德国总理默克尔访华 ：世纪变局下中德大国互动

图片版权 EPA Image caption 在香港问题上，默克尔呼吁对话，而李克强表示，要相信中国人有能力有智慧处理好自己的事。

德国总理默克尔在2019年欧盟峰会将中国称为"系统性对手"后首次于9月访华两天，加强双方在经贸和政治领域的沟通。

除了双方首要关心的经贸合作，在外界的普遍关注下，中德领导人在会晤之际均从不同角度谈及香港问题。

默克尔担任德国总理后已经访华11次。媒体普遍认为，在中美贸易战紧张形势下，默克尔就不少棘手话题与中方磋商，也是对她能否将商业利益与政治分开能力的一次考验。

默克尔这次9月6日至7日访华前夕还专门在9月4日与中国总理李克强通了电话，表示希望在当前复杂国际形势下，双边关系能保持良好发展态势。

中美贸易战和中欧经贸协议

默克尔在与李克强的会晤开始之际即表示，中美之间持续不断的贸易争端和随后双方的关税战，已经也对其他国家产生了不利影响。

由于出口疲软，德国经济在2019年第2季度收缩后，正处于衰退的边缘。

与此同时，中国经济也正以近30年来最慢的速度增长，因为美国对价值数千亿美元的商品征收关税。

默克尔表示，她希望欧盟-中国投资协议能尽快敲定。

评论人士认为，中德是有着长期良好关系的国家。双边贸易，特别是先进制造业，对双方都至关重要。这是默克尔关注的首要问题之一。

香港问题

但默克尔这次率领大型商业代表团访华，正值香港社会问题因为"反修例"爆发、数月动乱不止、引起国际社会高度关注之际。

默克尔在与中国总理会晤后说，她表示，1997年中国收回香港主权时香港的权利和自由应该得到保障。

她表示，需要和平解决香港问题，对话是前进的道路。

图片版权 EPA Image caption 香港的活动人士希望西方施压中国。默克尔访华如何平衡区分商业利益和政治事务？

作为中国高层领导，李克强首次就香港问题表态表示，中国政府已经在多种场合都就香港近期出现的问题反复表明了态度，坚定不移维护"一国两制"、"港人治港"、"高度自治"，支持特区政府依法止暴制乱，恢复秩序，维护香港的长期繁荣稳定。

熊猫外交与争议

在德国总理默克尔本周访华前，中国旅德大熊猫梦梦在柏林动物园内顺利产下一对双胞胎。许多媒体立即将大熊猫生双胞胎做成政治解读，与默克尔访华联系起来。

德国的《每日镜报》邀请读者提议给双胞胎起名。结果投票最多的意见是分别起名为"香"和"港"。

还有建议用香港这次"反送中"运动中著名的两位人士"黄之锋"和"周庭"给熊猫起名字。

但默克尔访华此行中德双方的会谈重点是在国际形势变化下的中欧中德经贸问题，此外还有欧元区、伊朗、叙利亚等重大的国际合作问题。