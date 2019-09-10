图片版权 EPA

白宫再现高层人事变动，美国总统特朗普宣布，他已经要求国家安全顾问博尔顿（John Bolton）辞职，称强烈反对博尔顿的许多建议。一般认为，博尔顿是对华鹰派人物。

特朗普10日发表推文称，前一晚他告知博尔顿，白宫不再需要他，10日（周二）上午博尔顿递出辞呈。“我强烈不同意他的一些建议，其他幕僚也有同感，因此我请他辞职，”特朗普写道。

白宫告诉BBC，新任代理国家安全顾问将是查尔斯·库普曼（Charles Kupperman），他此前一直是博尔顿的副手。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年9月10日

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @realDonaldTrump ....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年9月10日

博尔顿似乎就他是“被炒”还是主动辞职有不同解读，他在推特上说，他在9日周一晚请辞，而特朗普当时回应："我们明天再聊。"

跳过 Twitter 帖子 用户名 @AmbJohnBolton I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) 2019年9月10日

特朗普执政的两年半之中，白宫高层人事地震频繁。博尔顿是继弗林（Michael Flynn）与麦克马斯特（HR McMaster）之后的第三任国家安全顾问。

特朗普与博尔顿的不和早有苗头。今年七月，特朗普在日本G20峰会上与外国元首谈笑风生、突然与朝鲜领导人金正恩在朝韩边境见面时，作为国家安全顾问的博尔顿，居然被派往对美国外交来说优先权重较低的蒙古。虽然白宫称，博尔顿的蒙古之行是早先计划的，美国媒体仍将此解读为博尔顿被特朗普“打入冷宫”。

图片版权 Getty Images

近几个月内，媒体多次披露博尔顿被排除在白宫重要会议之外。美国有线电视新闻网（CNN）近日报道还指，博尔顿与国务卿蓬佩奥在国际议题上争夺政策话语权，几个星期内两人互相没有说过一句话。博尔顿与白宫代理幕僚长马尔瓦尼（Mick Mulvaney）的关系也冰冻三尺。

在博尔顿辞职前几天，特朗普政府刚取消了与阿富汗政府、塔利班的三方和谈，该谈判因定在接近“911”恐袭周年纪念日之时而饱受争议。博尔顿早前坚决反对与塔利班谈判，CNN的报导称，蓬佩奥及其他幕僚则支持达成协议。

白宫副新闻秘书吉德利当天向记者表示，博尔顿在优先事项与政策方面与总统的立场不符，“他们只是在很多问题上没有达成一致”。他同时表示，国家安全事务副助理查尔斯·库珀曼将暂时代理博尔顿离任留下的空缺。

博尔顿离任的消息事出突然。就在特朗普宣布决定的一小时前，白宫刚刚更新日程：博尔顿将与国务卿蓬佩奥和财政部长姆努钦一道参加当天下午的记者会。

在白宫记者会上，蓬佩奥拒绝就博尔顿的离任发表评论。他说，会把博尔顿离开的原因留给总统去谈，但总统有权获得他想要的工作人员。

对华鹰派人物

博尔顿曾就职于里根（Ronald Reagan）、老布什（George H.W. Bush）、小布什（George W. Bush）三任政府，曾是美国常驻联合国代表。他以外交政策立场强硬著称，强力支持伊朗战争，被称为“战争鹰派”。

博尔顿被认为是特朗普政府中的对华鹰派人物。博尔顿8月12日访问英国，敦促伦敦在伊核和中国电信业巨头华为公司等问题上采取强硬立场。

博尔顿在访问乌克兰前对媒体表示，中国企图通过"一带一路"以及各类具有吸引力的投资，进行全球经济扩张。他将向美国的朋友和伙伴警示中国投资带来的风险。

博尔顿支持台湾自决，在2007年访台时曾主张美国应该跟台湾恢复全面的外交关系，他认为这符合美国的最佳利益。他更早在1994年时，就主张美国应支持台湾成为联合国的完全会员，台湾前总统李登辉发表"特殊两国论"时，博尔顿也表示支持。

2016年12月特朗普与蔡英文通话时，博尔顿当时说，美国总统可以与任何他想要接触的人说话，只要他认为这是符合美国利益，北京不该指定美国跟谁说话。

博尔顿也曾说，美国的一中政策已变成魔咒，但那是1972年的决定，时代已经改变，他强烈主张川普应重新透过协商，改变40年来一中政策的惯例。

博尔顿曾建议美国在南中国海等问题上打 "台湾牌"来反制中国， 并主张美军应在台湾驻军。

图片版权 Getty Images Image caption 博尔顿曾效力于小布什总统。

他被任命为国家安全顾问时，外界认为他的鹰派外交思维与特朗普“美国优先”的思想契合。曾有漫画家以“博尔顿炖鸽”为主题作画，展现他与“鸽派”势不两立。

跟特朗普类似，博尔顿也躲过了越战征兵。“我不会为一场无用的斗争浪费时间，”他在自传中写道，他认为越战只是美国自由派的垂死挣扎。

博尔顿过去抨击奥巴马政府的外交政策不够强硬，反对伊朗核协议与美古恢复外交，这与特朗普的方针不谋而合。但外界观察到，两人近来就朝鲜、阿富汗、俄罗斯等对外议题产生了不可调和的矛盾，博尔顿的立场更为好战，特朗普则更倾向于达成协议。

特朗普任内，美国政府高层人事变动频繁，国务卿、国家安全顾问、白宫幕僚长及多个重要部长职位已经多次换人，在美国政治史上前所未见。