英国调查：沉迷社交媒体 你的国家排第几
社交媒体已经成为现代人每天生活当中不可或缺的一部分。一项新的调查显示，全球网民在过去七年花在社交媒体上的时间上升了60%。
总部位于伦敦的互联网数据咨询中心GlobalWebIndex分析了全球45个国家的市场，发现人们2012年时每天用在社交媒体上的时间平均为90分钟，在2019年头三个月上升到143分钟。
其中，拉美国家的人每天上网时间最长，平均为212分钟。北美国家则最短，平均为116分钟。
如果从国家来看，在亚洲，菲律宾位居榜首，每天平均为241分钟；日本则垫底，平均为45分钟。
“社交”最活躍的國家
平均每天上網時間
|排名
|國家
|分鐘 (2019)
|分鐘 (2018)
|1
|菲律賓
|241
|248
|2
|巴西
|225
|219
|3
|哥倫比亞
|216
|214
|4
|尼日利亞
|216
|206
|5
|阿根廷
|207
|197
|6
|印尼
|195
|203
|7
|阿聯酋
|191
|180
|8
|墨西哥
|190
|194
|9
|南非
|190
|178
|10
|埃及
|186
|185
|12
|沙特
|186
|172
|13
|土耳其
|185
|172
|18
|俄羅斯
|148
|141
|19
|印度
|145
|148
|22
|中國
|139
|120
|25
|美國
|117
|125
中国微信
世界人口最多的国家中国，2019年每人每天平均花在社交媒体上的时间为139分钟，比2018年增加了19分钟，但跟其他国家相比并不是最多的。
微信（Wechat)是中国人使用社交媒体的主要平台，一些广受欢迎的社交媒体例如脸书、推特、Instagram等在中国却遭禁。
此项调查还有一个比较意外的发现，在45个国家180万网民中，有20个国家的人们使用社交媒体的时间同之前相比有所下降。
GlobalWebIndex说，这显示“许多网民对自己上网的时间更有意识了”。其中，泰国人上网时间下降幅度最大。2018年，泰国人每天上网时间为194分钟，2019年则下降到171分钟。
中国的近邻越南平均上网时间也减少了10分钟。
该公司负责人之一巴克尔（Chase Buckle) 对BBC表示，网民现在每天花在网上的时间多达六小时以上，其中三分之一的时间是用于浏览社交媒体。
此外，印度尼西亚、比利时、加纳和美国也都出现了显著下降。
尽管这样，在被调查的大多数国家，人们上网的时间还在有增无减。
在沙特阿拉伯，人们每天上网的时间上升了14分钟，土耳其增加13分钟。
亚洲超级APP
巴克尔表示，在亚洲国家，社交媒体软件已经不再局限于与亲友交流分享的功能。使用者可以用它来支付帐单、打的（叫出租车）、叫餐、购物等等，比如，中国人所使用的微信就是一个最好的例子。
有游客曾经戏言，没有微信，在中国大陆“寸步难行” 。
心理健康
如果从使用社交媒体最多的年龄组来看，年轻人则当仁不让，特别是年龄在16-24岁之间的人。他们是使用社交媒体的主流。
但专家已经警告，长时间上网可能会引起一系列的精神心理健康问题。
美国哈佛商学院的助理教授威廉姆斯（Ashley Williams)说，研究显示，使用社交媒体时间过长的人反而不快乐。
三分之二的年轻人（16-24岁年龄组）承认自己总在线上，超过三分之一的人表示，网络技术让生活更复杂。他们很清楚这一切给其生活带来的影响。
威廉姆斯教授表示，过度上网可能会带来包括抑郁、事故等严重问题，极端情况下甚至会造成死亡。
一些数字化健康APP已经应运而生，它可以限制或纪录人们上网的时间，给人们提个醒。
英国惊人发现
尽管现代人的生活已经线上线下融为一体，但英国最近的一项有关调查结果也非常令人惊愕。
接近五分之一的英国人（18%）根本不用互联网。这些人以老年人、受教育程度较低和收入较低的人为主，其中年收入在12500英镑以下的人有40%不上网。
同时，50岁以上的人使用互联网的比例显著下降。
不会使用或者没有互联网设施给他们的生活和就业带来一系列挑战，也让政府很难为他们提供外联和支持。但恰恰是这些人才最需要政府的帮助。
最佳措施
那么，到底有没有一个上网时间的最佳参考值呢？
世界卫生组织去年4月首度发表上网时间指南，但这一指南主要针对5岁以下的儿童。
根据美国宾夕法尼亚大学去年12月发表的一份研究，如果能把每天花在社交媒体的时间限制在半个小时，就可以显著改善孤独感和抑郁现象。这是根据对143名学生所作的调查得出的结果。
但是，另外一些专家则相信，问题要比仅仅限制上网时间本身复杂的多。
牛津大学的一位实验心理学家表示，社交媒体复杂多样，每个平台和网站所提供的内容和特点也不尽相同，因此，很难一概而论社交媒体的影响与功能。