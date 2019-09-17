香港抗议者向国际求救 美国英国伸出什么援手

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香港的反送中抗议行动进入第15个星期。周日（9月15日），抗议人士继续在香港港岛区从铜锣湾游行到中环抗议。

其中，有示威者举着美国国旗和英国国旗，有的手拿“特朗普总统解放香港”的标语，还有的在英国驻港领事馆外唱起英国国歌“天佑女王”，要求英国采取更多措施保护香港人。

实际上，早在2014年香港“占中运动”展开后，中国政府就一直警告和批评包括美国、英国等外国势力对香港事务的介入。

7月21日，当部分示威者围堵香港中联办大楼，涂污国徽后，中国官方《人民日报》，新华社等媒体，都谴责香港“暴徒” “数典忘祖”、“丧心病狂”。中国还指责外国势力，特别是美国、英国对香港示威抗议起了“推波助澜”的作用。

9月16日，中国外交部发言人华春莹对香港活动人士黄之锋在西方特别是在美国的游说活动批评说：“他身为中国人，却到处去乞求外国干预中国内部事务。”

而对那些去英国驻港总领馆要求获得英国公民资格的香港示威者，华春莹说：“我不知道他们还能不能算是真正的中国人。”

香港的示威者对美国和英国以及西方国家的期望，得到这些国家的什么回应呢？

口头支持

美国、英国和欧盟等西方国家的很多官员，对香港发生的示威抗议都表示过关注，对香港的民主、人权诉求予以口头支持。然而，他们的口头支持却并未能转化为本国政府对香港抗议行动的实际支持。

美国总统特朗普堪称香港示威者抱以最大期望的西方领导人，然而他虽面对“解放香港”的请求，却一直没有发表过直接了当的口头支持。特朗普把香港出现的抗议示威活动称为“骚乱”（riots），认为香港问题需要香港和中国自己来处理。

不过，美国国务卿蓬佩奥以及美国部分国会议员们，对香港抗议人士的诉求一直高调支持。

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英国前任外交大臣杰里米·亨特对香港发生的示威抗议活动曾高调表态支持。

鲍里斯·约翰逊首相上台后，现任外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）在8月也曾表态，呼吁香港政府与抗议者对话，强调尊重民众和平示威的权利，然而英国政府面对“脱欧”这一巨大的政治危机，颇有“不能安内，岂能攘外”的力不从心。

约翰逊上任后不久，参加了在法国举行的七国集团（G7）峰会。其间，有人希望约翰逊能够联合七国集团成员国谴责中国对香港人权和民主的践踏，但他在峰会后的声明，与这样的期望却有很大的距离。

他说：“我们一致对香港的局势表示深切的关注。G7都希望支持香港的稳定和繁荣。我们也都一直继续致力于一国两制框架。”

德国总理默克尔9月上旬访问北京期间，的确不负众望向中国方面呼吁为香港的抗议示威找到和平解决的方案。她在与中国总理李克强的联合记者招待会上表示：“在现在的局势下，应该尽一切可能避免暴力”；“只有通过政治途径，也就是通过对话找到解决方法。”

观察人士认为，她的此番讲话，既可以解读为中国当局呼吁的香港“止暴治乱”，又可以理解为对中国可能出动军队平息香港局势的关注。

虽然香港民主活动人士黄之锋访问柏林时与德国外长会面引起中国官方强烈批评，然而没有迹象显示德中友好关系因此受到影响。

法国政府至今没有公开对香港的抗议示威表态。有分析认为，这可能与法国国内同样面临“黄马甲”抗议示威，当局的处理手法受到诸多质疑有关。

图片版权 EPA Image caption 针对香港抗议不断升级，德国总理默克尔表示，“只有通过政治途径，也就是通过对话找到解决方法。”

欧盟已经多次表明立场，呼吁香港尊重法律所赋予的公民权利，同时希望示威者保持克制。

如此看来，尽管西方国家对香港的局势纷纷表态予以关心，然而真正落到实处，目前尚只有美国国内有所动作。

实际支持

香港6月爆发抗议行动之后，美国国会共和、民主两党议员再次推出《香港人权与民主法》法案， 要求美国政府每年认证香港的自治状态，从而决定是否维持香港所享有的特殊待遇。

这一法案最早在2015年提出，其后于2017年再次提出。前两次都因为没有得到足够多的参议员支持而告终。

不过，随着香港抗议行动持续，到现在为止，这一法案已经争取到18位，即大约五分之一美国国会参议员的支持。

而在美国众议院，目前已经有25位议员支持提交的《香港人权与民主法》法案。

为此，美国《华盛顿邮报》刊登社评呼吁，法案应该迅速在参、众两院得到通过，特朗普总统应该马上签署。“此时此刻应该向北京发出一个清晰的阻吓信息，同时向香港的民主运动显示：美国毫不含糊地与他们站在一起。”

执行难度

然而，这样的法案要想得到通过有难度，要执行难度更大。

在美国参、众两院提交的法案，需要首先在参、众内部分别获得通过，再经参、众彼此通过，最后经总统签署，才能正式成为法律。这一过程将耗费大量时间，更需要美国总统的支持。

美国《大西洋》杂志分析认为：香港并非特朗普政府高度重视急需解决的问题，“活动人士寄希望和信念在立法层面，但是立法只有在行政班子愿意执行的时候才能发挥作用。”

图片版权 EPA Image caption 香港抗议者游行示威时举着标语，呼吁美国总统特朗普“解放香港”。

在观察人士看来，如果《香港人权与民主法》法案在美国国会得以通过，经过总统签署成为法律，那么其象征意义之大也是显而易见的。

中国《环球时报》说，美国如果最终通过“香港人权与民主法案”，就将构成对香港事务的深度干涉。不过，该报同时认为，“这一法案不可能成为影响北京对香港事务做重大决策的砝码。”

居英权

根据英国内政部的数字，目前大约有17万香港人仍然持有英国海外公民护照（British National (Overseas) passports）。护照的持有人虽然可以免签证进入英国半年，却并没有在英国居留和生活的权利（港称“居英权”）。

香港有人要求英国给予英国海外公民护照持有人公民身份的同时，在英国已经有活动人士向英国政府发出同样的呼吁。

英国议会外交事务委员会成员汤姆·图根哈特（Tom Tugendhat）今年8月就曾经呼吁，英国政府应该给予香港居民英国公民身份，“确保他们的权利被英国承认。”

9月上旬，图根哈特议员和前香港总督彭定康以及约130位议员，签署了一封联名信，呼吁英国外相拉布，在明年6月举行的英联邦国家峰会上，向国际社会为香港民众求助。

然而，这样的呼吁，要在英国脱欧之路尚无着落的乱局中成为政策得以落实，困难之大可想而知。

正是因此，英国执政保守党人权委员会副主席，人权机构“香港监察”的创办人本尼迪克特·罗杰斯（Benedict Rogers）近期撰文批评说：英国没有为香港说话。