世界最贵奶酪到底是用哪种动物奶做的？
喜欢奶酪的朋友可能会对各种奶酪的口味和价格了如指掌。但有一种奶酪堪称是世界上最昂贵的，卖价高达1100美元一公斤。
它到底是用哪种动物的奶做成的呢？为什么这么价格不菲？它的味道又如何呢？
“它的味道非常独特，一种你可能从来没尝过的味道，”斯洛博丹·西米奇（ Slobodan Simic）这样形容奶酪的滋味。
西米奇就是这种昂贵奶酪的发明者，它是用驴奶制成的。
西米奇曾是塞尔维亚地区议会的前议员，几年前，他开始尝试用驴奶制做奶酪。
由于驴奶产量很低，因此用其制成的奶酪数量也极其有限，所以，价格不菲，每公斤售价可以卖到上千美元以上，可谓全球最贵的奶酪了。
顾客群体
既然这么贵，什么样的人会购买这种奶酪呢？西米奇介绍说，通常一些年轻男子会把奶酪当成礼物送给他们心怡的女子。
塞尔维亚著名网球选手德约科维奇（Novak Djokovic）曾为自己餐馆采购这种奶酪。
西米奇每年只生产50公斤驴奶酪，但由于受奶制品出口方面的法规限制，目前暂时无法出口这种产品。
但这并没有妨碍那些对该产品趋之若鹜的富人们慕名前来购买，例如，一名马来西亚人一下就买了15公斤。
秘制配方和独特风味
驴的用途广泛，在许多国家驴被广泛用于农耕、运输农作物等。
正如前面提到的，驴奶产量极低，虽然许多地区人们也喝驴奶，但用驴奶做奶酪却非常困难。
其中的一个原因是，驴奶中缺乏一种叫酪蛋白的元素，即一种允许奶凝固的蛋白质。
为了解决这个问题，西米奇特意雇用了一名专家，他们找到了一种技术配方，成功地让驴奶凝固。
但该配方是“绝密”。“只有他知道，连我都不知道，”西米奇说。
每升奶酪需要使用25升的驴奶，由于驴奶产量要比牛奶低得多，由此可见其珍贵。
据品尝过这种奶酪的人说，这种驴奶酪尝起来甜甜的，纯净温和，不同于任何其他奶酪。
完全是爱好
那到底是什么让西米奇想制作和生产驴奶酪的呢？
西米奇弃政后在自然保护区工作，该自然保护区距离塞尔维亚首都贝尔格莱德只有80公里。
自然保护区中有各种动物，但却没有驴。西米奇想，为什么不能饲养驴呢？
于是，他购买了20头“退役”的驴。
西米奇说，在塞尔维亚，人们对驴存有偏见，认为驴很蠢。但西米奇认为其实正相反，驴是一种非常棒的动物。
随着驴数量的增多，西米奇开始生产驴奶赚钱。
营养健康美味
但驴奶的销售渠道有限，于是，西米奇就突发奇想，干脆用驴奶做奶酪。
目前，西米奇拥有250多头驴，占塞尔维亚总数量的一半。他说，自己每天都喝100克的驴奶。
“我65岁了，身体很好，没有任何健康问题，”西米奇说。
西米奇的成功也鼓励了其他人开始尝试经营驴子农场。
用西米奇自己的话说，他已经成为驴的维护者和驴奶的推销员，他鼓励所有人喝驴奶，甚至把驴当宠物养。
但如果要品尝驴奶酪，一定要肯花钱。