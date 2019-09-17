图片版权 Reuters Image caption 小泉进次郎

38岁的小泉进次郎（Shinjiro Koizumi）上周被日本首相安倍晋三招入内阁担任环境大臣。作为前首相小泉纯一郎的次子，小泉进次郎循着日本一贯的政治世袭公式进入政界。不同的是，他在核电以及性别议题上的屡次“进步”发言，以及近来与女明星的婚事，让他成为日本政坛最瞩目的新秀以及媒体宠儿。

小泉进次郎批评日本一些社会和政治陈规守旧，以改革派自居；另一方面，他参拜靖国神社引来争议。总之，作为中间偏右的执政党新星，并有高人气前首相父亲的余荫，立场亲美的小泉进次郎已成为一些媒体眼中今后日本首相的潜在人选。此次入阁，是他迈向日本领袖之路的一大考验。

安倍内阁新秀

图片版权 Getty Images Image caption 2013年，小泉进次郎在台湾与台湾前总统、亲日派李登辉见面。

上个月，日本立法会议员小泉进次郎，也是前首相小泉纯一郎的次子，在宣布即将与电视名人结婚后成了日本各大媒体的头条新闻。

这并非小泉进次郎首次成为关注对象。在此之前，他已是日本媒体最受关注的政治人物，并常被描述为日本下一任首相的可能人选。他在上周被首相安倍晋三任命为环境大臣，成为二战后日本内阁中第三年轻的大臣，再次成为新闻人物。

现在，日本举国上下都在观察他将如何表现。

“可以说他像一位受海岸边观众欣赏的‘冲浪者’，但从未尝试过出海冲浪。”政治分析家士井户敦夫（Atsuo Ito，音译）告诉BBC。

他补充说，“我们将知道他的能力如何。作为部长，他无法避免公众蜂拥而至的检视。”

心急的年轻人

来自执政党自民党的小泉进次郎在2009年当选日本下议院议员，赢得了父亲离职后腾出的席位。

《日本时报》称，”尽管进次郎的年轻、外表、有时的民粹主义言论和媒体影响力为他赢得了许多崇拜者；但批评人士指出，他拥有的这些关注，与作为内阁大臣所需要的执政和办事品格不同。“

到目前为止，小泉进次郎在政府中最突出的，是作为重建受海啸袭击的东北地区的议会副部长。此前他也暗示过早接受重要职位是一种风险。

但是，小泉进次郎周围的一些人认为，他的眼界已经在”总理职位“上了。总理职位，他可能不愿等待太久。而他确实也经常在民意调查结果中，被视为选民最希望看到的总理。”他是一个心急的年轻人，“一位不愿透露姓名的消息人士告诉路透社。

图片版权 KYODO VIA REUTERS Image caption 两人八月刚成婚。

日本媒体宠儿

之前，他刚与一位42岁的法日混血儿明星泷川·克里斯汀（Christel Takigawa，日文名泷川雅美）成婚。后者为明年东京奥运会的宣传大使，两人的婚事也被媒体广泛报道。他支持允许已婚夫妇不需要在婚后改为对方的姓氏——虽然这是现行日本法律禁止的。他并批评了该国的一些传统习俗。

然而，他也分享了现任首先安倍的一些保守观点。而当地媒体指出，小泉进次郎曾参拜有争议的靖国神社。

换言之，他在党内塑造了改革者的形象，同时小心翼翼地试图不冒犯党内长辈，尽管受到公众的强烈关注，他也避免在关键问题上发表意见。

香港时事评论者欧晋洛在《香港01》评论称，安倍给予小泉进次郎机会，除了提拔他之外，也是为拉拢其他无派阀党员，推动安倍最拿手的”融和“策略，同时也为了安倍自己有可能修改党章，让自己再次连任有关。

图片版权 Koichi Kamoshida Image caption 小泉纯一郎在任时参拜靖国神社引发中韩抗议。但小泉纯一郎也代表日本，公开为该国在二战期间造成的灾难道歉。

亲美的小泉进次郎如何面对父亲的政治遗产？

BBC中文驻美记者 冯兆音

小泉进次郎的政治魅力不仅让他在日本国内人气高涨，也获得不少美国观察家的青睐。

今年五月，小泉在华盛顿智库发表演讲，能讲流利英文的他从家乡横须贺的美军基地、对美国大联盟棒球赛的喜爱说起，大谈“日美同盟”，不时安插几个合时宜的笑话，轻松赢得了满堂彩。

熟悉美国精英受众的小泉显然深谙其道。以日本首相为目标的政治新星，自然要与最重要的盟国美国打好关系。

小泉刚从日本国内大学毕业就赴美，在哥伦比亚大学完成政治学硕士课程，随即在与日本关系密切的华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）当研究员。从他之前的美国经历不难看出，他的父亲、前首相小泉纯一郎早在为儿子铺就从政的康庄大道。

小泉进次郎在华盛顿的演讲主题围绕日渐衰老的日本要与世界尤其是美国建立更多联系，并没有多谈日本与邻国的龉龃。被问到日中、日韩问题时，他避重就轻，以“无论跟谁，什么事都可以商讨”的态度应对。

他倒是毫不忌讳多次提起父亲，其对日美关系的贡献，以及对他个人的政治启蒙，传达出子承父业的愿景。但是，家族政治是把双刃剑，小泉可仰仗父亲深厚的人脉与人气，有朝一日，亦需要面对其最有争议的政治遗产。

图片版权 Reuters

废核电

另外值得关注的是小泉进次郎对核电问题的立场。

安倍预计还会在2021年9月之前继续担任总理，他一直致力于继续使用核电。但对安倍来说，在2011年福岛灾难之后，小泉的父亲——小泉纯一郎，早已成为激烈反对核电的对手。

小泉进次郎可能已经表明将来会发生什么。据共同社报道，小泉进次郎在担任环境大臣的消息公布后举行的新闻发布会上说：“我想研究如何废除（核电厂），而不是研究如何保留它们。”

“陪产假”争议

但是，媒体及社会焦点又开始聚焦在其他地方。小泉进次郎说将决定是否在孩子明年初出生时申请育休假（陪产假），引起媒体议论。因为，若他申请的话，将是日本内阁大臣的第一人。由于妻子是高龄产妇，他对外说将思考如何兼顾公务与消除妻子待产的不安。

他仍然在考虑这个问题，但引用他的话说：“只是说了句考虑就引起一阵骚动，日本真是守旧、古板。”

台湾《联合报》评论员蔡佩芳说，小泉进次郎的感叹有其原因。因为日本请假制度完善，“社会却极度排斥男性申请育休假，社会对夫妻角色仍存有强烈刻板印象，职场有意无意的排挤请育休假的男性职员，还因而诞生‘育休霸凌’一词。”