世界最贵奶酪到底是用哪种动物奶做的？

图片版权 Getty Images Image caption 每公斤1100美元的奶酪

喜欢奶酪的朋友可能会对各种奶酪的口味和价格了如指掌。但有一种奶酪堪称是世界上最昂贵的，卖价高达1100美元一公斤。

它到底是用哪种动物的奶做成的呢？为什么这么价格不菲？它的味道又如何呢？

“它的味道非常独特，一种你可能从来没尝过的味道，”斯洛博丹·西米奇（ Slobodan Simic）这样形容奶酪的滋味。

西米奇就是这种昂贵奶酪的发明者，它是用驴奶制成的。

西米奇曾是塞尔维亚地区议会的前议员，几年前，他开始尝试用驴奶制做奶酪。

由于驴奶产量很低，因此用其制成的奶酪数量也极其有限，所以，价格不菲，每公斤售价可以卖到上千美元以上，可谓全球最贵的奶酪了。

图片版权 Getty Images Image caption 50克一块的驴奶酪

顾客群体

既然这么贵，什么样的人会购买这种奶酪呢？西米奇介绍说，通常一些年轻男子会把奶酪当成礼物送给他们心怡的女子。

塞尔维亚著名网球选手德约科维奇（Novak Djokovic）曾为自己餐馆采购这种奶酪。

西米奇每年只生产50公斤驴奶酪，但由于受奶制品出口方面的法规限制，目前暂时无法出口这种产品。

但这并没有妨碍那些对该产品趋之若鹜的富人们慕名前来购买，例如，一名马来西亚人一下就买了15公斤。

秘制配方和独特风味

图片版权 Getty Images Image caption 驴奶酪不但风味独特，据说营养丰富。

驴的用途广泛，在许多国家驴被广泛用于农耕、运输农作物等。

正如前面提到的，驴奶产量极低，虽然许多地区人们也喝驴奶，但用驴奶做奶酪却非常困难。

其中的一个原因是，驴奶中缺乏一种叫酪蛋白的元素，即一种允许奶凝固的蛋白质。

为了解决这个问题，西米奇特意雇用了一名专家，他们找到了一种技术配方，成功地让驴奶凝固。

但该配方是“绝密”。“只有他知道，连我都不知道，”西米奇说。

每升奶酪需要使用25升的驴奶，由于驴奶产量要比牛奶低得多，由此可见其珍贵。

据品尝过这种奶酪的人说，这种驴奶酪尝起来甜甜的，纯净温和，不同于任何其他奶酪。

完全是爱好

那到底是什么让西米奇想制作和生产驴奶酪的呢？

图片版权 Getty Images Image caption 驴奶中缺乏一种帮助其凝固的蛋白，因此用它做奶酪很难。

西米奇弃政后在自然保护区工作，该自然保护区距离塞尔维亚首都贝尔格莱德只有80公里。

自然保护区中有各种动物，但却没有驴。西米奇想，为什么不能饲养驴呢？

于是，他购买了20头“退役”的驴。

西米奇说，在塞尔维亚，人们对驴存有偏见，认为驴很蠢。但西米奇认为其实正相反，驴是一种非常棒的动物。

随着驴数量的增多，西米奇开始生产驴奶赚钱。

图片版权 Getty Images Image caption 驴在许多国家是农业生产中的主要帮手。

营养健康美味

但驴奶的销售渠道有限，于是，西米奇就突发奇想，干脆用驴奶做奶酪。

目前，西米奇拥有250多头驴，占塞尔维亚总数量的一半。他说，自己每天都喝100克的驴奶。

“我65岁了，身体很好，没有任何健康问题，”西米奇说。

西米奇的成功也鼓励了其他人开始尝试经营驴子农场。

用西米奇自己的话说，他已经成为驴的维护者和驴奶的推销员，他鼓励所有人喝驴奶，甚至把驴当宠物养。

但如果要品尝驴奶酪，一定要肯花钱。