印度阿萨姆邦190万人一觉醒来“没了国籍”

图片版权 Getty Images Image caption 印度公布了一份国家公民登记册的最终版本，实际上剥夺了印度东北部、邻近中国的阿萨姆邦约190万人的公民身份。一旦被法庭宣布为外国人，将遭到关押。

印度公布了一份国家公民登记册的最终版本，实际上剥夺了印度东北部、邻近中国的阿萨姆邦约190万人的公民身份。一旦被法庭宣布为外国人，将遭到关押。

印度官方公布的国家公民登记册（NRC）是一份能够证明居民在1971年3月24日之前来到印度的人的名单。这一日期是邻国孟加拉国宣布脱离巴基斯坦独立的前一天。

不在名单上的人将有120天的时间对被排除在名单外对印度法院提出上诉。

目前还不清楚接下来会发生什么。

印度官方说，需要通过这一程序来甄别孟加拉国非法移民。

它已经将数千名疑似外国人关押在一些临时营地，这些营地位于阿萨姆邦的监狱里，但印度目前没有办法驱逐他们出境。

这个甄别过程引发了对当局阿萨姆的批评。批评者称当局对该邦的少数民族进行妖魔化的迫害。

去年印度当局公布的一份初级名单中，有400万当地居民被排除在外，成为"黑户"。

印度阿萨姆邦的国家公民登记册是什么？

国家公民登记册建立于1951年，旨在确定谁出生在阿萨姆邦，也就因此是印度公民，以及谁可能是来自邻国孟加拉国的移民。

这份登记册建立后没有更新，现在是首次做出更新。

居住在阿萨姆邦的家庭被要求提供证明其血统的文件，那些无法证明其公民身份的人被视为外国非法移民。

印度总理莫迪领导的主张印度教民族主义的印度人民党（BJP）长期以来一直谴责印度的非法移民。近年来在执政上台后，将更新国家公民登记册列为优先事项。

图片版权 EPA Image caption 国家公民登记册建立于1951年，旨在确定谁出生在阿萨姆邦，也就因此是印度公民，以及谁可能是来自邻国孟加拉国的移民。

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令人焦虑的等待

英国广播公司记者拉吉妮·瓦蒂亚娜坦从阿萨姆邦发回报道

两名印度军人正看守着阿萨姆邦卡塔哈尔村的一个小社区中心。

外面，一群人排队等着。一些人拿着装有他们的文件的塑料袋。

当他们进入两个房间之一时，一位官员的眼睛从上往下扫过一份打印出来的名单，看看来者的名字或照片是否在上面。

这份名单就是国家公民登记册，这是一份对个人或家庭有重大影响的名单。

排队的人们忐忑不安，不知道他们自己是否被包括在名单上面，他们感到恐惧和惊惶。

许多被宣告名单上面没有他们的名字的人告诉我说，这是一个错误。他们给我看自己的各种文件，他们说，这些都能证明他们属于印度这个国家。

阿希娅·哈通一家9口人都没在名单上。他们现在可以向印度法院提出上诉，但他们确实担心接下来会发生什么。

她告诉我说：宁死也不愿去拘留中心。这里的人们很生气，但他们也很害怕。

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为什么在阿萨姆邦要搞公民登记注册？

阿萨姆邦是印度民族成分最多的邦之一。族群和公民身份问题长期以来一直让生活在那里的很多人烦恼。

该邦居民包括讲孟加拉语和讲阿萨梅语的印度教徒，以及各种部落成员。

在该邦3200万居民中，有1/3是穆斯林，是仅次于印控克什米尔印度穆斯林居民第二多的地区。他们中的许多人是英国统治下定居在那里的移民的后代。

图片版权 Getty Images Image caption 上百万人游行抗议印度的国家公民登记册。

但是，几十年来来自该邦比邻的孟加拉国的非法移民问题一直备受关注。孟加拉国与印度有着4000公里长的边境线。印度政府在2016年表示，估计有2000万非法移民居住在印度。

上诉和关押

被排除在公民登记册外的居民可以向专门成立的、被称为外国人法庭的法院以及印度高等法院和最高法院提出上诉。

然而，一个可能漫长而烦琐的上诉程序将意味着，印度已经不堪重负的法院渠道将更加拥挤，而没有被登记列入名单的穷人将难以筹钱打官司。

如果人们在高级法院败诉，他们可能会被无限期拘押。

早些时候，已经有大约1千人被宣布为外国人，他们被关押在监狱里的6个拘留中心。

莫迪政府还在建造一个专门的拘留中心，可以关押3千名在押人员。

图片版权 Citizens for Justice and Peace Image caption 一对生活居住在阿萨姆邦的父子因印度公民资格问题相隔30年相继自杀（照片显示其葬礼）

获得勋章的印度老兵被宣布是外国人

上述的特别法庭于1964年首次成立。自那时以来，他们已经裁决宣布居住在印度的10万多人为外国人。他们经常将所谓可疑选民或被宣布为非法渗透的人确定为要驱逐出境的外国人。

专门成立的外国人法庭的审理工作也一直有争议。阿萨姆邦目前共有2百多个这样的法院，预计到10月份，其数量将增加到1千个。这些法庭大多数是在印度人民党于2014年执政后设立的。

这些法院被指控有偏见，其运作往往不透明，而且前后矛盾。

最突出的一个问题是，举证责任都由被告或被指为外国人的上诉人承担。

另一方面，许多家庭由于没有保存文件、文盲或因赤贫无法提出法律上诉，无法出示文件。

一些人由于姓名拼写方式或登记选举年龄的不同，被法院宣布他们为外国人。

记者罗西尼·莫汉分析了这些法院在一个地区的500多项判决，发现82%的受审者都被宣布为外国人。她还发现，穆斯林更容易被宣布为外国人，78%的裁决是在被告没有得知的情况下做出，警方说他们是畏罪潜逃，但莫汉发现他们中的许多人还住在他们的村庄里，都不知道他们已被宣布是外国人了。

2019年6月，曾经获得过印度军方勋章的印度陆军穆斯林老兵穆罕默德·萨纳乌拉在被一家印度法庭宣布为外国人后，在拘留营中度过了11天，激起了全国范围的愤怒。

环境恶劣，人道悲剧

很多批评者认为，印度的公民登记册和有关法庭迫害阿萨姆邦的少数民族，特别是穆斯林。

Image caption 阿萨姆邦居民必须要找到自己在公民登记册上的名字，否则就有大麻烦。

而很多说孟加拉语的印度教徒也没有登记到公民登记册上。

活动人士说，由于担心在被排除在名单之外可能丧失公民身份和被拘留，自2015年开始更新公民登记册以来，已有数十名孟加拉印度教徒和穆斯林自杀。

如同美国总统特朗普将无证移民父母和孩子分开的政策一样，阿萨姆邦的家庭也被同样撕裂。

被拘留者抱怨拘留中心的生活条件恶劣和人满为患。一名被拘留者在获释后告诉一个人权组织，他被带到一个可容纳40人的房间人，但里面被塞满了约120人。被宣布为外国人和受到关押的很多人都患上抑郁症。儿童也与他们的父母一起被拘留。

如果被宣布为外国人的结果

统治阿萨姆邦的印度人民党过去一直坚持要将非法移民驱逐出境。但邻国孟加拉国绝对不会同意这一要求。

许多人认为，印度最终将造就最新的大批无国籍人群，引发本土危机。他们与逃离缅甸到孟加拉国的罗辛亚人类似。

目前还不清楚被剥夺印度国籍的人能否再有任何福利或拥有财产。

一种可能性是，一旦他们获释，他们将获得具有一些基本权利的工作许可证，但将不会允许他们参加选举投票。