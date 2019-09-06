图片版权 Reuters Image caption 公鸡莫里斯和主人科琳

你没听错，法国的一个法庭判决一只公鸡胜诉，从此它可以继续打鸣。

近日来，一起官司让“公鸡莫里斯”（Maurice the cockerel）闻名法国。官司看似奇葩，背后是法国日益高涨的城乡生活方式冲突。

官司的起因很简单，一位邻居嫌莫里斯太吵，将牠的主人告上法庭。

“公鸡莫里斯”今年四岁，住在奥莱龙岛（Oléron），小岛位于法国西南海岸，越来越多的法国城里人选择在这里购买第二居所。

莫里斯每天早上高亢嘹亮的打鸣声，让在附近居住的城里人让-路易斯·拜伦（Jean-Louis Biron）非常不爽。他强烈要求莫里斯的主人雅姬·费索（Jacky Fesseau）和科琳采取行动。

全国大辩论

“这只鸡从凌晨4点半就开始尖叫，然后整个早晨就叫个不停，甚至一直叫到下午。”拜伦在2017年给他的邻居写了封投诉信。

图片版权 Getty Images Image caption 莫里斯成为法国城乡矛盾的标志。

不过费索一家多次拒绝让莫里斯禁声，拜伦最终将他们告上法庭。

这起案件很快引起全国大讨论。快速城市化使法国很多乡村住满了“城里人”。

“乡间就该保持原有的样子，他们不该跑来说，‘我们应该消除乡间的噪音，’”法庭判决之后，路透社引述科琳·费索称。

“今天，莫里斯替全法国赢了一仗。”费索称。

全国各地都有人同情莫里斯，甚至有人在网上发起请愿活动，希望莫里斯免于被禁声，请愿获得了将近14万个签名。还有同情者把莫里斯的样子印在了T恤上。

图片版权 Reuters Image caption 支持莫里斯的人民发起请愿，还制作了莫里斯主题T恤。

“这个想法是为了支持科琳，同时表达我们的愤怒，连一只公鸡也能被告上法庭。”当地一个售卖莫里斯T恤的商贩伯努瓦·吉东（Benoit Guitton）表示。

“（连公鸡打鸣都想禁）下一步还想怎样？他们想禁止海鸥和鸽子叫吗？“为莫里斯请愿的发起者在网上发文称。

拜伦的律师试图让费索一家支付大额罚款。

罗什福尔镇的法庭可不这么想，最终判决倾向莫里斯，甚至判决拜伦向公鸡的主人们支付1100美元的赔偿。

这场官司可能成为一个判例。兰德地区的司法机构将在10月分析一个相似的案件，涉及鸭子和鹅“呱得太响”。

图片版权 Getty Images Image caption 有的乡村用幽默来应对涌入的城里人，信息栏上提醒他们注意时不时出现的教堂钟声和公鸡打鸣。

法国其它地方也出现类似的法律纠纷，包括教堂的钟声和吵闹的奶牛。

“越来越多的人向乡村涌去，他们不务农，却住在村里。”普瓦捷大学地理学家让-路易斯·延圭解释。

“每个人都在维护自己的领地。”

但在费索一家居住的圣皮埃尔·德奥莱龙，事情没有这么简单。

这个小镇的镇长克里斯多夫·叙厄尔（Christophe Sueur）称，“你必须接受当地传统，这是不宽容的上限。”