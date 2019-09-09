欧洲杯法国主场连闹低级乌龙 马克龙向阿尔巴尼亚道歉
- 2019年 9月 9日
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法国总统马克龙正式向阿尔巴尼亚总理埃迪·拉玛（Edi Rama）道歉。
9月8日在巴黎法兰西体育场举行的欧洲杯预选赛中，法国队主场迎战阿尔巴尼亚。开赛前，东道主居然播错了客队的国歌！
本来应该奏响阿尔布尼亚国歌，扩音器中传出的却是安道尔国歌！
安道尔是距离法国和西班牙距离很近的一个袖珍国家。
闻声，阿尔巴尼亚队员不知所措，有人面露困惑之色，有人紧皱眉头；在场阿尔巴尼亚的球迷开始喝倒彩。
后来，阿尔巴尼亚队坚持说，必须改正错误，否则拒绝比赛。
总算找对了国歌，体育馆内东道主的播音员“越描越黑”，在向阿尔巴尼亚球迷道歉时把阿尔巴尼亚说成了“亚美尼亚”！
亚美尼亚位于欧亚之间的外高加索。
这场比赛最后法国队以4：1大胜阿尔巴尼亚。
比赛结束后法国教练迪迪埃·德尚公开道歉。
周日，阿尔巴尼亚总理发推说，马克龙就“法国足协放错国歌的丑事表示诚挚歉意”。