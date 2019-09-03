日本“杀海豚节”与恢复商业捕鲸的持久争议

图片版权 AFP Image caption 每年从9 月1日开始的半年里，日本南部和歌山渔村太地町就会举行名为"海豚节"的活动，大规模猎杀海豚，受到国际批评。

日本又开始在沿海小镇太地町开始其有争议的年度海豚狩猎。不久前，日本不顾国际批评恢复商业捕鲸。

2010年，一部纪录片《海豚湾》获得奥斯卡最佳纪录片奖，引起了全球对日本大规模猎杀海豚的关注。

这部有着血腥画面的纪录片问世后，日本太地町当地已经有几十年历史的这项传统引发世界各地自然和动物保护者的批评。

海豚不是鱼，是水生哺乳动物，也是鲸类动物。海豚是智商最高的动物之一，有着看起来友善的形态和爱嬉闹性格，在人类文化中一向十分受欢迎。

但日本的海豚节是它们的噩梦。

杀海豚节与《海豚湾》

每年从9 月1日开始的半年里，日本南部和歌山渔村太地町就会举行名为“海豚节”的庆祝活动。

狩猎者把这些动物驱赶到一个海湾里，然后在浅水区用刀和鱼叉宰杀大多数被困海豚。

被杀的海豚肉用来食用。剩下的海豚被卖给水族馆和海洋公园。

过去媒体曾报道，在之后的6个月里，将有2万多头海豚和数千头鲸鱼在太地湾遭到屠杀，海豚的鲜血几乎将湾内的海水染红。

2009年，欧美的海洋自然保护主义者突破了日本方面的阻挠和封锁，秘密拍摄了一部纪录片《海豚湾》，获得次年奥斯卡最佳纪录片奖。

这部显示太地町渔民残忍杀戮海豚出售海豚肉的影片使当地备受国际舆论压力和争议。

图片版权 AFP Image caption 国际上对日本商业捕鲸有很多反对和谴责。

环保人士：驱赶狩猎非常残酷

2019年的年度海豚节开始之际，这里又成为媒体和动物保护主义组织关注的一个焦点。

日本媒体报道，9月1日去海豚湾的船只并没有带回任何海豚。而环保组织“海豚项目”称，9月2日，就有5只海豚被杀死。

这次捕猎季的官方总配额允许杀死或捕获1700多只海豚或鲸鱼。

环保人士说，驱赶狩猎是非常残酷的，海豚可能需要长达30分钟死于窒息或溺水。

然而，来自太地的渔夫说，社区人们的生计依赖于这项贸易。

图片版权 Getty Images/De Agostini Picture Library Image caption 日本方面称，捕杀食用海豚等鲸类动物是其文化的一部分。

日本战后首次国际退群与利益集团

2019年7月1日，日本因退出国际捕鲸委员会（IWC）恢复商业捕鲸后，其捕鲸船队开启为期数月的捕鲸活动。被禁止31年的日本商业捕鲸在日本全面开禁。

共同社称，这是日本自1945年第二次世界大战结束以来退出的第一个主要国际组织。

到南极捕鲸并非日本文化传统，而是在二战之后出现的。当时日本一片废墟，国民缺衣少食。在美国麦克阿瑟将军的鼓励下，日本将两艘巨大的美国海军舰只改建成捕鲸加工船，前往南大洋，为解决日本粮食极度匮乏的问题发挥了重要作用。

即使是自1986年以来一直被禁止商业捕鲸活动期间，日本捕鲸船也已科学研究的名义每年杀死数百头鲸鱼。

图片版权 AFP Image caption 二战后商业捕鲸为解决日本国内粮食极度匮乏的问题发挥了重要作用。

日本农林水产官员给出捕鲸的理由是，食用鲸肉是日本的传统饮食文化，重启商业捕鲸能够带动地方经济复苏。

除了文化传统的理由外，日本为何坚持不顾国际反对捕鲸呢？

BBC记者采访过曾经为日本绿色和平组织工作的人士佐久间顺子表示，捕鲸是日本政府运作的，是庞大的官僚结构，有研究预算、年度计划，涉及有关官员的职业晋升和养老保险诸多利益。而有关的选区与政客也一样有同样的密切的利益关系。