英国放长线钓大鱼 破获史上最大海洛因案

图片版权 National Crime Agency Image caption 英国国家反犯罪局（NCA）的官员拦截了一艘前往荷兰的货轮，在一个集装箱里发现了近1.3吨海洛因，价值1.2亿英镑。

英国警方2019年加大了对毒品海洛因的打击，放长线钓大鱼，一次就截获近1.3吨海洛因并且破案。

在英国东南沿海的萨福克郡，一艘前往荷兰的集装箱船临时停靠小港费利克斯托。货物单上的登记的是毛巾，浴袍等家庭日用品。

但英国国家反犯罪局（NCA）的官员拦截了这艘货轮，对货物进行突击搜查，在一个集装箱里发现了近1.3吨海洛因，价值1.2亿英镑。这是英国有史以来一次性查获毒品最多的行动。

警方不动声色，启动秘密调查，将毒品扣下，追踪到荷兰并逮捕了一批嫌疑犯。

大案频发

2019年8月2日，国家反犯罪局在费利克斯托韦码头已经展开过一次突击搜查行动，也发现了价值4千万英镑的海洛因，重达约400公斤。

在8月30日这次查获的海洛因中，发现一些海洛因块，每块重1公斤。它们被缝合藏在一些毛巾里。英国边境检查人员花了6个小时才搬出所有毒品，总重量达1297公斤。

在将毒品运下船后，英国警察并没有声张，而是将集装箱放回船上，该船继续驶至荷兰安特卫普的目的地，两天后停靠在那里。

集装箱随后被卡车运送到荷兰港口城市鹿特丹的一个仓库，抵达那里后，警察在卸货过程中逮捕了4名男子。

BBC英国内政事务记者丹尼·肖说，这些毒品来自巴基斯坦。

欧洲之最

英国国家反犯罪局负责调查的副局长马特·霍恩称，这次缉毒行动不仅创下了英国海洛因缉获量的纪录，也是欧洲有史以来一次性缉获最多的海洛因。

图片版权 National Crime Agency Image caption 这也是欧洲有史以来一次性缉获最多的海洛因。

霍恩还说，这次和其他近期缴获的毒品量规模之大表明，英国反犯罪面临的威胁非常之大。

他指出，可以肯定其中一些毒品最终将在英国销售，助长暴力、偷盗等各种犯罪案件。

2019年初，英国政府的一份报告显示，英国吸食强效可卡因的人数急剧上升。

与此同时，警方同年也加强了对毒品犯罪的打击，包括打击切断毒品贩卖与吸食从城市向乡镇扩散的渠道。