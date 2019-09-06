穆加贝：“中国人民的老朋友”津巴布韦前总统病逝新加坡　终年95岁

  • 2019年 9月 6日
穆加贝在其哈拉雷住所内会见媒体记者（29/7/2018） 图片版权 AFP
Image caption 穆加贝持续统治津巴布韦超过30年。

家属向BBC证实，曾统治非洲津巴布韦（Zimbabwe）达30年之久的前总统罗伯特·穆加贝（Robert Mugabe）病逝，终年95岁。

穆加贝在2017年11月一场军事政变中辞职下台，近期因健康欠佳到新加坡求医，一直在当地住院，星期五（9月6日）不治死亡。

穆加贝1924年2月21日生于英属南罗得西亚索尔兹伯里（今津巴布韦首都哈拉雷），1980年赢得津巴布韦自英国独立后的首次选举，成为总理。1987年津巴布韦改变政体，穆加贝出任总统，直到被迫下台为止。

穆加贝任内14次访问中国，最近一次是2017年1月10日。他被中方称为“中国人民的老朋友”，但也有声音批评他依赖中国的经济援助。

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Image caption 穆加贝去世前在新加坡鹰阁医院（Gleneagles）接受治疗。

穆加贝早年因普及黑人教育与提升医疗卫生水平而享誉甚隆，晚年却被指控贪污腐败，滥权不断。

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罗伯特·穆加贝：从战争英雄到下台总统

津巴布韦现总统姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）赞扬穆加贝是“津巴布韦国父”，“解放之象征”，对“穆加贝同志”逝世表示“沉痛悼念”。

姆南加古瓦一直被视为穆加贝的左右手，2017年政变发生后继承了总统职务。

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Image caption 穆加贝（左）在任期间多次访问中国。

罗伯特·穆加贝简要生平

1924年2月21日：生于英属南罗得西亚（Southern Rhodesia）索尔兹伯里（Salisbury，今哈拉雷），后来受训成教师

1964年：被罗得西亚政府囚禁

1980年：在独立后选举中获胜

1996年：迎娶格雷斯·马鲁夫（格雷斯·马鲁夫）

2000年：修宪公投失利，军方开始入侵白人经营的农场，攻击反对派支持者

2008年：执政党津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线（ZANU-PF）在大选中败于摩根·茨万吉拉伊（Morgan Tsvangirai）领导之反对派阵营，反对派在其支持者接连遇袭后退出次轮投票

2009年：面对经济崩溃，穆加贝接纳由茨万吉拉伊出任总理，朝野勉强维持联合执政四年

2017年：开除长年副手姆南加古瓦，试图安排妻子格雷斯继任总统

2017年11月：军方介入迫使穆加贝辞职下台

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