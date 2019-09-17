图片版权 Getty Images Image caption 岩洞里的秘密

沙特石油设施遭攻击，油价应声飙升，全球市场一片惊慌。美国却似乎不慌不忙，总统特朗普第一时间发推说，可以动用战略石油储备保证市场供应。

原来，美国南方漫长的墨西哥湾沿岸海岸线下面埋着的秘密之一。外观平淡无奇的四个安全储存点的地下设施内，储存着将近七亿桶石油。

地下岩层内挖掘的60个岩盐洞穴构成了美国巨大的“战略石油储备”。

图片版权 Getty Images Image caption 美国在赎罪日战争中支持以色列，阿拉伯各石油输出国联手中断了向西方的石油出口

为什么把石油埋回地下？

美国的这一设施建于40年前，目前，全球各地依然分布着大量巨型石油储存设施。事实上，许多国家已经耗资数十亿美元建造此类石油储存设施，更多国家正在亦步亦趋。

为什么要把石油埋回到地底下呢？答案还要从1973年能源危机说起。

要想成为一个现代超级大国，就必须拥有自己的石油储备。 石油业界人士

当时，为抗议美国在赎罪日战争中支持以色列，阿拉伯各石油输出国联手中断了向西方的石油出口。因为整个世界当时都高度依赖于中东石油，因此石油价格陡然飙升。美国加油站开始定量供应汽油，某些地方甚至完全断绝了汽油供应。人们开始担心他们的汽油会被人偷走，还有少数人甚至持枪保卫自己的汽车。

几年过后，美国开始建设战略石油储备，用原油将地下洞穴填满。在未来石油供应遭到严重威胁的情况下，美国将抛出石油储备以平抑石油价格、减轻全球能源市场压力。

一家政府网站称，“规模宏大的战略石油储备…使它能够有效应对石油进口中断的冲击，使其成为一个外交政策工具。”

这是一个切实可行但代价高昂的主意。年度维持战略石油储备所需资金可能高达上亿美元。

图片版权 Getty Images Image caption 华盛顿有人开始质疑是否有必要保存如此巨大的石油储备

有必要保持石油储备吗？

过去，美国曾依赖于战略石油储备以备不时之需。例如，第一次海湾战争期间，中东的石油供应链被切断。再如2005年卡特里娜飓风。在飓风登陆的24小时内，美国政府就批准了紧急调用石油储备的请求。

但是，在美国能源业蓬勃发展的情况下，是否还有必要保持如此巨大的石油储备？华盛顿已经有人提议，彻底丢掉这个“大包袱”。

2014年美国政府责任署（Accountability Office）就曾说，这样做可以降低油价、减轻美国消费者的负担。

2017年，特朗普政府也曾考虑是否抛售一半战略石油储备、帮助应付联邦财政赤字。

前总统克林顿执政期间，美国曾在1997年出售2800万桶原油，作为减少赤字的举措之一。

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中国日本印度情况怎样？

除美国外，很多其它国家也在战略石油储备上投入巨资。日本建设了多个储存点，在地上大型储油罐中储存了5亿多桶石油。例如，志布志市（Shibushi）就有近海储油设施。

中国在这方面的目标尤其宏大。中国希望在其广袤国土上建设多种类型的国有和私营储存设施，最终使其石油储备量达到与美国相当的水平。

但是，中国境内没有盐岩洞穴，因此只能转而采用造价更为高昂的地上储油罐，这些储油罐在Google Earth和卫星地图上很容易辨识 ，只需寻找排列整齐的大号白色圆点即可。

国际能源组织（IEA）负责管理各国石油储备的调拨，IEA成员国的一个重要义务就是保持相当于90天进口量的储备。

印度和中国尽管并非国际能源组织会员国，但是近年来也开始投入资金建设自己的战略石油储备。

曾有业界人士这样形容，“要想成为一个现代超级大国，就必须拥有自己的石油储备。”