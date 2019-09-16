图片版权 PA Media

美国加州一位女子做噩梦，梦到自己吞下订婚，醒来后一看，手上的大钻戒真的不见了！

今年29岁的詹娜·埃文斯说，梦中，她和未婚夫在高速飞奔的列车上遭遇“坏人”，为了保护宝贵的订婚钻戒，她不得不吞入腹中。

醒来后，她意识到，那只是一场噩梦。但是低头一看，钻戒不见了！

詹娜说，她叫醒身边的未婚夫，解释说她知道钻戒失踪的前因后果，两人直奔医院......

X光片显示，2.4克拉的大钻戒就在詹娜胃里。

医生一致决定，把钻戒留在腹中“顺其自然”坐等结果是不明智的。

詹娜后来接受手术取出戒指。她说，之前要签字，表示自己清楚手术可能有生命危险。

詹娜说，要是真死了，她会“气疯”，因为她等了好久才得到未婚夫的求婚，她一定要嫁给他！

还好，手术很成功。和订婚钻戒重新团聚的詹娜说，以后再看钻戒，肯定是“别有一番滋味在心头”。