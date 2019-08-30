克什米尔危机：印控克什米尔居民指控印军滥施暴力

图片版权 Getty Images Image caption 印度派出上万军警和特种部队，对穆斯林人口占多数的印控克什米尔实施了70年以来最严厉的军事封锁。

印控克什米尔居民指控印度安全部队殴打和折磨当地居民。印度取消印控克什米尔自治地位引发的印巴矛盾日渐升温。

与此同时，在巴基斯坦总理伊姆兰·汗总理的呼吁下，全巴基斯坦举行了“克什米尔一小时”活动，向克什米尔民众发出强烈的声援信息。

伊姆兰总理早些时候就克什米尔问题向全国发表讲话，宣布从2019年8月最后一个周五开始，每周将举行一次上述全国性活动，声援克什米尔人民。

巴基斯坦高调掀起这样活动，与印控克什米尔局势变化直接相关。

滥施暴力指控

英国广播公司BBC的记者萨米尔·哈什米暗访调查，聆听克什米尔数个村庄村民指控说，他们被棍棒和电缆殴打，并被电击。他们还向记者展示身体受伤情况。他们说，他们只是无辜老百姓，却遭到印度军警不分青红皂白地殴打。他们说，印军要他们交待谁曾参加抗议印军地示威，谁向印军砸石头。

图片版权 Abid Bhat Image caption 在印度取消克什米尔自治地位后，印控克什米尔数千居民上街抗议。

这些村民都对记者表示，印度安全部队通过这样的暴力恐吓村民，使他们不敢再参加抗议。

但BBC无法与印度官员核实这些指控。印度军方回应称，这些指责“无证无凭，毫无根据”。

前所未有的控制已经使印控克什米尔陷入长达三个多星期的彻底封锁状态。直到8月5日印度取消宪法第370条（即给予克什米尔地区特殊自治地位的条款）以来，只有零星的当地信息一点点传到外界。

印度在当地增派数万军队，据报当地约有3千人被拘捕，包括政治领导人、商人和社会活动者。其中很多人已经被转移关押到克什米尔地区以外的监狱。

印度当局表示，这些先发制人的行动旨在维护该地区的法律和秩序。该地区是印度唯一的穆斯林占多数的地区，但现在被划分为两个印度中央直接管理的地区。

过去30多年来，印度军队一直在印控克什米尔与分离主义叛乱作战。印度指责巴基斯坦通过支持激进分子来煽动该地区的暴力，而其控制着巴控克什米尔的巴基斯坦否认了这一指控。

印度全国很多人欢迎政府撤销第370条的举动，并赞扬莫迪总理做出大胆的决定。此举也得到了印度主流媒体的广泛支持。

图片版权 Getty Images Image caption 克什米尔一些年青人用石头砸印度军警。

巴基斯坦全国反对

8月中旬，在印度取消印控克什米尔自治地位前后，印度已经派出上万军警和特种部队，对穆斯林人口占多数的印控克什米尔实施了70年以来最严厉的军事封锁、高压维稳的举措。修宪宣布后立即中断当地公共通讯网络，封锁公路干道，印度安全部队接管印控克什米尔首府斯利那加城防。

当地很多民众陷入恐慌，随后数千民众上街抗议，被印度军警暴力驱散。

巴基斯坦对印度此举随即做出强烈反应。巴基斯坦总理伊姆兰·汗警告印度的决定是种族清洗，并称这可能导致爆发两国全面武装冲突。

巴方驱逐了印度驻巴高专（大使），宣布不再派出驻印度高专，中断两国双边贸易和重要的铁路交通。

随着印巴双方在克什米尔实际控制线两边的军事对峙态势更加严峻，联合国秘书长古特雷斯发表声明对克什米尔局势的变化保持关注，同时呼吁印巴两国保持最大限度的克制。