出生于黎巴嫩、后移居美国的前色情片女演员米娅·哈利法（Mia Khalifa）接受BBC著名栏目HARDtalk访问。
她曾是成人网站Pornhub上热度最高的女演员。她主演的12部色情影片浏览量过亿，但只给她带来1.2万美元的收入。
她佩戴伊斯兰头巾出演的色情影片受到极大争议，米娅甚至收到死亡威胁。
回忆入行的决定，她说：“我没有把自己视作一名受害者，我不喜欢那个词。确实是我自己做的决定。尽管那些决定很糟糕。”
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出生于黎巴嫩、后移居美国的前色情片女演员米娅·哈利法（Mia Khalifa）接受BBC著名栏目HARDtalk访问。
她曾是成人网站Pornhub上热度最高的女演员。她主演的12部色情影片浏览量过亿，但只给她带来1.2万美元的收入。
她佩戴伊斯兰头巾出演的色情影片受到极大争议，米娅甚至收到死亡威胁。
回忆入行的决定，她说：“我没有把自己视作一名受害者，我不喜欢那个词。确实是我自己做的决定。尽管那些决定很糟糕。”