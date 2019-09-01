图片版权 Reuters Image caption 德国总统施泰因迈尔和波兰总统安杰伊·杜达向纪念碑敬献花圈

在波兰举行第二次世界大战80周年纪念活动之际，德国总统弗兰克-沃尔特·施泰因迈尔请求波兰饶恕纳粹德国当年的“暴行”。

包括德国总统施泰因迈尔在内的其他国家的领导人正齐聚波兰参加这一纪念活动。

周日（9月1日），纪念活动率先在波兰城市维隆（Wielun）举行。80年前，德国向这座城市投下了第一颗炸弹。

施泰因迈尔谴责纳粹德国当年的“吞并野心”是向维隆发起进攻的原因。

图片版权 EPA Image caption 德国总统用德语和波兰语致词，请求波兰“饶恕”纳粹当年的“暴行”。

他用德语和波兰语致词时表示：“我向德国暴行的波兰受害者们低头致敬。在此我请求波兰的原谅宽恕。”

与施泰因迈尔同时参加纪念活动的波兰总统安杰伊·杜达致词时谴责纳粹对波兰的进攻是“野蛮残暴行为”。

在维隆的纪念活动，当地时间凌晨4点开始，还向所有二战受害者默哀一分钟。

二战如何开始？

1939年9月1日，纳粹德国空军轰炸了维隆这个完全没有任何军事意义的波兰小镇。据信数以千计的老百姓在轰炸中丧生，德军的目的就是要在波兰民众中造成恐慌害怕情绪。

图片版权 Getty Images Image caption 第二次世界大战中，波兰首都华沙损失惨重。

轰炸行动后，英国向德国发出最后通牒要求停止军事行动。

德国对最后通牒不予理会，英国与法国在9月3日向德国宣战，长达6年的大战由此开始，数以千万计的人们在战争中丧生。

开战80周年

在波兰首都华沙举行的纪念活动，参加者包括德国总理默克尔和美国副总统彭斯以及大约40个国家的代表团。

Image caption 1939年8月23日纳粹德国同苏联签署“互不侵犯条约”，仅一周后，德国便进攻波兰，引发第二次世界大战。

不过，美国总统特朗普因为飓风即将吹袭而未能出席，英国首相约翰逊和法国总统马克龙也都不能成行。

俄罗斯总统普京10年前曾经参加70周年纪念仪式，但是这次未被邀请参加。在当年对抗纳粹德国的战斗中，苏联曾付出了60万红军的惨重牺牲。

在第二次世界大战中，波兰蒙受了最重大的损失，大约600万平民在战争中丧生，近波兰总人口的约两成。

80年过去了，波兰仍然在要求德国赔偿当年造成的损失和人员伤亡。不过，德国方面表示，赔偿问题已经有定论，波兰方面再有人提出赔偿呼吁，有煽动民族主义情绪之嫌疑。

战争赔偿

第二次世界大战结束后，英国首相丘吉尔、美国总统罗斯福和苏联领导人斯大林同意，德国给波兰的陪偿应该通过苏联进行，不是以金钱方式，而是向波兰提供物资、基建和食品等。

波兰执政党议员阿卡迪兹·穆拉兹克（Arkadiusz Mularczyk）向BBC表示，他领导的议会委员会还在评估波兰在战后收到的赔偿总数。他说：“这些赔偿是远远比不上我们所蒙受的损失的，数额非常非常少。”

赔偿问题，是波兰德国的历史遗留问题。2018年的一次民用调查显示，46%的波兰人支持向德国要求更多赔偿，而76%的德国人反对赔偿。

1953年，波兰与苏联和东德曾经签署协议，规定赔偿从1954年停止。但是这一协议在波兰仍然留下很多争议。

有人认为，当时波兰并不是一个主权独立的国家，而且也没有政府间的正式文件证明波兰已经放弃了要求赔偿的权利。