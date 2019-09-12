图片版权 Getty Images/Marvel Comics Image caption 里约热内卢的保守派市长克里维拉对于同性恋接吻这件事，并不太接受。

芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）和《复仇者联盟》（The Avengers）之间会有什么关联？

一个声名远播的美国歌手兼演员，一个则是一部当代流行漫画和超卖座系列电影的名字。

不过，上星期巴西媒体围绕一场审查争议闹得沸沸扬扬时，人们想到的却是芭芭拉·史翠珊的名字。

巴西保守派的里约热内卢市长马塞洛·克里维拉（Marcelo Crivella）试图对《复仇者联盟》下禁令，因为里面出现了两个男性超级英雄接吻的场面。

然而，就在市长介入之后，那一套漫画就在巴西最大的书展迅速售罄。

这场审查风波，变成了所谓“史翠珊效应”（Streisand Effect）现象的一个典型事例：有时候，你越是想去掩饰某件事情，却恰恰令所有人都注意到它。

隐私权官司

时间回到2003年3月，当时的巨星史翠珊控告业余摄影师肯内特·阿德尔曼（Kenneth Adelman），指他的一张拍她加州大宅的照片侵犯了她的隐私权。

图片版权 Getty Images Image caption 史翠珊声称，一个业余摄影师的照片侵犯了她的隐私权。

阿德尔曼当时在一个网站上载了12000张照片，是想记录加州海岸线被侵蚀的程度，还有当地房地产的发展。史翠珊大宅的照片是其中的一张。

对此，史翠珊要求5000万美元的赔偿。

但是，法官却裁定官司不成立，并命令史翠珊承担该摄影师15万美元的诉讼成本。

而那张照片，在官司期间只被点击观看过六次，在官司后瞬即在网络上疯转。单是在2003年4月这一个月里，阿德尔曼的网站就被浏览了42万次。

突尼斯的网络审查

图片版权 Getty Images Image caption 本·阿里对异见的打压引发公众不满，令他在2011年下台。

2017年11月，时任突尼斯（突尼西亚）总统扎因·阿比丁·本·阿里（Zine el-Abidine Ben Ali）下令屏蔽视频网站YouTube和DailyMotion，目的是为了不让突尼斯有关政治囚犯的信息被传播到网上。

此举适得其反。

活动人士开始将有关民权的视频与谷歌地球（Google Earth）上的突尼斯总统府图片连接起来。

审查的做法正好引发了公众不满，并最终导致2011年的“阿拉伯之春”抗议，令本·阿里辞职并逃亡国外。

与此相似的是在2008年，阿美尼亚关停各类博客，导致在该国境外运营的批评政府的网页点击率大增。

碧昂丝（Beyoncé）的照片

图片版权 Getty Images Image caption 碧昂丝那些“不好看”的照片引发了网民恶搞。

对于娱乐圈名人来说，“史翠珊效应”随时都会产生。

2013年，美国新闻聚焦网站Buzzfeed收到了来自美国歌星碧昂丝·诺尔斯（Beyoncé Knowles）代理人的联络，要求该网站删除一些她不好看的照片。

Buzzfeed拒绝配合，反而设立了一个图片库，标题就是“碧昂丝的公关不想让你看到的照片”。

这令网友纷纷兴奋地将此作为素材，做出各种恶搞——而这正是碧昂丝的团队一开始想要避免的事情。

一张狮子海报引发的风波

图片版权 AVAAZ Image caption 这张争议性的海报被撤下，但法庭裁定这种打压违宪。

2013年，网络维权组织Avaaz上载的一张争议性的广告海报得罪了南非政府。在约翰内斯堡机场展示的该张海报，是宣传呼吁结束与亚洲进行狮子骨头贸易的活动。

这些海报展示了很多狮子正受到威胁的图片，而且全部都有时任总统祖马（Jacob Zuma）在里面。

由政府拥有的南非机场管理公司（ACSA）迅速将这些海报撤下。

随后，Avaaz上法庭要求推翻这一决定。

那一年的10月，高等法院裁定，南非机场管理公司的行为违宪。不过这时，那些海报早已在南非和世界多家媒体广为传播。

Uber走起来

图片版权 Getty Images Image caption 2014年，出租车司机在伦敦街头发起抗议，反对Uber进入市场。

2014年6月，伦敦出租车司机在街头进行了大规模抗议。他们不满网约车平台优步（Uber）在英国首都落地。

大量持执照的出租车司机瘫痪了伦敦重要街区的交通。

不过，据报道指，当时这家共享专车服务公司的应用程式，在这场抗议期间下载量上升了850%。

而伦敦也恰好是优步在欧洲最大的市场，该公司数据称，他们的用户超过350万。

地图打马赛克？

图片版权 FAS Image caption 左边是谷歌地图，右边是Yandex，哪一边更容易令人发现北约基地的所在地？

俄罗斯互联网巨头企业Yandex在去年则遭遇了一次敏感的史翠珊效应。

像很多其他公司一样，它也会应各国政府的请求监察卫星图片，保护那些战略要地。

通常，像谷歌地图（Google Maps）等服务会降低图片的分辨率。

不过，Yandex却会更进一步，将土耳其和以色列等国的一些军事设施整块模糊掉，这样反而凸显了它们的存在。

“Yandex的地图服务实际上是向那些足够好奇的人完整地曝光了它们的准确位置、周长和潜在作用，”美国科学家联盟（Federation of American Scientists）的研究学者马特·柯达（Matt Korda）说。

这些设施当中还包括两处较为敏感的北约基地。

“Yandex的举动，就是所谓‘史翠珊效应’的突出例子。”