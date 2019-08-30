贸易战升级：六张图看懂在华美企是去是留

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中美贸易战将再度升温，美国计划从9月1日起对价值3000亿美元中国商品加征15%关税，中国同日将对价值750亿美元的美国商品加征10%、5%不等关税，部分在12月15日执行。

美国总统特朗普近期还“命令”所有美国企业撤出中国，马上寻找能替代中国的其他国家作为供应商，或将生产线搬回美国。在中国运营的美国企业有此打算吗？

美中贸易全国委员会今年6月针对100家在中国运营的美国企业进行调查，聚焦贸易战炮火下的营商现状与前景。BBC以六张图表为你解读调查结果。

贸易战如何影响在华美国企业？

81%的美国企业表示，在华业务受到中美贸易关系紧张的影响，比例比去年上升8%。

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美中贸易全国委员会的主席艾伦（Craig Allen）分析调查结果称，美国企业因贸易战而遭受切切实实的营收损失，就算关税一日取消，重新夺回市场份额无法在一朝一夕之内达成。

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美国企业打算撤离中国吗？

调查发现，87%的美国企业目前没有任何迁出中国的计划，但17%的公司在过去一年停止或者减少对华业务的投入，为近五年来最高比例。

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被问到为何减少或停止在华投资时，美国企业将“贸易战带来的成本及未知因素上升”与“在华美国企业面临的政治气候”列为首要原因。

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只有约3%在华运营的美国企业计划响应特朗普“美国制造”的号召，将生产线搬回美国。另有10%计划迁往第三国。

关于转投第三国的原因，超过一半的美国企业归咎于在中国制造产品的成本提高，尤其是人力成本，这与往年这一调查的结果一致。

然而，不同以往的是，中美贸易战导致生产成本与未知数增加，成为50%美国企业“搬家”的原因。绝大部分受访的美国公司在中国生产商品，然后投放在中国市场销售。因此，影响这些在华美国公司利润与营收的是中国的报复性关税。这些公司通常需要从美国进口部分零件或原材料。

还有25%企业表示，来自美国政府的压力也是它们离开中国的原因之一。在某些敏感行业，美国政府会以威胁国家安全为由，建议美国企业不要在中国从事相关业务。

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在华美国企业在烦恼什么？

艾伦表示，关税战是这些企业在短期内的挑战，但长远来说，让这些美国企业更为忧心的是，中国政策向本国企业倾斜、外企面临不公平竞争。“这些正正是为何两国会出现贸易紧张的原因，”艾伦说。

调查发现，在华美企最担忧的十大挑战中，有六项与在中国的不公平竞争环境相关。

中美关系

与中国公司的竞争

商业许可及批准

成本提高

数据流出

知识产权保护的执行不足

不均衡执法

人力资源

创新相关政策

针对外企的投资限制

97%在中国运营的美国企业表示，在华业务有利可图，与前几年的数据基本一致。然而，只有52%的公司预期今年中国业务营收将持续成长。这是美中贸易全国委员会从2010年起做年度调查以来的最低点。艾伦表示，这体现美国企业对中国市场的乐观展望，正在慢慢减退。