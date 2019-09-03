图片版权 ONE Archives at USC Image caption 同性伴侣在婚礼上切蛋糕

62年前，同性恋婚姻在美国尚未合法，却有一对男同性伴侣在亲友面前举行婚礼仪式。该仪式的影像纪录最后被保存下来。

作家乔纳森·贝尔（Jonathan Berr）透露了这些资料的信息——1957年，一名男子在费城的一家药房留下一卷底片，但是冲洗好的的照片从未归还给它们的主人。

这些照片上的画面似乎是一场同性恋婚礼。在婚礼举行半个世纪后，同性婚姻才在美国逐渐被认定为合法。

现在，有同性恋影像制作人和作家们正试图找寻照片中的新郎们，想了解他们的故事。并想知道当年药房是否拒绝提供冲洗完的照片给客人——因为这些照片违逆了他们主张。

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真人秀节目《1957年同性婚礼的照片之谜》（The Mystery of the 1957 Gay Wedding Photos）正在记载了这一过程。

洛杉矶作家麦可·沃佛（Michael J. Wolfe）称“这是令我们十分热切投入的工作”；“因为我们找遍各地，在费城及各地访问了数十人，咨询侦探、历史学家以及百行百业的专家。”

图片版权 ONE Archives at USC Image caption 新郎们及宾客们都穿着深色的西装，翻领上系着花朵。

起初这些照片，是被一个收藏家在网上拍卖取得。后来他了解这些照片的价值，于是将其捐给了南加州大学图书馆“第一典藏”（One Archive） ，以及费城的的“威尔·考克斯典藏处”（Wilcox Archives）。

照片上的新人年龄应当是介于20-30多岁，现在若还在世，应该已经是80或90多岁的老人了。

图片版权 ONE Archives at USC Image caption 同性恋婚礼上的两位新人

新郎及宾客们都穿着深色的西装，翻领上系着花朵。

婚礼在现代化的公寓中举行，窗帘紧闭，似乎有神职人员主持。照片中两位新人在典礼中公开亲吻，切结婚蛋糕以及拆礼物。

沃佛与他的电影制作人伙伴帕尔墨 （PJ Palmer ）以及电视制作人尼尔·贝尔（Neal Bear ）尚未寻获这对伴侣。他们希望知道任何线索的人可以从他们的网页联系他们。

图片版权 ONE Archives at USC Image caption 等待婚礼开始的新人

对帕尔墨来说，这些照片弥足珍贵：“我们正重寻这些重要且令人赞叹的故事，其中许多同性恋的历史一直被埋没其中。”他说。

他又表示“有许多珍贵的历史被掩盖。我希望当我还是小孩时，我可以看到有这样的家庭照片，那么，当时的我就不会觉得自己不正常，我会知道我是没事的。”

有时，许多伴侣许下的终身承诺，无法被一些宗教或政府认可。美国最高法院直到2015年，才认可同性伴侣的婚姻权，这是在马萨诸塞州率先通过同性婚姻法律11年后。

图片版权 ONE Archives at USC Image caption 婚礼上的嘉宾

“我们难以知道当时举行这种同性婚姻典礼是否普遍。因为，实在太少影像纪录下当年人们的生活。”播客节目《创造同性恋历史》(Making Gay History)的主持人艾瑞克·马库斯（Eric Marcus）说。

“因此，去记住当年的人们，如何找到自己的生活方式，安静地避开公众窥探的眼光，是十分重要的，” 马库斯说。

当然，这说起来容易做起来难。

婚礼前几年，美国总统艾森豪威尔（Dwight Eisenhower）才签署了一项禁止同性恋者在联邦政府工作的行政命令。

图片版权 ONE Archives at USC Image caption 1957年的公寓楼房间

1952年，美国精神医学学会在其官方出版的《精神疾病诊断与统计手册》（DSM），将同性恋定义为 “反社会的人格障碍”。直至1973年，在各方行动者的大力游说下，该协会才正式将同性恋从第二版的精神疾病手册中移除。

此外，1969年，美国纽约石墙（stonewall）暴动发生，后来被评价为是当代同志权益运动的起源，发生在这场婚礼的12年后。

图片版权 ONE Archives at USC Image caption 新人打开婚礼上收到的礼物

不仅是年代久远造成找寻这对伴侣之困难。这些影像工作者认为1980年代开始蔓延的艾滋病也是一个原因。根据凯瑟家庭协会（Kaiser Family Foundation）统计，至今有约70万名美国人死于艾滋病。

“我们正在讨论的是受艾滋病击垮的一个世代，”沃佛说，“有很多已经消失的人，本来是可以更容易找到他们的。但这些都发生在社交媒体诞生之前。”

如果这对伴侣被找到，那么将写下同志权利历史的新篇章。虽然现在同性婚姻正逐渐普及，但他们当时的行动是如此不凡。