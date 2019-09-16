Image caption 卡瓦是南太平洋国家很受欢迎的饮品

维拉港的一天下午，天气一如既往的潮湿。这里是瓦努阿图的首都，这个岛国在太平洋上，散落绵延几百英里。

蝉在大声叫鸣，蚊子在四处搜寻猎物。在一家临时酒吧，一名万那度女性将一勺浑浊的液体舀进一个塑料小碗里。这种不明液体是卡瓦饮料，是卡瓦根碾碎后和水混合而成。卡瓦是生长于南太平洋岛国的一种灌木植物。

“你必须一饮而尽……你的嘴巴和舌头会开始麻木，”卡瓦专家文森特·勒博（Vincent Lebot）博士说。他来自法国，已经在瓦努阿图居住了几十年。我们问还会发生什么。他轻笑道：“没什么了。”

酒吧正门上方有一盏灯，告诉客人里面有卡瓦饮料。每天沽清后，那盏灯就会熄灭。

这家酒吧（当地称为“nakamal”）店名叫作“最后一次飞行”，因为它就在机场的后面。酒吧很受工人的欢迎，他们身穿工作服和厚重的靴子，那里非常宁静，气氛如同室外的啤酒花园。

但这里不出售酒精，只有卡瓦饮料。 顾客将它一饮而尽，有时候喝完用水漱口以帮助清洁味道，然后吐出来。勇趸们说，这种饮品可以减少焦虑，有助于睡眠，甚至能给人带来轻微的欣快感。批评者则说这是危险的，例如欧盟就禁止卡瓦。

图片版权 Chris Morgan/ BBC Image caption 文森特·勒博博士为瓦努阿图农业部工作

“卡瓦是太平洋地区一种神圣的饮品，”勒博解释说。在瓦努阿图，传统上卡瓦是酉长们在集会上探讨地区事务时喝的。他们会用椰子壳装上卡瓦，然后喝光。“酉长们会喝卡瓦，以便和祖先们交流，”他说。

最近它被大众化了。许多瓦努阿图家庭都很熟悉卡瓦，还会在家门外种植。女性一度被禁止饮用卡瓦饮料，在首都维拉港，它已变得越来越普遍。尽管在农村地区，部分女性仍然一滴不沾。

勒博希望，这种味道奇特，味道发酸，泥土颜色的饮品会在全球受到欢迎，还能为瓦努阿图带来急需的现金流。

卡瓦专家一直在为此做努力，但结果并不尽如人意。勒博解释说，卡瓦提取物用作营养补充剂曾短暂流行，但被宣布不安全后，现在被欧盟禁止使用。勒博坚称，如果操作妥当，晒干的卡瓦根研磨成糊状后与液体混合，是“绝对安全”的。

他指出，纽约最时髦的街区最近新开了几家卡瓦酒吧。所以，卡瓦酒真的具备全球吸引力吗？

瓦努阿图希望卡瓦产业走向专业化，但它面临的其中一个问题是，卡瓦的种植不是常态。

图片版权 Chris Morgan/BBC Image caption 许多独立种植者手工处理卡瓦根。

加拿大人丹·麦加里（Dan McGarry）经营一家当地报纸，他也是一位卡瓦粉丝。他解释说，大部分卡瓦供给都来自彭特科斯特岛，人们“只是用砍刀”来种植这种植物。他说，邻国斐济近期发生飓风之后，对瓦努阿图的供应需求增加，卡瓦价格由此上涨。

“卡瓦的受欢迎程度已经对这里的农村经济造成了相当大的影响，”他说。“你会看见当地人租用飞机将卡瓦运到维拉港。你还会看到人们带上成捆现金去汽车经销商那里购买全新的卡车。”

但麦加里表示，由于规模较大的种植商想要控制价格，这也导致了一些恐吓和垄断行为。

瓦努阿图与卡瓦

瓦努阿图位于斐济和新喀里多尼亚之间，由80多个岛屿组成。该国此前曾支持北京在南海的立场。这个南太平洋国家的人口大约有28万，贫穷并且天气极端。

卡瓦虽然常被称为酒，其实不含酒精，而是用卡瓦胡椒（亦称卡瓦醉椒）的根块制作的饮品。卡瓦胡椒主要产于南太平洋岛屿国家。

卡瓦酒看似泥浆，饮用时，人口中会有麻痹感。一般人喝了会有身心放松，镇静催眠的感觉。

瓦努阿图一名社区领袖安妮·帕科亚（Anne Pakoa）也有其担忧。“你会发现卡瓦正在摧毁一些家庭。女性也在喝它，一些卡瓦酒吧已成为卖淫的中心。它会导致嗜睡，皮肤干燥，如果人们喝得太多，他们受到卡瓦酒的影响四肢无力，无法支配。”

帕科亚说，有些家庭成员甚至不管孩子，就去喝卡瓦酒，家里的房子还起火了。 她说：“卡瓦现在造成许多问题。它的饮用已经从仪式需要变得日常化。”

最近随着澳大利亚政府放松对卡瓦酒的进口限制，瓦努阿图的许多农场已经开始提高产量。

图片版权 Chris Morgan/BBC Image caption 尼科尔·帕拉利尤经营一家卡瓦农场，但她声称自己从未喝过这种饮品。

尼科尔·帕拉利尤（Nicole Paraliyu）向我们展示了她管理的农场，那是一大片填海土地，周围是茂密的热带雨林。 这个农场过去主要产檀香木，但最近也开始种植卡瓦。帕拉利尤说，像这样的农场很可能为当地人提供他们急需的收入。

“人们可以留在岛上而不是去海外寻找工作，”她说。

我们在农场卡瓦储藏室附近躲过了一场热带暴雨，储藏室里堆满了正待晾干的卡瓦根，有一股强烈的气味，就像发霉的姜。

那么，她有没有尝试过卡瓦酒？ “不，一次都没有，”她笑着说。

回到勒博博士在瓦努阿图农业部的实验室，他向我们展示了一系列药水和提取物，并谈到这种植物一些已知的抗焦虑功效，甚至是控制食欲方面的作用。他的设想是，将卡瓦根研磨成粉末出售，可以与水混合并加以过滤制成饮料。

Image caption 勒博博士研究多种卡瓦制品

“卡瓦在世界部分地区不合法是很不公平的事，”他说。“瓦努阿图可以生产高质量的卡瓦，这对我们很重要。但它被误解了。”

回到“最后一次飞行”酒吧里，丹·麦加里同意这种观点。“我们很难争辩卡瓦对农村岛屿经济产生的转型影响是好是坏。它只能被视为一件好事。”