员今后将可能配备“隐身服”和无声的“飞行翅”。

参加英国海军工程科技论坛的年轻工程师们提出了新的装备设计理念， 为21世纪中叶海军陆战队对一个假设栖息在悬崖上的敌方导弹基地发动地面进攻配备的装备。

这些毕业生来自一些领先的英国国防、技术和工程公司，军方向他们介绍了使用现有和未来的技术，来设想有关的情景，要求他们就此提出其设计理念。

在开始这个项目前，设计师们在德文郡埃克塞特附近的林普斯通突击队训练中心呆了一天，了解成为皇家海军陆战队员所需的各种要求。

他们提出了包括由变色龙般的皮肤覆盖的外骨骼装甲，可以执行如同超人的壮举，比如毫不费力地攀爬悬崖，并让他们隐形于环境之中。

神枪手飞行军

他们还提出了其它很多设计概念，包括一种类似地效飞行器的飞翼，取代现有的登陆艇，它可以以一小时数百英里的速度劈风斩浪在近海飞行，以及在战场上使用海军陆战队员的全息图像来迷惑敌人。

未来的海军陆战队员们还将配备特殊的头盔，头盔的显示器可以提供最新的战场情报、士兵的健康状况和体能水平，以及利用跑步到动力设备的能源军靴。

他们还将用无人机了解战场信息，使用无人机空投弹药和补给品，并配备激光枪。

图片版权 PA Media Image caption 这些毕业生来自一些领先的英国国防、技术和工程公司，他们在德文郡埃克塞特附近的林普斯通突击队训练中心呆了一天，了解成为皇家海军陆战队员所需的各种要求。

突击队还将组成特别小组，由军舰使用电磁轨道枪发射部署潜入敌区后方。

其它的设计概念包括折叠起来可用作太阳能电池板的睡眠床垫，在野外生产食物的便携式3D打印机，等等。

鼓励发明创造

英国国防大臣本·华莱士高度赞扬英国年轻工程师的开拓性创造，称其突破了技术和传统思想的界限。

他表示，皇家海军陆战队在各种形式的战场和环境展示过无与伦比的能力方面，有着悠久的历史和传统。

图片版权 MoD Image caption 工程设计师们提出很多概念，包括在战场上使用海军陆战队员的全息图像来迷惑引诱敌人。

他说，随着全球威胁的不断演变和变得更加复杂，必须鼓励英军和工业界共同努力，确保英军作战部队加强其作战优势。

皇家海军陆战队司令马特·霍尔姆斯少将说，我们的目标就是要大胆设想创造，使海军陆战队更加敏捷和具有致命打击能力，同时能够在未来复杂的数字化和网络环境中发挥作用。

他表示，难以断言这些愿景落实到战场现实运用的程度和速度。但只要这些想法中有20%能够成为现实，皇家海军陆战队将处于未来技术的前沿。