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美国总统特朗普表示，已经取消了原定与阿富汗塔利班政权的秘密会议，原因是塔利班承认，最近曾发起袭击导致一名美军士兵死亡。

美国取消这一原定在戴维营举行的秘密会议后，塔利班方面表示，美国才是损失更多的一方。

美国在阿富汗的战争究竟是为了什么？战争为何又打了如此之久呢？

战争之始

2001年9月11日，发生在美国的连串恐怖袭击导致近3000人丧生，其中纽约的世界贸易中心两座大楼被劫持的客机撞毁，损失惨重。

很快，美国确认：本·拉登领导的伊斯兰恐怖组织卡伊达（又称基地组织） 是911恐怖袭击行动的幕后黑手。

当时本·拉登躲藏在塔利班控制的阿富汗，于是美国要求塔利班交出本拉登，却遭到塔利班的拒绝。911事件一个月后，美国开始了对阿富汗的空袭。

世界上许多国家都加入了美国发起的“反恐战争”，塔利班很快在阿富汗失去政权，但并没有从此销声匿迹，而是逐渐恢复势力而且加大了对社会基层的渗透。

自那以后，美国及其盟军一直想方设法维持阿富汗政权，同时努力阻止塔利班发起袭击。

反恐战争

2001年，911恐怖袭击发生后，美国时任总统乔治·布什在10月7日宣布对阿富汗开始打击行动。

布什说，反恐战争“不是我们主动要打的，但是我们将完成。”

他说：反恐战争“就是要打乱阿富汗作为恐怖主义活动利用的基地，同时向塔利班政权的军事武装发起攻击。”

图片版权 Reuters Image caption 阿富汗经常传出爆炸死亡的消息。自2001年开始的战争，至今没有结束的迹象。

当年阿富汗首先被美军攻击的目标，就包括塔利班组织的军事基地。本拉登领导的卡伊达组织的训练营地，也是被袭击的目标。

2004年，美国支持的阿富汗政府上台，但是塔利班在与巴基斯坦接壤的地区仍然广受欢迎，而且从毒品、矿产和税收方面有数以亿计的财政进项。

塔利班发起了越来越多的自杀式攻击，国际部队虽然与阿富汗军队联手却疲于应对重整旗鼓的塔利班构成的威胁。

2014年，是自反恐战争开始以来阿富汗遭遇自杀攻击死亡最多的一年。那年年底，北约国际部队结束了在阿富汗的作战行动，把打击塔利班的任务交给了阿富汗政府军。

塔利班自那之后掌控了更多的阿富汗地区，针对政府和平民目标发起了更多炸弹攻击。

2018年，BBC曾有调查发现，塔利班在阿富汗70%的地区公开活动。

反恐战争自2001年以来18年过去了，却很难说已经圆满结束。

如果美国和塔利班的和平谈判得以进行并有所成果，那么塔利班组织将成为掌控阿富汗政权的关键势力。

塔利班是哪里来的？

在美国入侵阿富汗展开反恐战争之前，阿富汗就已经是一个持续了20年战争的国家。

1979年，苏联军队入侵阿富汗，支持当时的阿富汗共产党政权。当年，塔利班作为抵抗力量，得到美国、巴基斯坦、中国、沙特和其他国家的支持。

1989年，苏军撤出阿富汗，但阿富汗的内战却继续。在混乱的局势中，塔利班（普什图语“学生”的意思）势利壮大。

1994年他们首先掌控了与巴基斯坦接壤的北部边界地区和阿富汗西南地区。他们承诺要打击腐败，提升安全，这在经历了内战的阿富汗老百姓中很有号召力。

据认为，塔利班首先出现在主要由沙特资助的宗教学校内，这些学校宣讲一种强硬的伊斯兰教义。 他们还严格执行自定的伊斯兰法，引入更残酷的惩戒。男性被迫留胡须，女性必须穿戴盖住全身的罩袍。

图片版权 AFP Image caption 2019年9月3日，阿富汗首都喀布尔的爆炸，塔利班声称是他们所为。

塔利班禁止看电视、听音乐、看电影，也反对女孩子受教育。

塔利班对本·拉登领导的卡伊达组织的庇护，使其成为美国2001年发起反恐战争时国际联军的主要打击目标。

战争为何持续多年？

反恐战争持续了18年，原因是多方面的。

首先塔利班政权极力抵抗，阿富汗政府军以及政府都受到诸多条件的限制，而其他国家对在阿富汗长期驻军都有顾虑。

18年来，塔利班一直处于守势。2009年，美国总统奥巴马曾经宣布增兵阿富汗，美国在阿富汗的部队人数飙升至10万。

美军人数增加帮助阿富汗政府收复了南部的部分地区，但是局面并未能持续太久，拉锯战一直在持续。

也是因此，塔利班能够重新集结。当国际联军退出作战，阿富汗部队独挑大梁打击塔利班时，彼此实力很快高下立见。更糟糕的是，阿富汗政府内部各部落派系众多，常常互相牵制以至毫无执行力。

塔利班为何能保持强势？

塔利班每年收入高达15亿美元，过去10年收入更是大增。有些是通过毒品——阿富汗是世界上最大的鸦片生产地，绝大部分制成海洛因的罂粟都种植在塔利班控制的地区。

图片版权 Getty Images Image caption 阿富汗政府军，受制于实力，一直未能有效控制塔利班的活动。

塔利班还向途经他们控制地区的人征税，另外还经营有通讯、供电和矿产等商业项目。

包括巴基斯坦和伊朗等国家的政府都否认资助塔利班，但是周边地区的个人据信都向塔利班提供资助。

战争损失大吗？

阿富汗战争的损失极其大。

目前已经很难统计阿富汗部队的死亡人数，现在已经不再公布死亡数字了。不过2019年，阿富汗总统阿什拉夫·加尼（Ashraf Ghani） 曾表示，自2014年以来已经有4.5万名安全部队士兵被杀。

在2001年以来，国际联军在阿富汗战争中阵亡的部队人数近3500人，其中超过2300人是美国军人。

阿富汗平民的死亡人数就更加难以统计。2019年联合国报告说32000平民死亡，而美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所称，抵抗武装的死亡人数为42000。

这一研究所还表示，自2001年以来，在伊拉克、叙利亚、阿富汗和巴基斯坦的冲突，耗费了美国5.9万亿美元。

而阿富汗人民，则仍在继续背负这场持续多年的血腥战争所带来的沉重负担。