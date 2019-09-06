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一台样子很平常无奇的机器，内藏夹道、诱饵和大量酒精，可能有望成为纽约市对付长期鼠患成灾的新法宝，甚至可能为世界其他大城市提供借鉴。

据纽约市有关官员介绍说，这种新灭鼠机设计简单，一个盒子里既装有诱饵，又装有大量液态酒精。老鼠一旦破门而入，立刻就会被酒精吞噬。

作为世界上鼠患最严重的城市之一，纽约的市民长期都受到老鼠的侵扰。特别是在几乎无处不在的地下铁和地下道，和大量存在的垃圾为老鼠提供了生存繁衍的最佳环境。

图片版权 Getty Images Image caption 纽约市推出的新型灭鼠器

酒精灭鼠器

在实际应用中，新型灭鼠器的使用原理其实非常简单，就是用诱饵把老鼠引进来，然后用酒精将之淹死。

根据进口这一新设备的Rat Trap公司负责人奇亚坤托（Anthony Giaquinto）介绍说，老鼠先会醉，然后被淹死。

一旦落入新机器，老鼠的死亡率将是100%，也不存在抗药等可能性。

一台机器最多可以承载80只左右的老鼠尸体。

在定期为一个月的实验中，纽约市市政环卫工人共先后在一个新型灭鼠器中发现了107具鼠尸。

纽约鼠患严重

很长一段时间以来，纽约市曾经多次推动过大规模的灭鼠活动，但均效绩有限。

2017年7月，纽约市曾经推动过一次耗资3200万美元的大规模灭鼠活动，灭鼠数以万计。据说当时城市街道两旁的垃圾桶中都堆满死鼠。

不过，老鼠似乎很快再度“收复失地”。

你的器材不支持播放多媒体材料 老鼠横行纽约地铁车厢

独立民间组织OpenTheBooks统计，纽约市老鼠目击率过去一年中高达17353起，比去年同比增长38%。

接受访问的居民也有表示，这种灭鼠方法似乎更加“人道”。当然，也有一些动物权益组织称这种灭鼠“残酷和恐怖”。

另有批评人士说，这种酒精灭鼠器虽然可以100%杀死入瓮之鼠，但是并不能从宏观上遏制鼠群的大量繁殖，因此也许长期无法真正起到控制鼠患的作用。