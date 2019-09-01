图片版权 Aarhus City Archives Image caption 贝恩哈尔·辛德贝格（Bernhard Arp Sindberg）挥舞丹麦国旗，把日军挡在避难所外

他是个再普通不过的丹麦青年，南京城郊外江南水泥厂的门卫，但在中国却被称为“丹麦英雄” 。

1937年，南京沦陷。贝恩哈尔·辛德贝格（Bernhard Arp Sindberg）在和友人一起设法收容庇护了约2万名中国人。

2019年8月31日，中国媒体报道《贝恩哈尔·辛德贝格：南京的"丹麦英雄”》在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆开展。

同一天，丹麦女王玛格丽特二世在奥胡斯为一尊3米高的辛德贝格铜像剪彩。那是辛德贝格出生的城市。铜像是南京送给奥胡斯的礼物。

奥胡斯市档案馆馆长索伦·克里斯滕森对辛德贝格的评语：一个在贫困中默默无闻地死去的人，实际上可能是我们最了不起的英雄之一。

哥本哈根大学跨文化与宗教研究系研究员彼得·哈姆森（Peter Harmsen，中文名何铭生）去年接受中国媒体采访时说，不久奥胡斯将为辛德贝格竖纪念碑。

辛德贝格被称为丹麦的辛德勒。后者从纳粹手中救了无数犹太人的名，事迹被好莱坞拍成电影《辛德勒的名单》。

1937年冬~1938年春，辛德贝格与德国人卡尔·京特等人一起在南京远郊的江南水泥厂收容了1.5万至2万名难民，建了难民诊疗所（辛德贝格小医院），还用图文记录了日军的暴行。丹麦学者估计获救人数为6千到1万人。

BBC记者劳伦斯·彼得（Laurence Peter）梳理史料，回顾了辛德贝格当年的大智大勇。

图片版权 Aarhus City Archives/ Mariann Arp Stenvig Image caption 辛德贝格在南京。他当时很清楚自己做的事有多危险

南京沦陷

日军在南京城里烧杀奸淫长达6周，据估计30万人死于南京大屠杀，其中包括许多妇女儿童，被强奸的妇女估计约2万人。

日军暴行不仅有中国目击者、幸存者的记录，像辛德贝格那样当时在南京的西方人也保留了大量图文记录。

迄今为止日本仍有政客否认发生过大屠杀，否认中方所说的死亡人数。这是中日关系的一个紧张源。

南京被日军攻陷时，辛德贝格26岁，在丹麦公司建的江南水泥厂受雇不久，工作是门卫。他有一个德国人同事，卡尔·金特（Karl Günther）。

辛德贝格和金特设法搭了一个避难所和一个诊所，收留了大量中国难民。

图片版权 Getty Images Image caption 攻占南京后，日军屠杀了无数战俘和平民，包括妇女儿童

辛德贝格在水泥厂楼顶用颜料画了巨大的丹麦国旗，以免遭日军轰炸。

他和金特还在水泥厂周边插上丹麦国旗和德国纳粹旗。

《奥胡斯教区时报》1938年3月6日发表《最大的丹麦国旗飘扬在中国南京》报道，其中引用了辛德贝格的一段话：

“我在厂里升起了一面在中国最大的丹麦国旗。我还让人在厂房屋顶上用油漆绘出一面约1350平方米的丹麦国旗，从空中就能清楚地看到。我想这一定是有史以来最大的一面丹麦国旗。”

当时，日本跟纳粹德国和丹麦属于友好关系，因此日军对这个地方不敢造次。

你的器材不支持播放多媒体材料 2014年，南京大屠杀纪念馆

研究辛德贝格的丹麦学者何铭生（Peter Harmsen）说，战争爆发前，辛德贝格真的就是个不能再普通的无名之辈，没有任何特别之处。

“他身高1.72米，就是1930年代丹麦青年男子的平均身高。他在学校成绩一般。

“但是， 1937-1938那个黑暗的寒冬，他变了。面对日军的残忍，他决定采取行动。”

和辛德勒一样，在被救助的人眼里他是了不起的。

2006年4月，辛德贝格的妹妹比滕到南京，向侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆捐赠一批文物，其中有一条丝绸感谢状，题头绣着“辛佩先生惠存”，正文是“见义勇为”４个黑色大字，落款是11位中国人的姓名。

辛佩是中国难民对辛德贝格的称呼。

图片版权 Getty Images Image caption 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆里的万人坑

幸存者记得

当年15岁的周仲兵（音）是幸存者之一。他说：“当时有一个丹麦人设的避难所，外面有人站岗，还有人巡逻。日本人去找麻烦时，丹麦人就出去拦住他们。”

何铭生援引的另一名目击者叫郭十妹（音），农妇，1937年时25岁。

她说：“日本人到避难所门口时，那个外国人（辛德贝格）就走出去跟他们交涉，说一会儿话，然后日本人就走了。”

“要是日本人来找女人，那个外国人就拿出（丹麦国）旗子，跟他们说几句话，然后日本人就走了。”

辛德贝格曾在给友人的信里描述目睹日军在南京大屠杀时的震惊：“到处都鲜血横流，你根本无法想象。从8月份以来，我有充分的机会研究战争的恐怖。血、血，更多的血。”

图片版权 Alamy Image caption 丹麦女王玛格丽特二世2011年参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。玫瑰以辛德贝格名字命名。

辛德贝格

辛德贝格教育程度不高，十来岁就辍学，跟着远洋轮出国，在船上打杂为生。

1931年，他加入法国外籍军团，没过几个月就当了逃兵。

据他的外甥女对中国媒体透露，辛德贝格从法国外籍军团当了逃兵后，一度被当局通缉。

1934年，辛德贝格到了中国，曾给英国驻华记者菲利浦·史蒂汶斯当司机。

1937年11月，日军攻打上海，史蒂汶斯在火线报道时被日军机枪射中身亡。

图片版权 Mariann Arp Stenvig Image caption 辛德贝格曾在法国外籍军团当过几个月兵

日军攻入南京前不久，辛德贝格刚刚在江南水泥厂找到门卫的工作。

他在南京时间不长，但记录了大量日军暴行，还把报告交到南京安全区国际委员会。

1938年第24届国际劳工大会上，辛德贝格放映了红十字国际委员会南京委员会主席、美国牧师马吉拍摄的日军暴行影片。

辛德贝格1939年离开中国，辗转前往美国，加入了美国商船队服役，退役后定居加利福尼亚，终身未婚，1983年去世。

他生前极少谈及早年在南京目睹的惨绝人寰的情形。

图片版权 Mariann Arp Stenvig Image caption 辛德贝格在战时美国海军商船队服过役

但他当年的勇气和义举不会被遗忘。

丹麦女王玛格丽特2011年访华，参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆时手里拿着的黄玫瑰，就是以辛德贝格命名的“永远的南京 - 辛德贝格玫瑰”。

何铭生对BBC表示，辛德贝格向中国难民打开了一扇门，从另一层意义上讲，他也打开了一扇通向自己灵魂的门。

“这就使辛德贝格的故事具有了普世的意义。它触及极端环境下人何以为人的问题。”

他说：“我们大多数人都是幸运的，永远不必经受那样的考验。辛德贝格别无选择，但他通过了考验。”

如果处于类似境地，我们每个人会如何反应？