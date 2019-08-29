王琪：被困印度半世纪的中国老兵返乡后回印受阻

Image caption 被困印度半世纪的中国老兵王琪2017年返华探亲后，获得去印度探亲的签证却成了问题。

被困印度半世纪的中国老兵王琪2017年返华探亲后，获得去印度探亲的签证却成了问题。

在1962年中印边境战争后，中国军队的测绘兵王琪1963年在藏南地区森林走失，向路过的一辆红十字会的车辆求救后，被转交送给印军。在印度监狱里关押多年后，1969年一个法庭批准释放他。但他随后又被送往印度中部的中央邦一个偏远的村落。在约40年里，与家乡亲人音信隔绝。

王琪在没有身份与赤贫的艰难困苦中坚持生存下来，并娶妻生子。他一直没有放弃返乡愿望。从1977年起，王琪一直向印度政府提出回中国的书面申请，但是一直没有回应，申请石沉大海。

王琪多年来一直给家乡写信，可是到了20世纪80年代他才第一次收到咸阳家乡家人的回信。

中国驻印度大使馆获悉此事后，2013年为王琪批发了中国护照，并向其提供生活资助。但印度官方仍没有发给他出境许可。

2017年1月，BBC记者维内特·卡雷尔专门就王琪的故事做出报道后，在中印两国引起媒体和社会的广泛关注。之后，印度政府通知王琪的印度家人办理印度护照，并为王琪批发一年的多次入境印度签证。

2017年2月，王琪终于获准携带家人回其家乡探亲，受到热烈欢迎。但现在申请去印度签证迟迟没有获批。

返回印度受阻

但是，2年多后，王琪的故事发生了意想不到的转变：因为印度官员迟迟不批准他续签印度签证，他又无法回到他的子女和孙辈居住的印度探亲。他又被困在中国。

BBC记者 维内特·卡雷尔说，王琪申请印度签证已经等待了4个多月，仍没有得到回复。

王先生从他的家乡咸阳与在印度的卡雷尔通电话表示不解说：“他们（印度官方）为什么要这样做？！”

BBC记者就此给印度驻华大使馆发去了电子邮件询问，也没有得到回应。

没有身份

Image caption 王琪1960年参军，成为中国人民解放军一名测绘兵。

2017年王琪回国后接受中国媒体说，1969年他在印度旁遮普邦监狱关押结束后，印度政府方面曾问他意愿，他说希望回中国，印度政府告诉他几天后送其回国。

但随后，王琪却被送到了中央邦偏远荒凉的蒂罗迪村。那里是“安置印度政府的异己分子、中国士兵、巴基斯坦和孟加拉等国的回归人员”的地方。

在被流放到偏僻农村生活期间，王琪1975年与当地一位姑娘结婚，之后生下2男2女4个孩子，但在贫困的生活中，长子28岁就去世了。

40年里，王琪一直没有清楚获得战俘的身份。他没有印度的官方文件或公民身份，也被拒绝返回中国。王琪所居村落的一位官员对BBC记者承认，印度官方处理王琪的个案时有“不足之处”，政府官员对改善王琪的困境没多少兴趣。

但在媒体和社会关注压力下，2017年，印度官方迅速批准了王琪及其家人旅行证件问题。

赤贫家庭

年近8旬的王琪2017年首次返乡后，又多次回到印度，探望继续住在印度村子里的妻子、孩子和孙子。

王琪的儿子维什努告诉BBC记者说，2018年印度方面续签了王琪的签证。但他2019年4月再次提出申请后，一直没有获得批准。

维什努说，2017年王琪首次返华后不久，又赶回印度照顾生病的妻子。其妻子因肝脏并发症住院。其家庭难以负担昂贵的医疗，妻子在两周内就去世了。

Image caption 2017年王琪首次返华后不久，又赶回印度照顾生病的妻子。其妻子因肝脏并发症住院。其家庭难以负担昂贵的医疗。其妻子在两周内就去世了。

王先生的儿子表示，他父亲要求咸阳地方官员为他在印度被扣期间支付工资的请求，至今也未得到答复。但他见到了失联数十年的家人，欣喜若狂，那时也别无所求。

现在王琪去印度又成了问题。咸阳和在北京的印度驻华大使馆相距千里，对于年近8旬的王琪来说，申请签证就是个难题。