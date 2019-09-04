澳大利亚素食者控告邻居烤肉违反住宅法令

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澳大利亚的一名妇女正向法院上诉，试图阻止她的邻居在庭院“烧烤食物”（BBQ）。住在该国西部大城市珀斯（Perth）的卡尔登女士（Cilla Carden）声称她邻居的活动，包括烧烤和吸烟，以及他们吵闹的孩子已经违反了住宅法令。

卡尔登寻求法律命令禁止她认为的滋扰持续下去。但西澳大利亚州法院和最高法院驳回了她的指控，认为其诉求不合理及缺乏证据。

卡尔登女士的诉求还包括：她隔壁的邻居应降低他们的庭院照明亮度，减少他们的宠物噪音，并替换公共花园中的植物。

据西澳大利亚州最高法院于7月份公布的一项判决，卡尔登女士声称，在其位于珀斯吉拉维恩（Girrawheen）区的房子，邻居烧烤带来的烟雾及气味带给她“不该有的冒犯”。

“他们在户外烤肉，所以我能闻到鱼，我就只能闻到鱼！”卡尔登女士告诉当地媒体，并说她是一名素食者。

她说：“我因此不能享受我的后院，我不能去那里。”

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西澳大利亚州行政法庭在2月份的案件听证会上拒绝了卡尔登女士的要求，包括要求邻居的孩子在外头玩耍时需保持安静。

仲裁庭裁决认为，“（父母）让他们的孩子在后院玩耍，尤其是在露台玩小型滑板车或玩具，这并非构成对别人的滋扰”。

“他们所做的，不过是做为一个家庭，在自己的后院和家里生活”。

仲裁庭还指出，同一家人在听证会之前已经不再举办烧烤派对，试图安抚卡尔登女士。“那家人不允许孩子们在晚上出去，晚上没有使用露台，并且由于害怕卡尔登女士举报，已经数个月没有将露台的灯打开了，”仲裁庭说。

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卡尔登女士在今年3月向西澳大利亚最高法院提出上诉。法官在7月宣布驳回卡尔登的上诉时，指出她已在上诉中提交了近400页的资料。

西澳大利亚最高法院首席法官彼得·昆兰（Peter Quinlan ）说，“从她所提交的材料数量，表明了她提出的问题在某种程度上已变得夸张了。”

卡尔登女士对澳大利亚媒体表示，她计划采取进一步的法律行动。