图片版权 AFP Image caption 强台风"法茜"在日本风速高达每小时210公里，这是十年来袭击日本首都最强的台风之一。

2019年秋天台风季来临，两场威力巨大的台风扫过，日本、朝鲜、韩国和中国部分地区均遭受风灾。

强台风"法茜"登陆日本，强台风"玲玲"横扫中国东北、韩国和朝鲜，所到之处造成人员伤亡，建筑财产毁坏以及洪水塌方。

日本首都圈

9月9日强台风"法茜"在日本千叶县登陆，风速高达每小时210公里，这是十年来袭击日本首都最强的台风之一。

"法茜"已造成东京的一名50多岁女性疑似因被强风吹倒而死亡，另有至少30人受伤，很多建筑被毁，约92万户居民停电。

日本东京首都圈地区铁路、地铁部分线路纷纷停运，飞机航班取消、交通网陷入大范围停滞。日本气象厅警告山体滑坡、泥石流、河水泛滥、海上大浪等，呼吁民众尽量避免外出。

朝鲜

此前，强台风"玲玲"扫过朝鲜，一夜间造成5人死亡，至少3人受伤，导致停电、山体崩塌和列车停运、道路桥梁断裂等。

朝鲜中央电视台称，黄海南道约991.7公顷的农田被水淹或遭到雷击。全国数百幢住宅以及建筑受损或浸水。

你的器材不支持播放多媒体材料 强台风"玲玲"扫过朝鲜

台风抵达前，朝鲜领导人金正恩召开紧急会议，要求有关部门思想不能麻痹，要积极制定台风防御和防灾抗灾对策。风灾过后，朝鲜已经展开救灾恢复工作。

韩国

强台风"玲玲"带来的强风暴雨在韩国造成3人死亡20多人受伤，16万余户居民家中停电，7000多公顷农作物受灾。

韩联社报道说，韩国全国4百多处公共和民间设施发生损毁，船只遭遇风浪翻覆，全国13处机场的232条航线、100条航线的165艘客轮停航。

韩国已经展开紧急救助和恢复工作，并继续加强受灾地区的安全管理。

中国

强台风"玲玲"在横扫朝鲜半岛之前，已经肆虐扫过中国东南部和东部沿海，中国上海、浙江、山东沿海地区遭到吹袭。

之后，"玲玲"又从朝鲜半岛移向中国东北。

中国东部沿海台风带来狂风暴雨，造成水灾和财产损失。预报和防灾工作发布较早，目前尚未见到人员伤亡情况。救灾工作也早已全面开展。

图片版权 EPA Image caption 强台风"玲玲"带来的强风暴雨在韩国造成3人死亡20多人受伤，16万余户居民家中停电，7000多公顷农作物受灾。

气候变化的警告

相当长时间以来，科学家们一再警告表示，气候变化导致地球升温，极端气候现象将更加频繁。

2019年以来，由于全球变暖趋势并无减弱的迹象，高温酷热的极端天气频繁出现。

在台风肆虐东北亚之际，飓风横扫大西洋岛国巴哈马，风灾导致至少43人死亡。

一些科学家表示，有证据证明，二氧化碳排放量增加造成的温室效应和全球气候变暖将导致台风、酷暑、旱灾等极端天气现象更加频繁、更加剧烈。

而亚洲开发银行（亚行）2017年发布的一份报告称，如果不采取措施应对气候危机，本世纪末亚太大部分地区遭受台风和热带气旋袭击频率将增加50%。