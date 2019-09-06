Image caption 美国宇航局和欧洲航天局的专家将在罗马召开会议讨论如何防止陨星撞击地球的问题

一颗埃菲尔铁塔大小的陨星今天（9月6日）掠过地球。如果撞击到地球，能够形成直径5千米的陨坑。与此同时，美欧宇航机构将讨论如何应对陨星撞击地球的风险。

美国宇航局警告，今天，一个体积超过巴黎埃菲尔铁塔的陨星掠过地球。这个陨星如果撞击地球，能够产生直径超过5千米的陨坑，造成巨大破坏。

这个被命名为2019 GT3的陨星体积像一个摩天大楼，直径为 380多米，以每小时49085公里的高速和地球擦肩而过。这么大的陨星飞向地球，就不会被大气层分解，最终会撞击地面，造成巨大灾难。

如此巨大的物体以如此高速击中地球，冲击足能彻底摧毁一座城市。

美国宇航局的近地物体研究中心解释说，虽然这颗陨星在距离地球740万公里处掠过地球，但这个距离被天文专家归入近地物体，可能成为“威胁性靠近（地球）”的物体。

在2019 GT3陨星飞过地球之前3周，另外一颗被起名为“城市杀手”的陨星也掠过地球。按照预测，下一个近地陨星将在2030年6月20日掠过地球。

飞船撞击陨星计划

Image caption 如埃菲尔铁塔大小的陨星高速击中地球，巨大的冲击足能彻底摧毁一座城市。

与此同时，美国宇航局和欧洲航天局的专家将在罗马召开会议讨论如何防止陨星撞击地球的问题。大西洋两岸的专家一直在合作努力设计各种方案，其中包括用飞行器撞击对地球有潜在威胁的陨星，让它们偏离轨道。

陨星研究专家和航天飞船工程师正在为投标制定方案，希望能够证明这个“雄心勃勃”的技术能为星际防御提供可行的方案。这种技术被称作“陨星冲击格挡评估”。

他们的目标是在地球和火星之间的双小行星系统中的小陨星。从地面发射飞船撞击一颗小陨星，同时另外一艘飞船在附近观察撞击并收集数据。

美国宇航局已经开始为实施"双小行星陨星撞击测试"开始了建造项目，即制造名为“飞镖”的飞船。预计这个飞船能够在2021年夏发射，在2022年9月以每秒6.6公里的速度击中目标。

一颗意大利制造的名为LICIACube的小型卫星伴随“飞镖”飞到撞击点记录情况。

欧洲宇航局也计划发射名为“赫拉”（Hera）的飞船对被撞击陨星的大小和撞击坑的形状进行测量，研究人员用这些数据可以判断上述撞击技术是否能够解决陨星威胁的问题。

不过“赫拉”飞船的最后设计工作还没有完成，欧盟各国负责太空的官员仍然需要在11月对这个计划作出最后的决定。