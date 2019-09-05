伊朗核协议又遇考验 美国贿赂油船案曝光

图片版权 EPA Image caption 伊朗总统鲁哈尼表示，愿意与美国开展对话，但是美国必须首先取消制裁。

美国与伊朗国际公开政治交锋不断升温，伊朗威胁将取消对核研发的所有限制。而德黑兰指责华盛顿试图重金贿赂其船长，显示两国的暗战不断。

2019年9月，伊朗总统鲁哈尼又一次表示，伊朗在伊核协议中的利益没有得到保障，该国将开始研发离心机加快铀浓缩。

这是伊朗进一步减少与世界大国达成2015年核协议承诺的最新步骤。

伊朗一旦拥有核武器，中东的政治版图，国际石油政治都可能发生根本性的变化。

伊朗核协议破裂的危险日增

2018年，美国退出了2015年的伊朗核协议，重新对伊朗实施了惩罚性制裁。

作为对美国制裁的回应，伊朗已经在2018年7月放弃了协议中另外两项关键的核承诺。它突破了低浓缩铀库存的300公斤限制，并超过了其铀库存纯度3.67%的上限。

根据2015年的协议，伊朗运行的离心机不得超过5060台。离心机是既可以生成核能核电的设备，也是可以制造核弹的关键设备。

低浓缩铀的浓度为3%-5%，可用于生产核电站的燃料。武器级铀的浓缩率在90%以上。

伊朗坚称，它从未寻求发展核武器，而只是想发电。

鲁哈尼总统现在说，伊朗将开始开发更多的离心机，以加快铀浓缩。

图片版权 EPA Image caption 伊朗总统鲁哈尼表示给欧盟两个月时间来挽救核协议。

欧盟的矛盾

到目前为止，欧盟认为伊朗还是基本履行了核协议，希望能够挽救这一协议。

但在美国与伊朗关系恶化，针锋相对之际，欧盟也左右为难。

美国因为实施了对伊朗的经济制裁，封锁其石油出口。

当一艘伊朗油轮格蕾丝1号停靠在直布罗陀之际，据称美方提供情报称此油轮将前往叙利亚，违反联合国对叙利亚石油禁运，直布罗陀当局于是扣留了油轮。

伊朗方面扬言报复，并扣押了一艘悬挂英国国旗和瑞典拥有的油轮史坦纳帝国号。伊朗和欧盟又陷入外交危机。

但伊朗方面向欧盟承诺此油轮并非要去叙利亚后，直布罗陀最终以欧盟没有义务执行美国对伊朗制裁的理由释放了它，并且拒绝美国提出将油轮转交美方扣押的要求。

图片版权 Reuters Image caption 伊朗则批评美国使用重金贿赂和海盗手段阻止其正常石油贸易。美国国务院证实曾试图出数百万美元让伊朗油轮阿德里安达里亚-1号开到一个方便美国人抓捕的地方。

该油轮改名阿德里安达里亚-1号，驶向地中海。

有关油轮的暗战

英国《金融时报》称，美国国务院证实，它曾向伊朗油轮阿德里安达里亚-1号的印度船长库马尔发了一封电子邮件提议说，愿意出数百万美元的奖赏，让船长把油轮开到一个美国可能抓住它的地方。

这封电子邮件是美国国务院伊朗行动小组负责人布赖恩·胡克发出的。

但库马尔没有理睬这封电子邮件。美国随后宣布对他个人实施制裁，并将阿德里安·达里亚1号列入黑名单。

美国国务院表示，美方与几名船长以及船运公司进行了广泛的接触。胡克表示，美国国务院正与海事界密切合作，以扰乱和遏制伊朗的非法石油出口。

伊朗则批评美国使用重金贿赂和海盗手段阻止其正常石油贸易。