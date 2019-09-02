英国脱欧白热化 首相称若进程受阻就10月提前大选

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英国脱欧进程白热化 首相称若受阻就10月提前大选

英国议会将上演一出大戏。首相约翰逊表示，如果反对党议员周二投票阻挡无协议脱欧，政府将提出10月14日举行大选的动议。

他说，他不想举行大选，但是如果反对派获胜，政府与欧盟的谈判“不可能”取得进展。

英国首相约翰逊临时召开内阁会议后外发表声明，强调他不会推迟英国退出欧盟。

执政保守党的一些议员与反对党工党联手，准备通过法律迫使政府将脱欧推迟到2020年1月31日，除非能和欧盟在10月中之前达成一项新协议。

约翰逊在首相府表示，英国与布鲁塞尔达成脱欧新协议的可能性正在增加。他呼吁议员支持政府，反对周二的反无协议脱欧动议。

约翰逊在声明中表示，任何情况下他都不会要求欧盟进一步推迟英国脱欧。 "我不想要大选，你们也不想要大选，" 他说。

政府一位高官表示，如果议员们首先法律步骤阻挡无协议脱欧，政府将提出提前举行大选动议。

他说，首相有信心获得议会三分之二多数的支持，通过提前举行大选的动议。

稍早，BBC从政府高层获悉，就在9月开头的第一个周日，保守党高层在首相的乡村官邸契克斯别墅已经制定了有关计划。

在英国脱欧的关键时刻即将来临之际，保守党“反叛”议员将被清理出党，并且将被禁止代表保守党参加下届大选。

面临威胁

这一点值得注意，因为英国议会是一个党内出现路线斗争司空见惯的地方，而且允许后排议员以这样的方式表达他们的意见，可能的后果是遭到党内批评警告，或者一些人在喝茶时对你表达不满。

这一消息之所以引人注意，不仅因为在约翰逊的政府里有很多在前首相特蕾莎·梅政府时没有听党的号召的部长，甚至是内阁大臣，但他们目前留任在政府位置上。

令人关注的更重要的原因是，因为约翰逊很清楚，有些保守党议员已经决心要在本周投票反对他。如果他还对这种威胁听之任之，那将等同于放弃他目前在议会拥有的微弱多数。

如果首相在下议院没有多数议员的支持，他就无法顺利管理这个国家，更别提在一个他们的主要政策到处引起争议的时候。

那么，这是不是执政保守党的一种自我伤害呢？

关键一周

首先，首相府不想在本周输给由一些在野党组成的反对联盟。反对党和保守党的反叛成员将从周二开始，竭尽所能要制定法律，阻挡政府无协议脱欧的可能性。

来自首相府的威胁可能会让一些打算对政府投反对票的保守党议员惊慌失措。

因此，首相此举将减少一点政府在议会遭到挫败的可能性。这些反叛议员已经计划不准备参加下届选举。

Image caption 保守党前财政大臣哈蒙德批评约翰逊可能要清党的举措。

目前估计，议会对政府的支持和反对票相差可能不多，但一位保守党核心领导的消息人士表示，他们已经不需要威胁说服保守党反叛议员放弃他们的原则。而另一位下定决心的资深议员直言不讳地表示，如果他们被清党，随其自然。

但这一来自保守党高层的威胁显示，首相约翰逊正在考虑是否尽早举行大选。

如果你是一个雄心勃勃的首相，而你在议会又没有掌握多数，你就需要努力争取获得多数，而且要快。

提前大选？

约翰逊做出承诺，不管遇到多大阻力，他都会坚持遵守英国脱欧的最后期限。保守党因此决定选他做领导人。

如果英国的议员们本周要让他的承诺变成不可能，他很可能会启动另一个方案，让英国人民来做出选择。

据了解，宣布提前大选正是他在考虑的选项之一。

但是他的团队也很清楚，很多选民对于再次参加选举投票可能很不高兴。

《卫报》援引英国政府消息人士的说法称，如果开除相当数量保守党议员的党籍，约翰逊政府就会失去议会多数席位，从而不可避免地导致重新大选。

反对党工党领袖科尔宾已经表示英国“需要大选”，因为这“给人民在两个截然不同的国家未来方向中进行选择”。但工党前领袖、前首相布莱尔警告，提前大选是个“陷阱”，约翰逊会因为“科尔宾执政猛于无协议退欧”而获胜。