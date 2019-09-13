英国调查：沉迷社交媒体 你的国家排第几

图片版权 Getty Images Image caption 全球网民每天花在社交媒体上的时间多达150分钟。

社交媒体已经成为现代人每天生活当中不可或缺的一部分。一项新的调查显示，全球网民在过去七年花在社交媒体上的时间上升了60%。

总部位于伦敦的互联网数据咨询中心GlobalWebIndex分析了全球45个国家的市场，发现人们2012年时每天用在社交媒体上的时间平均为90分钟，在2019年头三个月上升到143分钟。

其中，拉美国家的人每天上网时间最长，平均为212分钟。北美国家则最短，平均为116分钟。

如果从国家来看，在亚洲，菲律宾位居榜首，每天平均为241分钟；日本则垫底，平均为45分钟。

“社交”最活躍的國家 平均每天上網時間 排名 國家 分鐘 (2019) 分鐘 (2018) 1 菲律賓 241 248 2 巴西 225 219 3 哥倫比亞 216 214 4 尼日利亞 216 206 5 阿根廷 207 197 6 印尼 195 203 7 阿聯酋 191 180 8 墨西哥 190 194 9 南非 190 178 10 埃及 186 185 12 沙特 186 172 13 土耳其 185 172 18 俄羅斯 148 141 19 印度 145 148 22 中國 139 120 25 美國 117 125

中国微信

世界人口最多的国家中国，2019年每人每天平均花在社交媒体上的时间为139分钟，比2018年增加了19分钟，但跟其他国家相比并不是最多的。

微信（Wechat)是中国人使用社交媒体的主要平台，一些广受欢迎的社交媒体例如脸书、推特、Instagram等在中国却遭禁。

此项调查还有一个比较意外的发现，在45个国家180万网民中，有20个国家的人们使用社交媒体的时间同之前相比有所下降。

GlobalWebIndex说，这显示“许多网民对自己上网的时间更有意识了”。其中，泰国人上网时间下降幅度最大。2018年，泰国人每天上网时间为194分钟，2019年则下降到171分钟。

中国的近邻越南平均上网时间也减少了10分钟。

该公司负责人之一巴克尔（Chase Buckle) 对BBC表示，网民现在每天花在网上的时间多达六小时以上，其中三分之一的时间是用于浏览社交媒体。

图片版权 Getty Images Image caption 菲律宾人平均每天花在社交媒体上的时间超过4个小时。

此外，印度尼西亚、比利时、加纳和美国也都出现了显著下降。

尽管这样，在被调查的大多数国家，人们上网的时间还在有增无减。

在沙特阿拉伯，人们每天上网的时间上升了14分钟，土耳其增加13分钟。

亚洲超级APP

巴克尔表示，在亚洲国家，社交媒体软件已经不再局限于与亲友交流分享的功能。使用者可以用它来支付帐单、打的（叫出租车）、叫餐、购物等等，比如，中国人所使用的微信就是一个最好的例子。

有游客曾经戏言，没有微信，在中国大陆“寸步难行” 。

心理健康

如果从使用社交媒体最多的年龄组来看，年轻人则当仁不让，特别是年龄在16-24岁之间的人。他们是使用社交媒体的主流。

但专家已经警告，长时间上网可能会引起一系列的精神心理健康问题。

图片版权 Getty Images Image caption 许多国家的上网时间有所增加。

美国哈佛商学院的助理教授威廉姆斯（Ashley Williams)说，研究显示，使用社交媒体时间过长的人反而不快乐。

三分之二的年轻人（16-24岁年龄组）承认自己总在线上，超过三分之一的人表示，网络技术让生活更复杂。他们很清楚这一切给其生活带来的影响。

威廉姆斯教授表示，过度上网可能会带来包括抑郁、事故等严重问题，极端情况下甚至会造成死亡。

一些数字化健康APP已经应运而生，它可以限制或纪录人们上网的时间，给人们提个醒。

图片版权 Getty Images Image caption 16-24 岁的年轻人上网最多

英国惊人发现

尽管现代人的生活已经线上线下融为一体，但英国最近的一项有关调查结果也非常令人惊愕。

接近五分之一的英国人（18%）根本不用互联网。这些人以老年人、受教育程度较低和收入较低的人为主，其中年收入在12500英镑以下的人有40%不上网。

同时，50岁以上的人使用互联网的比例显著下降。

不会使用或者没有互联网设施给他们的生活和就业带来一系列挑战，也让政府很难为他们提供外联和支持。但恰恰是这些人才最需要政府的帮助。

最佳措施

那么，到底有没有一个上网时间的最佳参考值呢？

世界卫生组织去年4月首度发表上网时间指南，但这一指南主要针对5岁以下的儿童。

根据美国宾夕法尼亚大学去年12月发表的一份研究，如果能把每天花在社交媒体的时间限制在半个小时，就可以显著改善孤独感和抑郁现象。这是根据对143名学生所作的调查得出的结果。

但是，另外一些专家则相信，问题要比仅仅限制上网时间本身复杂的多。

牛津大学的一位实验心理学家表示，社交媒体复杂多样，每个平台和网站所提供的内容和特点也不尽相同，因此，很难一概而论社交媒体的影响与功能。