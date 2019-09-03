图片版权 Warner Bros Image caption 菲尼克斯在电影中饰演一个路途不顺的表演人阿瑟·弗莱克。

新电影《小丑》（The Joker）即将在英美上映。这部讲述DC漫画公司经典反派角色的前传电影，成功令很多影评人像主角一样，面上挂起夸张的笑容，但是并不是所有的影评人都觉得电影给他们带来了快乐。

《卫报》影评称，这一版的小丑“大胆得很壮丽”，而《全电影》（Total Film）杂志则说，这是一部具有“挑战性和颠覆性”的电影。

主演瓦昆·菲尼克斯（Joaquin Phoenix，又译华坚·冯力士）的表演成为焦点，不同的媒体对他的演绎有不同的形容，有的说“可怕”、“惊人”，有的则说是“迷人”。

然而，《时代》（Time）周刊的一篇影评却说，《小丑》电影是“气盛甚至可能是糊涂得不负责任”。

《时代》的影评人斯蒂芬妮·扎卡莱克（Stephanie Zacharek）写道，电影的导演托德·菲利普斯（Todd Phillips）“可能是想令我们觉得，他是在给我们奉献一部电影，来讲述我们文化当中的空洞和虚无。”

但是，扎卡莱克接着表演，这部电影本身是一个典型例子，说明美国文化的空洞。

《小丑》将在10月初于英国上映，发行方华纳兄弟（Warner Bros）指，这部电影是一个“原创的，独立的身世故事”。

最新一版预告片在上周末发布，观看次数已经达到超过2500万。

菲尼克斯在片中饰演一个叫阿瑟·弗莱克（Arthur Fleck）的人，他的职业是扮演小丑。在成为脱口秀演员的梦想破灭后，他转向了暴力犯罪。

图片版权 Warner Bros Image caption 菲尼克斯说，他在塑造小丑角色时并没有参考过去的版本。

在过去的电影中不乏对这一角色的经典演绎。已故的澳大利亚籍演员希思·莱杰（Heath Ledger，希夫·烈治）就在2008年的大片《蝙蝠侠：黑暗骑士》（The Dark Knight）中凭小丑一角，去世后赢得奥斯卡最佳男配角奖。

娱乐评论网站IGN评价指，菲尼克斯“完全写实、全情投入的抓人表演”也配得上奥斯卡。

《伦敦晚旗报》（London Evening Standard）则认为：“一个奥斯卡提名已经呼之欲出了，这绝对是令人震撼的表演。”

44岁的菲尼克斯过去曾经凭《角斗士》（Gladiator，又译《帝国骄雄》、《神鬼战士》）、《与歌同行》（Walk the Line，又译《弦途有你》）和《大师》（The Master，又译《世纪教主》）三度获得奥斯卡奖提名，不过至今未曾获奖。

图片版权 AFP Image caption 菲尼克斯（中）在电影的首映式上。

《Time Out》杂志的影评指，《小丑》对DC经典人物“毫不留情”的重塑非常出色。

但是，网络影评人格伦·肯尼（Glenn Kenny）则批评电影是“有害垃圾”，认为这部作品自命不凡却又谨小慎微。

另一方面，《The Wrap》杂志则评论《小丑》电影是一种漫画版的虚无主义，“包装得令人信服，但是最终还是对某些更好、更聪明的电影一种空洞的模仿”。

上周六（8月31日）在威尼斯电影节上，菲尼克斯表示，他在塑造他的角色时并没有参考过去其他版本的小丑。

“它吸引人的地方……是我们要用自己的方式来演绎，”他在影片于威尼斯电影节的世界首映前说。

经典漫画大反派

小丑的角色最初是在1940年4月出现在第一部“蝙蝠侠”系列漫画里，这个角色的标准形象是绿色头发、庸俗的着装以及永远挂在脸上的痴笑。

在过去，很多出色的演员都曾经演绎过这个角色。

塞萨尔·罗梅多（Cesar Romero）

图片版权 Getty Images

生于纽约的罗梅罗，在1960年代被选中出现《蝙蝠侠》电视剧里的小丑，当时他已从影超过30年。

在当时的白脸妆容下，这名演员标志性的八字胡仍然依稀可见。他出演了其中22集，并出演了该剧的电影版。

这个自诩为“来自曼哈顿的拉丁人”说，虽然化妆和佩戴假发每次都要用一个半小时，但是他演这个角色时“非常开心”。

杰克·尼科尔森（Jack Nicholson，积·尼高逊）

图片版权 Warner Bros

曾经凭《唐人街》（Chinatown）和《飞越疯人院》（One Flew Over the Cuckoo's Nest）两度成为奥斯卡影帝的尼科尔森，在出演1989年蒂姆·波顿（Tim Burton，添·布顿）导演的作品时，从利润分享中狠赚了1亿美元（750万英镑）。

它也令尼科尔森赢得了新一代的粉丝，这一部分是因为当中的一些经典台词，比如：“可曾在月光下与魔鬼共舞过？”

2007年，尼科尔森在接受《君子》（Esquire）杂志访问时曾说过：“我对自己扮演小丑时的表演特别自豪，我将它看作是一种波普艺术。”

希思·莱杰（Heath Ledger，希夫·烈治）

图片版权 Warner Bros/DC Comics/Kobal/Shutterstock

这名已故的澳大利亚演员在2008年《黑暗骑士》中的表演令人印象如此深刻，甚至在他去世后仍然为他赢得一座奥斯卡小金人。

他对小丑的演绎，灵感分别取自于弗兰西斯·培根（Francis Bacon）的画作、朋克摇滚音乐家席德·维瑟斯（Sid Vicious），以及《发条橙》（A Clockwork Orange）里的主人公亚历克斯（Alex）。希思·莱杰大胆地将小丑重塑成了一个无政府主义的乱世代言人。

“小丑的角色实在太好，无法拒绝，”莱杰在2007年曾说，“我当时就知道，它是可以作全新演绎的。”

杰瑞德·莱托（Jared Leto）

图片版权 Warner Bros

凭《达拉斯买家俱乐部》（Dallas Buyers Club，另译《续命枭雄》）获得奥斯卡最佳男配角的莱托在2016年的《自杀突击队》（Suicide Squad）中饰演的小丑只是一个边缘角色，但是他参考已故音乐人大卫·鲍伊（David Bowie，大卫·保儿）气质的演绎仍然令人惊悚。

莱托曾向BBC表示：“你可以有绿色头发，有白色皮肤，有疯癫的笑，但是我觉得你必须要重新开始，走一条全新的路。”

马克·汉米尔（Mark Hamill）

图片版权 Reuters

在《星球大战》系列电影里饰演卢克天行者之余，汉米尔一直在帮《蝙蝠侠》系列动画片和各款游戏里为小丑配音。

“我尝试把它当成是我第一次演绎它一样来做，”这名演员去年接受《滚石》（Rolling Stone）杂志访问时说，“如果你在做一个更多是给孩子们看的节目……他就更多地是一个老派的、又可怕又神经质的小丑。”

“然后，你去做一些更成人化的版本，在那里他就是一个杀人的心理变态者。你会问：‘你要的哪一个小丑？’”

卡麦隆·莫纳汉（Cameron Monaghan）

图片版权 Getty Images

电视剧《歌谭市》（Gotham）有一个新颖的想法，就是将小丑的各种性格分别放在一对又胞胎兄弟杰罗姆（Jerome）和杰里米亚·瓦莱斯卡（Jeremiah Valeska）身上。

两个角色都是由童星出身的莫纳汉饰演，他在去年一次访问中称，杰罗姆就是“小丑模板”。

“杰罗姆……就是给过去75年多里小丑角色的一封情书，”24岁的莫纳汉向CBR.com表示。

“不过，我们也想塑造我们自己的声音和我们自己的演绎，带来一个为歌谭宇宙量身订做的新方向。”

扎克·加利费安纳基斯（Zach Galifianakis，葛里芬纳奇）

图片版权 Getty Images

另一个为小丑献声的是喜剧演员加利费安纳基斯，他在《乐高版蝙蝠侠》电影里为小丑的角色配音。

他去年曾说：“小丑是一个伟大的反派，因为他狂野而又无法预测。”

他承认，他觉得尼科尔森对小丑的演绎“非常有启发性”。