美国唐人街两面“中国”国旗之争

图片版权 Getty Images Image caption 美国唐人街春节庆典活动

走在海外唐人街，常会见到一个特殊景象：中华民国的青天白日满地红旗与中华人民共和国的五星红旗一同迎风飘扬，它们由不同华人组织挂起，两面旗帜之间可能仅相隔数米窄巷。中华人民共和国成立70年，两面代表“中国”的红旗在海外华人间的拉锯战仍在持续。

2018年8月，纽约华人侨社溯源公所升起了五星红旗，取代此前飘扬近一个世纪的青天白日满地红旗。这一决定在纽约唐人街引起了轩然大波。

“历史潮流变了。”溯源公所主席方彦华这样解释换旗的动机。

唐人街的国旗认同——从“奶奶”到“阿妈”

76年前，方彦华在广东开平出生时，共产党还未在中国大陆执政。但在他看来，青天白日满地红如今代表的是台湾，或是国民党，并不代表中国。“我是中国人啊，所以我支持中国，”他对BBC说。

几乎每天，方彦华都会在位于曼哈顿下城的溯源公所里搓几圈麻将，解答侨民们五花八门的问题。类似的侨团在纽约有数十个，为华人移民提供社区服务，包括教授中英文课程、仲裁纠纷、维护华人权益、组织敬老和慈善活动等。近二十年来，许多来自中国广东的新移民加入了溯源，大部分活跃会员介乎60至80岁。

图片版权 BBC Chinese Image caption 从去年8月起，溯源公所大楼改挂五星红旗。

两面代表中国的旗帜在海外唐人街共存，而此消彼长，侧面反映着海外华人移民身份认同的逐步演变，中国大陆的崛起、来自大陆的移民人数显著增加、台海局势都是背后的关键因素。

“换成五星红旗，是为了追随自己的故乡，没有政治意味，”溯源公所的另一位主席邝俊廪对BBC说。今年73岁、来自广东台山的他以母亲来比喻五星红旗所代表的中国。“你当然跟着阿妈，我们都是她养大的。”那青天白日满地红旗呢？“都是奶奶了，老一代。”

“青天白日满地红旗”代表的中国

在挂起五星红旗的溯源公所对面，中华公所插着美国国旗星条旗以及青天白日满地红旗。中华公所在1883年成立，是美国历史最悠久的华人社团。1911年，孙中山曾在中华公所演讲，公所内至今还高挂着他的大幅肖像。

图片版权 BBC Chinese Image caption 纽约中华公所插着美国国旗星条旗以及青天白日满地红旗。

中华公所为传统侨团之首，以往，公所主席被外界称为“华埠市长”。在纽约唐人街，中华公所旗下有会址的40个侨团中，其中13个挂五星红旗，22个挂青天白日满地红，其余的挂会旗。溯源也是隶属中华公所的侨团之一。

对于换旗，中华公所主席伍锐贤并不认同：“大家追求的政治理想不一样。”

“他们说换旗是大势所趋，但我们有知识有文化的侨民不这么认为，” 伍锐贤曾在受访时表示，换旗现象近年来频发，是由于来自中国大陆的新移民逐渐在侨社中掌权。70岁的伍锐贤是广东台山人，生于1949年10月的他笑称自己“比中华人民共和国年轻三日”。他在香港长大，在1970年移民美国。

图片版权 BBC Chinese Image caption 中华公所内的孙中山肖像

就像主张换旗的一派对青天白日旗没有情感依托，伍锐贤说，五星红旗对他毫无情感意义。“在我心目中，中国国旗就是青天白日满地红旗，”他对BBC说。他自称“一生追随三民主义”，支持中华民国的理念，并不认同不推行民主政治的中国大陆。

两面红旗角力背后

美国唐人街社团易旗并非前所未见，在1979年美国与中华人民共和国建交时，共有10个纽约华人侨团易旗，表达对北京政权的支持。1979年1月5日，《纽约时报》一则报道的标题为“唐人街就美国承认北京政府选边站队”，讲述中美建交在纽约唐人街引发的争论。

如今，变化正以更悄然的方式逐渐发生，近年来旧金山、纽约都有多家传统侨社更换旗帜。

图片版权 Getty Images Image caption 纽约唐人街新春游行

在2002年，华人侨社至孝笃亲公所首开了纽约唐人街在新世纪换旗的先例。

时任至孝笃亲公所主席陈卫平对BBC说，家乡的认同感与新移民的迁入潮是他推动换旗的动力。“我是新中国（中华人民共和国）成立之后才出世的。我的家乡在哪里，我就是什么人。我家乡在台山，中国是我唯一的家乡。我对中华民国、青天白日旗没有认识。”他当年主导推动了该公所的换旗。

62岁的陈卫平早年从广东移民香港，90年代初移民美国。现从事制衣、餐饮等生意的他坚称，换旗与金钱没有挂钩，他本人亦没有收受分文利益或受领事馆特殊照顾。“只是大家关系熟悉了，政治上给了一些名誉。” 时任中国国家副主席胡锦涛在2002年访美时，接见了作为纽约华侨代表之一的陈卫平。

图片版权 BBC Chinese Image caption 至孝笃亲公所2002年换旗的照片

陈卫平预测，五星红旗在纽约唐人街将渐成主流。“十年八年内，纽约侨团的五星红旗不是单一飞，而是满天飞。”

中华公所的伍锐贤则持相反意见，他认为绝大部分传统侨社仍然拥护中华民国。“我相信在我有生之年，不会看到五星红旗在纽约唐人街取代青天白日满地红。”

换旗的“两岸因素”

千里之外的两岸关系也牵动着海外华人的身份认同。台湾总统蔡英文主张维持两岸现状，但并不接受“九二共识”与一国两制，其任内两岸关系趋于紧张。

有海外侨领表示，蔡英文政府的两岸立场，是促使华人侨社易帜的因素之一。“以前我们挂台湾旗（青天白日旗），因为我们尊崇孙中山先生的三民主义，但我们始终支持祖国统一，与台独势不两立，” 溯源公所前主席雷锦权此前接受美国《星岛日报》采访时说。

在换旗争议中，“一个中国”似乎成为两面红旗的支持者之间的最大公约数，尽管他们对中国的诠释南辕北辙。

美国唐人街一直是北京和台北政治拔河的战场。每逢农历新年，驻美国台北经济与文化代表处，即中华民国驻美国实质大使馆的官员会出席首都华盛顿唐人街的盛大新春游行，游行队伍走过的唐人街地标中式牌坊，却是北京政府所捐赠。

图片版权 Getty Images Image caption 华盛顿中国城牌坊

去年，中国驻纽约领事馆副领事邱舰出席了溯源公所换旗后的首次升旗仪式。 “海外侨胞都是炎黄子孙，中华文明与祖籍国有不可分割的联系，分裂国家的行为得不到侨胞认同，”邱舰当时表示。

台北驻纽约经济文化办事处则发表声明称，纽约溯源公所近百年来支持中华民国，“双方互动良好”，对溯源“作出此种违背传统，且伤害双边长年情谊的决定”感到遗憾和痛心。中华民国侨务委员会称，近年来大量大陆新移民加入溯源公所，量变引起了质变。外交部北美司司长陈立国当时表示，改挂五星红旗“凸显中国大陆加大对台湾国际空间的打压力度、以及对海外侨社的统战工作”。

“在美国，就要民主投票”

值得一提的是，多个海外华人社团具争议性的换旗，是以民主投票决定的。

换旗前，溯源公所举行了全体会员大会，共有90多人投票支持换旗，3人反对。溯源共有700多名会员，方彦华说，由于很多人年事已高，不方便到场。而公所未有规定最低与会人数要求。

图片版权 BBC Chinese Image caption 溯源公所用于民主投票的投票箱。

笃亲公所当年则为换旗共发起三次公所会员投票。前两次以反对换旗者占多数，直到第三次，换旗议案才通过。 “公所在美国，所以我们还是要按照美国民主社会的方法，”陈卫平说。 溯源公所的方彦华也赞成，公所大事该由会员民主投票决定， “因为公所是大家的。”

溯源易帜后，曾有人持青天白日满地红旗在公所门口抗议。方彦华说，不会阻挠抗议者。”美国是民主自由的土地，说什么都可以，只要不犯法。“

但他也清楚，同样的场面在中国可能不会被容忍。 “在这里能骂特朗普，在中国不能骂习近平。”但身为中国人的身份认同，对方彦华来说，胜过了其余一切：“就算中国没民主，我们是中国人，都要支持中国。”

虽然不认同换旗，伍锐贤与中华公所并未干预其他侨社换旗事宜。“因为我们追求自由啊。”伍说，他抱持求同存异的态度，尊重溯源公所的决定。

华人人口众多的纽约有曼哈顿下城、布鲁克林日落公园、皇后区法拉盛三个主要唐人街。其中以曼哈顿唐人街历史最为悠久，祖籍广东的老一代移民比率最高，在90年代之后移居美国的新移民则多聚集在法拉盛与布鲁克林，或散居在纽约其他区域。

美国华人博物馆馆长姚南薰（Nancy Yao Maasbach）土生土长于法拉盛，她还记得，70年代第一次在曼哈顿唐人街看到两面红旗时的困惑。“后来才意识到，不同年代移民到美国的中国人，反映了不同的中国近代史篇章。”

她认为，近年来的换旗并未出于简单的政治动机，而是经过面面俱到且可能很痛苦的社团内部讨论，反映着美国华人的独特文化和身份认同。

“两种旗帜都飘扬在纽约唐人街，代表着有不同身份认同的移民团体，亦反映着美国的自由。”