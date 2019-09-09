英国脱欧：“人民对决议会” 走险的英相和支招的军师

图片版权 Getty Images/AFP Image caption 首相约翰逊和他的幕后大军师卡明斯。

星期一（9月9日），英国议会的防止无协议脱欧法案在走完最后一道象征性手续，获得女王钦准后，将正式生效成为法律。从提案到通过三读走完上下两院立法程序加盖女王橡皮图章，用了不到一周时间，可谓创下现代英国的议会立法速度纪录。

与此同时，首相约翰逊宣布，极具争议的暂停议会从星期一（9日）晚开始，持续5周。约翰逊政府与议会的较量进入白热化。

防止无协议脱欧法规定，最迟到10月19日，如果议会没有投票通过任何与欧盟达成的协议，或同意无协议脱欧，首相约翰逊必须向布鲁塞尔（欧盟总部）请求将英国脱离欧盟的最后期限再次延长，从10月31日延长到2020年1月31日。

这里有必要提醒法案中的一个细节：法案特别明确必须是约翰逊本人亲自写信向欧盟要求延期，而且请求信的具体行文都已经写在法案里。

这对喊着“不脱欧毋宁死”口号住进首相府唐宁街10号的约翰逊来说，无疑是胯下之辱。

约翰逊表示，他“宁愿死在沟里”，也不会去向欧盟乞求延期脱欧。约翰逊一头栽死在沟里？不必拿他的话太当真。他曾发誓要把自己用铁链子锁在希思罗机场的跑道上来阻挡修建新跑道。这不过是打个比喻表表决心而已。

如果说打比方的话，约翰逊眼下倒是实实在在掉到了沟里，而且是掉到了自己挖的沟里。或许更准确的说，是他的大军师帮他挖的沟。此话怎讲？ 容我细说。

图片版权 Reuters Image caption 约翰逊高喊着"不脱欧毋宁死"接任首相，一再表示10月31日脱欧一天也不拖延，把话说绝了。

“杰里米，咱们来选一把”

回闪。上周二（3日）晚，一位一手拎个塑料袋，一手攥着个塑料酒杯，衬衫敞着领口的中年男子，在议会大厅外冲着一个白胡子老头高喊，“杰里米，咱们来大选吧”。

那个白胡子老头正是最大反对党工党领袖杰里米·科尔宾，他刚刚成功的领导多党联盟以328比301票在议会通过了防止无协议脱欧提案。21位保守党“反叛”议员，包括两位前财政大臣，投票支持工党提出的这个议案。

科尔宾投完票走出议会大厅透口气时碰上的那个中年男子，看到那一幕的人起初以为是一个喝醉了的游客（议会大厦对游人开放），他却正是首相约翰逊的首席特别顾问，幕后大军师多米尼克·卡明斯。

约翰逊接任首相第一天宣布的第一个任命，不是财政大臣，也不是国防大臣，外交大臣，贸易大臣这些内阁最重要的角色，而是特别顾问卡明斯，约翰逊身后卡明斯第一个走进了唐宁街10号。约翰逊对卡明斯的器重和依赖可见一斑。这容我稍后细说。

Image caption 首相约翰逊（左）与反对党领袖科尔宾（右）在议会激烈交锋。约翰逊指责议会试图阻挠英国人民实现脱欧意愿。

“人民对决议会”

回到上周二晚的议会大厦里。果然，议会复会后，约翰逊立刻宣布提前大选，把大选日期定在10月15日，即他要在10月17日的欧盟峰会上面对欧盟领导人的前两天。

约翰逊的英国首相梦十年怀胎，一朝分娩。还在“坐月子”的约翰逊却连喊着要“再生”，要求提前举行大选。首相的宝座还没坐热就自己要求重新选首相，这也算是英国脱欧难产逼出的怪胎吧。

看似匪夷所思，但实则是约翰逊的大军师卡明斯从进入唐宁街10号的第一天起就在精心策划的一个大计谋：“人民对决议会”。

约翰逊高喊着“不脱欧毋宁死”接任首相，一再表示10月31日脱欧一天也不拖延，把话说绝了。但是，前任特蕾莎·梅的政府脱欧脱了两年多脱不出个名堂，议会争吵不休四分五裂。约翰逊的政府已经没有议会多数，议会在10月31日前达成任何共识的可能性为零。

但是，卡明斯的判断是，在威斯敏斯特（议会大厦）的政治泡沫外，英国人民早就对脱欧腻烦透了。约翰逊振臂一呼要“以死了断”，大大激励了脱欧派选民的士气。卡明斯认为，试图说服留欧派是徒劳，也不必费力争取犹豫不决者，只要能抓住2015年英国脱欧公投中支持脱欧的选票，就能毕其功于一役。特朗普在2016年美国大选中的意外胜出，显然给了卡明斯启示。

图片版权 AFP Image caption 还记得约翰逊在脱欧公投竞选中高喊的"收回掌控权"，"每周省出5千万英镑给英国公费医疗"的口号吗？约翰逊前台呼口号，后台写口号的正是卡明斯。

一箭三雕

宣布提前举行大选，约翰逊和他的大军师卡明斯的如意算盘是一举三得：

首先把反对党描绘成人民公敌，首相不惜牺牲政治生命要实现脱欧，反对党却在千方百计地阻挠脱欧。

其次，清除保守党内的异己势力和脱欧绊脚石。9日晚21位保守党“反叛”议员与反对派联手投票通过防止无协议脱欧动议后，唐宁街10号随即宣布收回这21人的“党鞭”，通俗点说就是开除他们的党籍。

这21人中，有被称为“议会之父”、议员任期最长的保守党四朝元老，前财政大臣克拉克，有两个月前还是财相的哈蒙德，有英国二战首相丘吉尔的孙子索梅斯。宣布一出，议会哗然，脱欧派选民拍手称快的则大有人在。约翰逊此举是要显示，是议会在千方百计地阻挠人民的意愿，他则要坚决清除脱欧道路上的一切绊脚石。

其三是金蝉脱壳，摆脱困境。无协议脱欧在议会得不到多数支持，前首相梅政府与欧盟达成的协议在议会也是一再受挫通不过，约翰逊要实践如期脱欧诺言，只能通过大选以期获得议会多数。拿到了议会多数，就可以通过投票否决已经通过的防止无协议脱欧法，金蝉脱壳。

图片版权 Getty Images Image caption 欧洲理事会主席图斯科与约翰逊。约翰逊说他"宁可死在沟里"，也不会去向欧盟乞求延期脱欧。

掉进沟里

卡明斯和约翰逊的如意算盘，如果从民调看，显然是凑效的。尽管约翰逊出任首相以来第一次面对议会便全盘受挫，但最新民调显示，保守党领先反对党工党的势头却有增无减，领先扩大到10个百分点。

约翰逊说，工党领袖科尔宾两年多以来一直吵吵要提前大选，现在我给你这个机会，你绝对不会不同意。

绝对不会发生的事真就发生了。工党领导人科尔宾说，防止无协议脱欧法案成为法律还是不能让人放心，一定要等到30月31日后，英国避免无协议脱欧成为事实，咱们再大选。

英国其它主要反对党与工党协调统一立场，一致表示直到确定避免了无协议脱欧后才同意大选。

英国的定期选举法规定，只有在议会得到三分之二以上多数议员的支持，政府才能宣布解散议会举行临时大选。

约翰逊掉进了自己挖的沟里。我们有必要回过头看看帮他挖沟的人，大军师卡明斯。

Image caption 卡明斯拒绝出席英国议会调查英国公投竞选违规行为的听证会曾遭到批评。

“心脏之毒”

今年49岁的卡明斯，1994年牛津大学毕业后，“反欧盟”是他的执著追求。从领导阻挠英国加入欧元的“力挺英镑”游说组织，到在2015年的英国脱欧公投中发起“投票离欧”竞选运动，“脱欧”是卡明斯一心一意专注的“工程”。

还记得约翰逊在脱欧公投竞选中高喊的“收回掌控权”，“每周省出5千万英镑给英国公费医疗”的口号吗？约翰逊前台呼口号，后台写口号的正是卡明斯。这就像美国特朗普2016年竞选中高喊的“砌墙”、“让美国重新伟大”之类的口号一样，能否兑现并不重要，重要的是朗朗上口，过目不忘，一把抓住选民。

约翰逊今天能成为首相，他是脱欧公投中脱派领军人物的功绩是资本，幕后军师卡明斯功不可没。约翰逊对卡明斯言听计从，绝对信任也就可以理解了。

但是，卡明斯在党内外四面树敌，被指飞扬跋扈，阴险残酷，践踏规则。

前财政大臣哈蒙德说，卡明斯本人连保守党党员都不是，有什么资格策划将多位在党内受敬重，一生对党忠心耿耿的议员一脚踢出党外？哈蒙德声言他不惜诉诸法庭，也要讨回自己的党籍。

有“温和首相”之称的前英国首相梅杰对卡明斯则声色俱厉，把他直呼为“政府心脏里的毒药”，必须清除。

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前途未卜

俗话说，解铃还须系铃人。首相约翰逊和他的军师卡明斯如何能化险为夷，从自己设的套中金蝉脱壳？

如果能在10月31日之前与欧盟的谈判取得突破，拿回的修改协议能在议会获得通过，当然一切问题都烟消云散，英国得以在最后期限前实现脱欧。但是，双方卡壳的最关键问题，即北爱尔兰边境保障措施（backstop），约翰逊说必须取消，欧盟说绝对不能碰。欧盟称约翰逊未能拿出任何可行的替代选择。除非奇迹发生，否则双方的立场很难调和。

防止无协议脱欧法规定，最迟到10月19日，如果议会没有投票通过任何与欧盟达成的协议，或同意无协议脱欧，首相约翰逊必须向布鲁塞尔（欧盟总部）请求将英国脱离欧盟的最后期限再次延长到2020年1月31日。

约翰逊声言他“宁可死在沟里”，也不会去向欧盟乞求延期脱欧。话说到这个份上，约翰逊似乎只剩下两条路：要么被迫辞去首相职务，要么以身试法，不惜冒进牢房的危险拒绝遵守法律。

约翰逊迄今没有表示有辞职的打算。政府违法？即便是约翰逊和卡明斯有胆以身试法，但实际的可操作性也几乎为零。

还有一条路，就是约翰逊自己对自己的政府提出不信任动议，获得简单多数即可宣布解散议会举行大选，绕过定期选举法规定的三分之二多数的限制。

自己给自己投不信任票？闻所未闻，所以被称为是约翰逊的“核选择”。约翰逊情急之下会按下“核电钮”吗？

难以想象。不过，英国脱欧脱到今天，难以想象的事情已经不止一次的发生了。