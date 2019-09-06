图片版权 AFP Image caption 穆加贝持续统治津巴布韦超过30年。

家属向BBC证实，曾统治非洲津巴布韦（Zimbabwe）达30年之久的前总统罗伯特·穆加贝（Robert Mugabe）病逝，终年95岁。

穆加贝在2017年11月一场军事政变中辞职下台，近期因健康欠佳到新加坡求医，一直在当地住院，星期五（9月6日）不治死亡。

穆加贝1924年2月21日生于英属南罗得西亚索尔兹伯里（今津巴布韦首都哈拉雷），1980年赢得津巴布韦自英国独立后的首次选举，成为总理。1987年津巴布韦改变政体，穆加贝出任总统，直到被迫下台为止。

穆加贝任内14次访问中国，最近一次是2017年1月10日。他被中方称为“中国人民的老朋友”，但也有声音批评他依赖中国的经济援助。

图片版权 Reuters Image caption 穆加贝去世前在新加坡鹰阁医院（Gleneagles）接受治疗。

穆加贝早年因普及黑人教育与提升医疗卫生水平而享誉甚隆，晚年却被指控贪污腐败，滥权不断。

你的器材不支持播放多媒体材料 罗伯特·穆加贝：从战争英雄到下台总统

津巴布韦现总统姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）赞扬穆加贝是“津巴布韦国父”，“解放之象征”，对“穆加贝同志”逝世表示“沉痛悼念”。

姆南加古瓦一直被视为穆加贝的左右手，2017年政变发生后继承了总统职务。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @edmnangagwa It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 2019年9月6日

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @edmnangagwa Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 2019年9月6日

图片版权 Getty Images Image caption 穆加贝（左）在任期间多次访问中国。

罗伯特·穆加贝简要生平

1924年2月21日：生于英属南罗得西亚（Southern Rhodesia）索尔兹伯里（Salisbury，今哈拉雷），后来受训成教师

1964年：被罗得西亚政府囚禁

1980年：在独立后选举中获胜

1996年：迎娶格雷斯·马鲁夫（格雷斯·马鲁夫）

2000年：修宪公投失利，军方开始入侵白人经营的农场，攻击反对派支持者

2008年：执政党津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线（ZANU-PF）在大选中败于摩根·茨万吉拉伊（Morgan Tsvangirai）领导之反对派阵营，反对派在其支持者接连遇袭后退出次轮投票

2009年：面对经济崩溃，穆加贝接纳由茨万吉拉伊出任总理，朝野勉强维持联合执政四年

2017年：开除长年副手姆南加古瓦，试图安排妻子格雷斯继任总统

2017年11月：军方介入迫使穆加贝辞职下台