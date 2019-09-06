穆加贝：“中国人民的老朋友”津巴布韦前总统病逝新加坡 终年95岁
家属向BBC证实，曾统治非洲津巴布韦（Zimbabwe）达30年之久的前总统罗伯特·穆加贝（Robert Mugabe）病逝，终年95岁。
穆加贝在2017年11月一场军事政变中辞职下台，近期因健康欠佳到新加坡求医，一直在当地住院，星期五（9月6日）不治死亡。
穆加贝1924年2月21日生于英属南罗得西亚索尔兹伯里（今津巴布韦首都哈拉雷），1980年赢得津巴布韦自英国独立后的首次选举，成为总理。1987年津巴布韦改变政体，穆加贝出任总统，直到被迫下台为止。
穆加贝任内14次访问中国，最近一次是2017年1月10日。他被中方称为“中国人民的老朋友”，但也有声音批评他依赖中国的经济援助。
穆加贝早年因普及黑人教育与提升医疗卫生水平而享誉甚隆，晚年却被指控贪污腐败，滥权不断。
津巴布韦现总统姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）赞扬穆加贝是“津巴布韦国父”，“解放之象征”，对“穆加贝同志”逝世表示“沉痛悼念”。
姆南加古瓦一直被视为穆加贝的左右手，2017年政变发生后继承了总统职务。
罗伯特·穆加贝简要生平
1924年2月21日：生于英属南罗得西亚（Southern Rhodesia）索尔兹伯里（Salisbury，今哈拉雷），后来受训成教师
1964年：被罗得西亚政府囚禁
1980年：在独立后选举中获胜
1996年：迎娶格雷斯·马鲁夫（格雷斯·马鲁夫）
2000年：修宪公投失利，军方开始入侵白人经营的农场，攻击反对派支持者
2008年：执政党津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线（ZANU-PF）在大选中败于摩根·茨万吉拉伊（Morgan Tsvangirai）领导之反对派阵营，反对派在其支持者接连遇袭后退出次轮投票
2009年：面对经济崩溃，穆加贝接纳由茨万吉拉伊出任总理，朝野勉强维持联合执政四年
2017年：开除长年副手姆南加古瓦，试图安排妻子格雷斯继任总统
2017年11月：军方介入迫使穆加贝辞职下台