沙特石油设施遭无人机攻击 伊朗美国互呛怒怼

图片版权 Reuters Image caption 遭到攻击的阿布盖格炼油厂是全世界规模最大的。

沙特阿拉伯两处石油设施遭到无人机攻击，美国国务卿蓬佩奥指责伊朗在幕后主使。而伊朗则指责美国说谎。

此前，由伊朗支持的也门胡塞反叛势力宣称是他们进行的攻击，但蓬佩奥驳斥这个说法。

伊朗外交部长扎利夫说，“责怪伊朗并不会结束也门的灾难。”

沙特表示，周六（9月14日）石油设施遭到攻击导致该国原油产量减半，每日只能生产570万桶原油。

现在所有人都在等待周一国际原油市场开市的反应，专家表示价格将会显著上涨。

自从2015年推翻也门总统之后，胡塞反叛运动一直在对抗一个沙特领导、西方国家支持的联盟。

胡塞反叛势力表示，周六他们出动了10架无人机攻击阿布盖格石油处理设施以及库莱斯油田。

但蓬佩奥表示“没有证据”显示无人机来自也门，他指责伊朗应该要负责。

此前美国也指责伊朗要为其他的石油攻击负责，美国总统特朗普决定放弃国际协议，重新对伊朗实施制裁。

伊朗对美国的指责有何说法？

伊朗外交部长扎利夫在推特上对蓬佩奥的指责嗤之以鼻，表示美国向伊朗“施压没有取得效果，开始说谎。”

扎利夫说，美国和其盟国“在也门陷入苦战，因为他们误信强大的武器就一定能取得军事胜利。”

图片版权 NASA Image caption 美国航天总署卫星画面显示无人机攻击后冒出大量浓烟

蓬佩奥指责伊朗有何根据？

美国国务卿蓬佩奥并没有提供任何明确证据来支持他的说法，他只是表示：“我们呼吁所有国家公开明确的谴责伊朗的攻击。”

他说，美国将会与盟国合作，“确保伊朗为其侵略行为负责”。

今年5月、6月和7月，美国也曾经指责伊朗在波斯湾攻击多艘油轮，德黑兰政府驳斥美国的指责。

如果胡塞反叛力量从也门发动无人机攻击，那么无人机需要飞行数百英里的距离。

从也门边界到遭攻击的石油设施，最近的距离也要770公里，远远超过胡塞反叛力量无人机Qatef-1的航程距离。

但是，联合国调查人员认为，胡塞反叛力量拥有了新一代的无人机UAV-X，最远能够飞行1500公里。

图片版权 Reuters Image caption 沙特石油设施遭攻击后浓烟弥漫。

沙特阿拉伯的石油供应如何？

沙特没有透露石油设施遭到攻击的细节，只说没有人员伤亡，但表示石油产能受到影响。

沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹亲王表示，受影响减少的产能，其中一部分将有庞大的石油储备替代。

专家表示，这个做法在短短的数周之内应该不成问题，而且在这段时间之内产能有望恢复正常。

图片版权 EPA Image caption 沙特阿拉伯领导的联盟经常在也门对胡塞反叛力量的目标进行空袭

胡塞反叛力量为什么要攻击沙特阿拉伯？

也门从2015年爆发战争，在胡塞军队的攻击下，总统哈迪被迫逃离首都沙那。沙特阿拉伯支持哈迪总统，领导区域国家联盟对抗叛军。

沙特和西方的联盟几乎每日发动空袭，而胡塞则向沙特发射导弹。

胡塞叛军力量周六表示，“只要沙特继续侵略，对沙特的攻击就只会越来越强。”

胡塞反叛力量还说，周六的攻击是他们在沙特境内发动的最模最大的攻击之一。