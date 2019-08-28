澳大利亚调查大学外国干涉 矛头指向中国

图片版权 Getty Images Image caption 澳大利亚调查大学外国干涉矛头指向中国。

担心中国对其校园的影响，澳大利亚当局将正式调查外国对大学的干预活动。

此前有报道称，学生和学校员工对香港民主抗议活动等敏感政治问题进行“自我审查”。

澳大利亚政府表示，大学也日益成为有外国政府支持的网络攻击的目标。

澳大利亚政府已经宣布建立一个特别情报工作组，以打击此类威胁。

澳大利亚教育部长丹·特汉在一次对全国讲话中说，各大学必须采取行动，保护它们所掌握的涉及国家利益的宝贵信息。

他将解决外国干涉的努力与保护校园言论自由和学术自由的广泛努力联系起来。

一个代表澳洲大学的团体澳大利亚大学联盟（Universities Australia）欢迎政府的这一决定，但表示需要采取谨慎的平衡措施。

该联盟主席德博拉·特里教授表示，澳大利亚必须继续维护其安全，同时不损害其开放性这一宝贵资产。

为什么澳大利亚现在有顾虑了？

尽管澳大利亚政府没有点名任何国家，但近年不断有人担心中国对澳大利亚校园的影响。

近几周来，澳大利亚多所大学支持香港民主抗议活动的学生与捍卫中国政府的中国大陆学生之间发生了暴力冲突。

特汉部长表示，必须鼓励保护言论自由的环境，意见分歧不能涉及言辞攻击或威胁。

他说，一些大学学生和学校员工害怕自己因为表达真诚持有的观点和信念，或对广泛接受的观点提出挑战，而被人叫骂，因此自我审查。这种情况让我们所有人感到担忧。

此前还有报道称，中国学生在澳大利亚课堂上对教程进行咄咄逼人的争议，也加剧了紧张局势。

图片版权 PHOEBE FAN Image caption 2019年7月，在澳大利亚昆士兰大学举行的香港示威中，抗议学生发生冲突。

澳大利亚的高等教育部门一直被批评为严重依赖招收国际学生。中国学生已经占澳大利亚留学生的近1/3之多。

特别工作组的目标是什么？

澳大利亚政府表示，由情报机构、教育官员和大学领导组成的大学对外干预特别情报工作组旨在加强大学的网络防御。

上个月，澳大利亚国立大学证实，它曾成为黑客攻击大规模数据的目标，20万学生和大学员工的个人信息被盗。

特汉部长表示，根据澳大利亚网络安全中心的最新建议警告，针对澳大利亚大学的攻击仍在继续增加。

他说，该小组还将制定保障措施，帮助大学保护其研究成果和知识产权，并使外国学术合作更加透明。

澳大利亚还采取了哪些其它措施？

图片版权 Getty Images Image caption 2010年，中国国家主席习近平亲自为墨尔本RMIT大学孔子学院揭幕。

澳大利亚于 2017 年出台了新的法律，要求外国组织机构在政府登记册上公开其与来源国政府的关系。

澳大利亚政府正在调查孔子学院的角色。很多澳大利亚大学里有这种由中国政府资助的汉语和文化中心孔子学院，但目前尚未正式登记注册过。

澳洲新南威尔士州政府出于对孔子学院的担忧，近期取消了该组织在公立学校教授汉语课程的合同。中国官方媒体则批评此举为“歇斯底里”。

另外，澳大利亚两所大学也宣布对其研究和资助合作项目进行审查。此前有报道称，其研究人员可能无意中与一家被控侵犯人权的中国国有军事技术公司合作。