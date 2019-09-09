图片版权 Getty Images Image caption 复仇式色情片对受害者可能构成毁灭性的影响，尽管有些影片是多年之前拍摄的。

据BBC新闻获悉，成人视频播放网站Pornhub所有者成“色情报复”影片的得利者，并且没有删除曾被举报过的视频。

色情报复（或称“复仇式色情”）是指未经当事人同意，就把他人的裸体照片或性爱视频放到网上公开，恶意使其传播，以便导致当事人尴尬或痛苦的举动。

传播这些影像资料的人很可能是当事人的前任性伴侣，但也可能是从受害人数字档案或iCloud云盘盗取信息的黑客。

一位名叫“苏菲（Sophie）”的女士表示，她的一段性爱视频被上传至网络，且浏览量达数十万次，在这之后她感觉自己“受到侵犯”。

非营利组织#NotYourPorn说，这一类影片内容能帮助Pornhub的母公司MindGeek获得更多广告收入。

Pornhub表示，公司“强烈谴责”色情报复。

Pornhub还说，他们拥有“业内最先进的反复仇式色情的政策”。

该公司表示无法找到来自苏菲的“任何电子邮件记录”，要求将她所在的视频删除，但公司现正与她保持联系并“期待共同解决这个问题”。

“震惊且尴尬”

图片版权 Getty Images Image caption 一旦影片被上传至网络，就很难控制其传播。

苏菲并不是她的真名，她告诉BBC维多利亚·德比希尔节目组，18个月前的一天，她和家人一起外出度假，当她查看手机时看到有未接来电和信息。

她姐妹的伴侣在全球最大的色情网站Pornhub上发现了苏菲的视频，而且还排在前十名的榜单里，浏览量已有几十万次。

“我感到震惊、尴尬和受到侵犯，”她说。

苏菲和她的前任曾拍摄了六条性爱视频，但他们在几年前分手了。她从未同意任何人将这些影片上传至网络。

她发现视频被上传至Pornhub后不到一周，它们就下架了。

然而，在这期间有人利用这六条视频制作了差不多100条影片，随后这些影片被陆续重新上传到网站。

但当她向网站投诉这个情况时，网站给出的回应“不是很有用”，她说。

苏菲又联系另一家公司，该公司负责处理Pornhub要求下架的视频，但她说该公司也不作回应。

她还去了警察局。到目前为止，没有人受到指控。

来自#NotYourPorn组织的凯特·艾萨克斯（Kate Isaacs）说，复仇式色情片在Pornhub上常被标签为“业余”或“自制”的内容。这两个视频搜索术语十分流行，它们使得网站对广告商而言更具价值。

苏菲现在希望网站能做出更多努力，一旦发现这些内容就将其删除，并杜绝内容被删除后又重新上传。

对家庭的影响

Image caption 一名受害者说，“那是你绝不希望你的孩子、丈夫、家人或朋友看到的样子。”

苏菲在网上发现这些视频时，她已经开始一段新感情，而这些视频令两人之间起了隔阂。

她说，她伴侣的朋友拿Pornhub上她的视频取笑他。

苏菲还有一个十几岁的女儿，苏菲表示女儿“在那之后就变得不一样了。”

Pornhub的副总裁科里·普里斯（Corey Price）说：“上传至Pornhub的内容如果直接违反了我们的服务条款，一经发现我们会立刻删除，这包括未经（双方）同意的内容。”

“在2015年，为了进一步确保我们所有粉丝的安全，我们正式采取强硬立场反对复仇式色情，我们认为这是一种性侵犯，并提供一份提交表格以便轻松删除未经同意的内容。”

“我们还使用了最先进的数字指纹识别软件，该软件扫描所有新上传的内容，以检测未经授权的内容，并确保原始视频删除后无法在平台上恢复。”